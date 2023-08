¿Diga si es cierto, como lo es? o ¿Por qué lo hizo?

Del Escritorio del General

A tan sólo 11 días de las próximas elecciones, segunda vuelta para ser más específico la ciudadanía guatemalteca se encuentra frente a una gran paradoja, ninguna de las dos propuestas es una opción que llenará los requisitos o que llenará las expectativas de todos los guatemaltecos ¿por qué?

Entre las informaciones del ministerio público y las demás informaciones de las redes sociales, la confusión y el desorden es totalmente evidente, no existe hasta el día de hoy un convencimiento en torno a este nuevo balotaje que vamos a desarrollar el próximo 20 de agosto, sobre quién es la opción más apropiada para dirigir nuestro país.

El fraude en varias facetas del proceso electoral es evidente cada día más, las pruebas son aportadas cada mañana, explosivas acciones de ciertos personajes de los partidos políticos son puestos en evidencia y peor aún los comunicados del ministerio público siguen aportando pruebas, sigue con las investigaciones de los llamados digitalizadores quienes aparentemente fueron las herramientas utilizadas para generar el fraude electoral.

¿Por qué lo hicieron? es la siguiente pregunta, es el ansia de poder, vemos con mucha perplejidad como personajes de la vida empresarial, de la vida política, de la vida social y de la vida profesional de nuestro país empiezan a dar la cara en torno a este presunto fraude electoral que nos tiene abatidos el día de hoy.

Un gran desacierto el pretender a través de “los cuenta votos” y del “algoritmo” del software de computación, cuyo objetivo es darle veracidad al proceso y darle una respuesta al entusiasmo del pueblo de Guatemala. Resultando nublado por todas estas artimañas que no son nuevas que ya las hemos visto en Inglaterra, en Estados Unidos, en Venezuela y en muchos otros países. Cómo, ciertos grupos que se dicen o pretenden ser los salvadores del pueblo adúlteran los resultados para en completa arbitrariedad de la ley imponer en el poder del país a la gente que ellos quieren y no a la que el pueblo desea.

¡Está es la visión de poder! para muchos de estos personajes siniestros que hoy están apareciendo en los medios de comunicación en las redes sociales y en todos los medios disponibles para que la gente pueda ser primero contaminada de tanta mentira y segundo, medio informada de tantas medias verdades; siniestros digo porque realmente actúan bajo la sombra, y pretenden dominar el país bajo la sombra. Sin ninguna razón, no son ciudadanos si no, son apátridas que están vendiendo a nuestro país a intereses extranjeros y que con eso lo único que reflejan es su falta de patriotismo, violando continuamente la Constitución política de la República, al igual que lo ha hecho la Corte Suprema de Justicia durante más de tres años usurpando una calidad de dignatarios de la nación por un fraude en el sistema de justicia esto debe de ser castigado como lo manda nuestra constitución. Estas acciones pueden ser consideradas como una traición a la patria, castigándolo como sedición y lo que vemos realmente es eso una insurrección democrática.

En una carrera contra el tiempo nos han puesto sobre una autopista con todo tipo de obstáculos que no nos lleva a ningún lado, una autopista que no satisface al pueblo de Guatemala y pretenden con ella darle validez al fraude que se ha venido construyendo desde hace más de un año todos los hechos que no debemos de olvidar en términos de organizaciones en términos de amparos en términos de compras dudosas de software, que siempre han existido, y que se dieron desde un inicio con las fraudulentas adquisiciones del software, le hace algoritmos para planear el fraude, ahí incluso en la compra adicional que hizo la junta electoral del distrito metropolitano que al final no funcionó, dicen ellos, o es que realmente ya funcionó y no quieren que se sepa cómo funciona.

Las organizaciones políticas han sido parte de este concierto para organizar el fraude porque los partidos políticos en términos generales son copartícipes de las marufias para las inscripciones, producto sin lugar a duda y no por consuelo sino por realidad que tenemos una ley electoral y de partidos políticos que es ruin, que fue hecha para el fraude, que fue hecha para babosear al pueblo de Guatemala y que hoy está presentando las evidencias de esa fraudulenta posición en que se pusieron los diputados, en que se pusieron los directivos de partidos políticos para engañarnos a los guatemaltecos.

¿digan si es cierto? como lo es, o ¿por qué lo hicieron?

Libre emisión de pensamiento.

