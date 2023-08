La libertad

Nuestro Mundo Posible

Al amanecer de cada día nos preguntamos- ¿Qué tendremos de nuevo hoy? Nos referimos a los acontecimientos cada vez más inquietantes de los que somos testigos.

Hay problemas económicos.

Problemas sociales.

Problemas políticos.

Lo más inquietante de todos son los problemas políticos.

Los problemas políticos tienen que ver con la administración de las economías y las soluciones que se dan a los problemas sociales.

En lo económico nos parece muy extraño que se diga: este país es rico en este elemento, pero es uno de los países más pobres del mundo. La pregunta es: ¿Cómo se ha manejado la economía?

Estamos siendo testigos de la falta de alimentos, granos, para los países africanos y asiáticos. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ocupada en realizar acuerdos que permitan la alimentación a los países amenazados por hambruna.

También trabaja porque los países productores de alimentos puedan vender su producción

Por otro lado, vemos como la política parece ser que cada día va estando manejada por los que tienen menos conocimientos en todos los elementos que forman un gobierno.

La otra gran pregunta es ¿Qué pasa que los pueblos parecen elegir a los menos capaces?

La elección de los gobiernos está cada día más dependiente de los menos afortunados de los países que todavía tienen sistemas electorales.

Lo que en la práctica vemos es que se gasta cada vez menos en la formación de los seres humanos en educación, se desarrollan menos los sistemas económicos y sociales y hay más beneficios para el grupo que gobierna.

En lugar de trabajar con mayor eficiencia las necesidades de toda sociedad: los que quieren gobernar buscan su beneficio y lo que se ve es que son personas y grupos cada vez con menos conocimiento científico para gobernar.

Utilizan a los pueblos mediante falacias dado que es fácil por la falta de educación formal que se les ofrece, a los que pueden estudiar, porque dada la situación económica que van generando cada día menos personas pueden hacerlo.

Nos preguntamos: ¿En dónde queda la libertad?

En los sistemas en que se elige a los gobernantes: ¿Por qué se eligen personas sin formación para hacerlo?

La libertad es una facultad de los seres humanos, pero implica conocimiento de lo que se hace.

Las personas cuando van viviendo las consecuencias de las acciones de los que eligieron para gobernar dicen: es que no sabíamos.

Aunque no se tengan altos estudios estamos obligados a saber lo que elegimos. La libertad no es hacer cualquier cosa y justificarse diciendo: es que no sabía.

Siempre hay que investigar lo que se decide y buscar el bien.

Si se elige sólo buscando beneficios de que van a regalar esto o lo otro de seguro que no es una elección buena porque lo primero que se está viendo es el soborno y la compra de conciencias.

Cada día nos despertamos a ver: ¿Qué sucede hoy?

Lo grande de toda la situación de mal uso de la libertad es que luego se convierte en falta de espacio para la misma.

Ahora otra situación que hay que saber de la libertad es que significa también el espacio para los otros.

Hablar de libertad no significa libertinaje. La libertad es hacer lo que a mi bien corresponde y también al bien de los demás.

La libertad significa respeto y conocimiento de lo que se hace.

Hay quienes ven a la libertad unida a la moral, pero hay que considerar que la moral significa costumbre y si la consideramos fuera del otro se puede convertir en una costumbre atentatoria del otro.

La libertad debe estar unida al respeto así mismo y al otro; al bien de todos.

La libertad comprada se convierte en carencia de ella porque se camina hacia las dictaduras.

En las dictaduras ya no hay derechos más que para los que gobiernan.

¿Qué estamos viendo hoy en día?

Estamos siendo testigos de lo que está sucediendo en África. Aquí vamos a gobernar y los demás no opinen ni hagan nada. No importan los acuerdos internacionales existentes, se va a hacer esto y aquello.

En América están las elecciones por aquí y por allí y ve usted a los grupos de la corrupción listos para ver de qué modo se quedan como gobernantes y hasta nunca a las libertades.

Estamos en un mundo muy contradictorio:

Mucha tecnología- estamos en Inteligencia Artificial

Mucha comunicación mediante las Plataformas, pero esas Plataformas no están en beneficio de la verdad.

Con los dos elementos anteriores y con una sociedad en su gran mayoría con poca o ninguna formación formal la manipulación es fácil para los que quieren que las libertades y derechos vuelen por los aires.

La gran pregunta es: ¿Qué pretenden los grupos del dinero si lo que compran cada día son más pobres?

¿Quiénes les seguirán manteniendo sus riquezas?

Estamos en un mundo que es una encrucijada: mucha tecnología, poca formación formal y poco dinero. Cada día menos formación, menos dinero y más manipuleo mediante las Plataformas.

¿Qué tendremos que hacer para salir de la situación que describimos?

Lo primero es conocer y conocer.

Lo que se ve venir es el cierre del círculo del bienestar de los seres humanos.

Los carentes de recursos cada día tendrán menos y son los que por las carencias protestarán más fuerte, pero en el caso de que ya estén instaladas las dictaduras es a los primeros que desaparecerán del planeta.

Por el camino que vamos parece ser que la humanidad aprenderá por las consecuencias de sus acciones no por la búsqueda del bien o de la verdad.

Pasamos un tiempo con problemas mundiales de salud, la pandemia del Covid 2019.

Pudimos ver que: aunque se paguen cuotas por los trabajadores para la asistencia a la salud resulta que los fondos quién sabe para dónde van porque la infraestructura para la misma brillaba por su ausencia en la gran mayoría de los países.

Los países en la actualidad: muchos se han convertido en dictaduras y otros van por ese camino.

Vemos una tecnología en rápido crecimiento y una carencia cada vez más profunda de los conocimientos, de la educación que debe tener cada ser humano.

La libertad se confunde porque muchos, ante el caos, la ven como hacer lo que yo quiera.

Para muchos el dinero me da el poder para hacer lo que quiera.

Otros aspiran a gobernar para tener la fuerza del Estado y hacer de los demás seres humanos lo que quieran.

Se necesita mucho trabajo y mucho esfuerzo para hacer comprender a los seres humanos que hay derechos y obligaciones y cada ser humano debe tener espacio para su crecimiento y para el de los demás.

La libertad tiene obligación de saber y de respetar al otro y al medio ambiente donde la vida de todos sea posible.

Libre emisión de pensamiento.

