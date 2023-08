¿La corrupción moja?

Petardo

Por muchos lugares se está mencionando la corrupción. Analizáremos parte de ella y esperamos haga algún buen efecto correctivo. La corrupción política se refiere a los actos deshonestos o delictivos cometidos por funcionarios y autoridades públicas que abusan de su poder e influyen a realizar un mal uso intencional de los recursos financieros y humanos a los que tienen acceso, anticipando sus intereses personales o los de sus allegados, para conseguir una ventaja ilegítima generalmente de forma secreta y privada.

El término opuesto a corrupción política es transparencia. Según Hernández Gómez (2018), la corrupción se define como «toda violación o acto desviado, de cualquier naturaleza, con fines económicos o no, ocasionada por la acción u omisión de los deberes institucionales, de quien debía procurar la realización de los fines de la administración pública y que en su lugar los impide, retarda o dificulta». Por esta razón se puede hablar del nivel de corrupción o de transparencia de un Estado legítimo. Muchos pagan sobornos en efectivo o en especie para poder recibir una educación o un tratamiento médico adecuado, para acelerar trámites administrativos o para evitar pagar una multa. La corrupción produce desconfianza en los partidos políticos, en los dirigentes políticos y en la mayor parte de instituciones públicas. Conduce a mucha gente a adoptar estrategias menos cooperativas y fomenta la deserción con el objeto de no ser explotado por personas pertenecientes a redes corruptas. Como consecuencia de lo anterior, en muchos países, genera abstención y pérdida del interés por la política, por períodos prolongados. Eso sí, ocasionalmente, aparecen movimientos de protesta que tratan de confrontarse con el poder político, y generan inestabilidad y subsiguientemente represión política o policial.

El soborno implica dar o recibir algo de valor para influir en las acciones o decisiones de una persona, a menudo en violación de la ley o las normas éticas. La corrupción implica el uso del poder o la autoridad para beneficio personal, a menudo a través de medios ilegales o poco éticos.

Para contrarestar esto, existen múltiples mecanismos que hacen esto posible, como lo es el fomento de la integridad, la honestidad y la responsabilidad entre los funcionarios públicos, lo cual exige su capacitación permanente y la disposición de mecanismos de orientación y apoyo ante dilemas éticos. Con lo antes explicado, me cuenta un conocido que después de una sesión en una entidad seria, le preocupo que escucho alegarse dos grandes ejecutivos que le dijo uno al otro:” es que vos no salpicas”. El ingenuamente me dijo que ese día no estaba lloviendo. Es importante que comprendamos que: En términos simples, la corrupción es «el abuso de poder público para obtener beneficio particular». Sin embargo, las definiciones de corrupción y su impacto varían. No se puede suponer que la corrupción siempre signifique la misma cosa o que tenga el mismo impacto o motivación.

Libre emisión de pensamiento.

