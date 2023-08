Guatemala, Dios y su providencia

Solicito indulgencia de aquellos que no ven a Dios en los asuntos de este mundo, pero resulta que Èl, en mi personal cosmovisión, siendo el creador de todo cuanto existe, incluyendo al ser humano, esta presente en toda nuestra vida para quienes nos atrevemos a reconocerle, confesarle y buscamos vivirle. Parte de esta vivencia es, por supuesto, saber respetar y tomar en cuanta a aquellos que no ven esta parte de la vida – la espiritual – como una realización concreta de un destino manifiesto para su vida.

En todo caso, permítanme con esta disgregación, traer a la mesa de conversación de quienes comparten y de quienes no comparten la idea de Dios y menos la del Dios del Cristianismo – tres personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo – el reconocimiento de que Dios nos ha puesto hoy a los guatemaltecos en una disyuntiva electoral que para muchos no es clara, llena de argumentos a favor y en contra, de consecuencias muy difíciles de predecir y hasta de fuertes vientos de desesperanza, puesto que se atizan fuegos en alguna medida ya no tan presentes. Comunismo, expropiación; lucha de clases, indigenismo; discriminaciòn, ideología de genero etc. etc.

En primer instancia no puedo nada mas que reconocer ese hermoso concepto en español que el catolicismo cristiano ha sabido valorar en su historia: la providencia divina, reconociendo esta idea: “La Divina Providencia es el concepto religioso por el cual una divinidad gobierna e influye en el universo, en especial la Tierra para el socorro de la humanidad.” Wikipedia. Cristo, mi Señor.

Es esta actuación sobrenatural la que como nación, confundió a todos, incluyendo a los mas inteligentes estrategas polìticos nacionales e internacionales y las casas proveedoras de estudios de mercado, asì como a poderosos para políticos, para empresarios, miembros del crimen organizado, para religiosos y religiosos, durante todo un proceso electoral en el que uso autoridades veniales del TSE para establecernos en la disyuntiva que hoy nos ocupa: votar en un balotaje en el que nuevamente estamos frente a cuatro opciones: Voto en blanco, Voto Nulo, Une o Semilla.

No tengo duda de la premisa bíblica que define que “todo trabaja para bien para los que estamos en Cristo” y como estoy partiendo de esa premisa de verdad, por que estoy en Cristo, tal cual millones de ciudadanos dicen estarlo en Guatemala, veo que cualquiera que sea la decisión que tomemos próximamente, esto traerá como consecuencia varios aspectos muy positivos para el futuro de nuestra nación, de nuestros hijos y nietos. Por supuesto, estarà en nosotros, aprovechar o no las nuevas condiciones sociales, polìticas, religiosas, culturales y economicas que tendremos al frente, sobre todo para las nuevas generaciones que despues de este proceso, ya no volveran a ser las mismas.

Veo con esperanza y reconozco el poder en la Divina Providencia de Dios, el favor de que nos ponga frente a una disyuntiva en la que ineludiblemente, gane quien gane, podremos ver como:

1.- Se desenmascaran todos los que han vivido hasta ahora en la mas profunda corrupción. Grandes mayorías de población, especialmente la indígena y los jovenes toman conciencia de que hay algo más que solo los tres tiempos de comida en su paìs.

2-. Se dejan ver aun más, las profundas grietas sociales históricas – Deuda Social, decíamos en 1986 – de una nación que bien merece vivir mejor. Incompetencia en educación y estado de salud por mal nutrición que han predominado a la sombra el racismo y la discriminaciòn.

3.- Se conecta esta Deuda Social con la voracidad de algunos que cínica e inmisericordemente han actuado, privando con su latrocinio e incapacidad, de los servicios del Estado a la mayoría de nuestra gente. Criminales que bien van a merecer ser justamente sometidos a juicio.

4.- El incumplimiento de quienes llamándose cristianos, aun no reconocen el valor del mandato de aprender a gobernarse y hacer que la tierra que le fue dada produzca bienes y servicios para todos. Fructificar.

5.- Lo vacío e insostenible de las ideas capitalistas y/o socialistas en las que nos han traído nuestros intelectuales, algunos de pacotilla, otros muy sinceramente y cuyo credo esta demostrando la inmensa necesidad de buscar nuevos modelos societarios que abandonen su centralidad en el individualismo, la competencia suma cero y la destrucción de la creación – destrucción del medio ambiente – a cambio de beneficios fáciles para hoy con hambre para mañana.

6.- El creciente valor que los otrora valores de la dignidad humana han tenido y que quedaron olvidados después de alguna generaciones que posteriores a la revolución francesa le dieron sentido al mundo occidental: Libertad, Igualdad y Fraternidad.

Para mis hermanos cristianos, todos, desde los que vemos con escepticismo su participación política partidista, hasta los que vemos la mano de la Divina Providencia en su actuar, les invito a leer con detenimiento el mensaje de José y buscado el signo de los tiempos en lo que hoy vivimos, sugiero la lectura y meditación de este hermoso pasaje de José en Genesis 45: 4-8

“Génesis 45:4-8

4 Entonces dijo José a sus hermanos: Acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: Yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. 5 Ahora, pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá; porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. 6 Pues ya ha habido dos años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan cinco años en los cuales ni habrá arada ni siega. 7 Y Dios me envió delante de vosotros, para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. 8 Así, pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto.”

Libre emisión de pensamiento.

