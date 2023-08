De rumores y críticos

Relatividades Perspectivas

Todos conocemos a «personas» que buscan toda oportunidad para rumorear, suponer, exagerar y hacer burlas sobre otros. ¿Por que lo hacen? personalmente considero que son productos del sistema educativo que insta a buscar sentir «asertividad» por pertenencia. buscan sentir valor propio ficticio mediante coincidencia social, al no poder obtener valor propio mediante filosofia (pensar, no repetir lo que los filosofos han dicho. Aclaro, por si mentes poco pensantes, leen este articulo).

Son «personas» infelices que al no lograr resolver asuntos propios, pretenden aliviarlos proyectándolos o proyectando otras emociones hacia otros, y los menos pensantes, al no lograr siquiera autoanalizarse y mucho menos, tratar sus asuntos, simplemente son incapaces de estar solos o callados. buscan constantemente, información sobre sucesos y datos sobre otras personas, para suponer, rumorear, exagerar y hacer burlas.

Buscan sentir que sus suposiciones, rumores, exageraciones y burlas son certeras, mediante consenso con otras «personas» que buscan también, suponer, rumorear, exagerar y hacer burlas para pretender aliviar sus asuntos propios no resueltos… aunque sus suposiciones, rumores, exageraciones y burlas no posean bases que afiancen su asertividad.

Los casos mas extremos son, en mi opinión, los de «personas» que al percibir que sus suposiciones, rumores, exageraciones y burlas carecen de fundamentos, optan por creer que acompañar a sus suposiciones, rumores, exageraciones y burlas con tonalidades altas de voz o con carácter prepotente, les otorga dominio sobre sus oyentes, y por lo tanto, asertividad. Se autoengañan con la fantasía de que por percibir mas protección que percepción, poseen asertividad y certeza. intentan exagerar al máximo cada situación de otras personas, o intentan buscar y rebuscar razones para creer ellos mismos, lo que rumorean o suponen.

Lo que es dictado por las mayorías es percibido por mentes pequeñas, como asertivo. Optan por «ser» y repetir lo que las mayorías «son» y «piensan». Si alguien no hace algo que todos o casi todos hacen, es catalogado como errado o motivo para burlas, suposiciones, rumores, exageraciones y mas.

Esta se queda sola con otro en el trabajo, cuando todos se van significa que (podría ser que si se queden trabajando en contabilidad o alguna otra tarea).

Estos se relacionan con gente de x asociación, significa que hacen lo que se hace en esa organización (podrían ser solamente reuniones sin integración de temas propios de esa organización).

Este no le pone títulos de arreos emocionales («derecha» e «izquierda» a todo, debe ser del arreo emocional contrario, e intenta disimular»

Este se junta con borrachos y por eso es borracho (podría ser que sea solamente cuando no toman y cuando ellos van a tomar, ya no).

Este no alaba a algún arriero en política, significa que alaba a uno, pero disimula.

En mi caso:

Este escucha música de géneros: metal extremo (gore – brutal technical death metal, minimalistic – depresive suicidal black metal y otros), blues, jazz, clásica, ancestral, reggae, etc. y en ocasiones en las que me ven escuchando uno de esos géneros musicales, algunos creen que eso significa que estoy metido en sectas satánicas o que repentinamente me volví religioso, o que fumo marihuana (reggae), etc.

Los puntos de arreos emocionales y arreos en política masiva, autoritaria – impositiva, también aplican en mi.

Este tiene el pelo y la barba, largos, y tiene bigote, es hippie o pandillero o marica o manifestante de alguna de esas corrientes del new age (es por cicatrices en cabeza, por cirugías mayores (en el colegio decían que el pelo me sale disparejo, y porque no me gusta peinarme y dar mantenimiento los corto yo mismo en 2 minutos, en lugar de ir a barbería y eso lleva a la segunda razón: crecen demasiado rápido y es molesto tener que ir a que los recorten).

Este no se casa o anda buscando novia, eso significa que es maricón o que tiene problemas psicológicos o emocionales (es porque no tolero «adaptaciones» en cuanto a política, filosofía, y otros temas: no puedo fingir que acepto, por ejemplo: arreos emocionales, política masiva – impositiva – autoritaria, y no puedo dejar de ser lo que soy y pensar para «ser» y repetir lo que las mayorías dictan. Incluso, he recibido ofertas de proyectos o apoyos tentadoras, pero nunca he podido siquiera imaginarme «siendo» y «pensando» de otras maneras. No es por capacidad, sino que simplemente no puedo dejar de ser y de pensar para «ser» y «pensar» – repetir. incluso, podrían presentarme a una mujer que este, no se si como ella quiere, porque las mujeres siempre son inconformes con eso, pero si como yo quiero que este, que tenga ideas o visión distintas a las mías y mi decisión siempre culmina en continuar siendo y pensando en todo tema y asunto. siempre imagino tener esposa o novia y que constantemente me pida que intente congeniar con su familia y amigos, en cuanto a política, filosofía, música y mas (incluso, sucede lo mismo con mi propia familia: no coincido con ellos en muchos temas). Si me gustaría lograr emprendimientos o algo en la vida, y me gustaría tener a una compañera de vida que no sea apegada a tendencias y «reglamentos» sociales, pero no puedo simplemente hacer a un lado a la lógica para ser un amaestrado mas y casi todas las mujeres bonitas sucumben ante la socialización sobre el raciocinio (modas, tendencias, rumores, modos de vida, etc.). Prefiero y de hecho, pasó largos intervalos temporales, enfocado en filosofía, música y otras cosas. Puedo pasar días y hasta semanas sin socializar ni pronunciar palabras (mujeres interesadas en un hombre que es una nada en el mundo material, por favor contactarme para invitarlas a una cita).

Volviendo al tema, antes de que los diarios y medios de opinión me regañen y me digan que no son tinder o alguna otra plataforma para citas:

Muchos conocimos en colegios o áreas de juegos, a quienes tras sentirse débiles por equivocaciones o sucesos, proyectaban burlas, suposiciones y rumores o exageraciones hacia otros niños para disuadir de las emociones que no lograban solucionar o siquiera asumir.

Ese eligió ese carro de juguete, porque esos son los colores de aquel comercial ridículo en televisión. Y procedió a asignarle un sobrenombre relativo a ese comercial, cuando el niño eligió ese carro, porque las llantas giran mejor, o porque los colores son los mismos que los de un juguete que le dio su abuelo, o porque le gustaba mas la forma.

Tristemente, eso parece no cambiar en muchos, al ser adultos que aún no definen su valor propio y continuan buscando sentirlo mediante la aceptación social y minimización de quienes no se integran a las manadas.

Libre emisión de pensamiento.

