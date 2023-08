La estirpe Baró, legado atemporal

Hay talentos innatos y talentos cultivados a través de las circunstancias y éste es el caso de Amparo Baró Gonzalo y su don especial, ése que muestra cada vez que sube a un escenario o enamora a una cámara.

Dispone de una simpatía natural que unida a su arte interpretativo arrebata aplausos dentro y fuera de los escenarios.

Sus trabajos perduran en el tiempo y logra un punto de encuentro en el pasado, presente y futuro.

Sobrina de la fallecida Amparo Baró, en 2015, y con muchos puntos que la conectan con ella.

Si bien su tía, comenzó en los años 50 con la compañía teatral del gran Adolfo Marsillach junto a su esposa Amparo Soler Leal y que recuperó a los clásicos.

Más tarde ella se hizo empresaria y creó su propia compañía y llegó a trabajar con los más grandes de su tiempo como eran Cuerda o Jaime de Armiñan, pero fue con la serie televisiva “7 Vidas” dónde se le reconoció más su talento. En ella representaba a Sole, una mujer de rasgos firmes, audaz, activa y serena, tolerante y firme, abierta al futuro y respetuosa con el pasado, solidaria y crítica.

Amparo, su sobrina es así como era Sole y en definitiva, entrañable, siendo imposible conocerla y no quererla.

Su gran humildad hace que sea tímida a la hora de recoger los premios o en recibir nominaciones como fue el caso de los Premios Simón del Cine Aragonés 2023 en los que fue nominada a mejor actriz por su gran trabajo en el cortometraje de Manuel Sin “LasTres Revelaciones” y que compartió, nominación, con la ganadora, la gran Luisa Gavasa.

Trascender en el presente buceando en el pasado y mirando hacia el futuro es la dimensión que mueve a Amparo.

Una mujer sincera, con una bondad que se manifiesta a través de su conducta y con la fuerza y humildad de los grandes luchadores.

Una mujer que confiesa que ama el Cine pero que su gran pasión y lo que le pone los vellos de punta es el Teatro.

Delante de un café y entre bromas me contesta, con una amabilidad que encandila, a mis preguntas.

Los grandes premiados consideran que los premios no valen y lo que vale es el trabajo ¿Tú que piensas?

Claramente lo que importa es el trabajo bien hecho y cuando se lleva ya tiempo de superación y trabajo pueden llegar los “reconocimientos”, pero lo importante es el espíritu de trabajo con esfuerzo, ilusión y superación diaria, no me cabe ninguna duda.

Háblanos de Amparo cómo actriz, mujer, esposa, hija y madre… ¿Que resulta más fácil?

Soy ante todo una persona que ama todo lo que hace, ser hija, madre, esposa, mujer y actriz no puedo dividirlo o separarlo. Soy todo eso, hay tiempo para todo si a cada cosa le dedicas lo mejor de ti. Pero si tengo que decirte que me resulta más difícil probablemente sea el ser madre de adolescentes, jajaja, esto se cura con el tiempo, pero no me quejo, mis hijos son mi mejor creación y les amo sobre todas las cosas…. amén.

De mi marido y mis padres nunca hablo y del tema de ser actriz ya sabemos que es un largo y duro camino que sólo se puede vivir desde la vocación y la entrega como lo hacemos todas las personas que amamos esta profesión tan hermosa.

¿Qué supersticiones tienes como otros artistas?

Ninguna en especial, pero como muchos artistas y actores busco el silencio y la tranquilidad a la hora de enfrentarme a un nuevo reto escénico o profesional.

¿Cuál debe ser la prioridad para una actriz? ¿Vale lo mismo para la vida?

Empatizar con los espectadores y ayudarles a alcanzar sentimientos y vivir sus propias emociones. El Teatro es la representación de la vida real.

¿Tienes algún proyecto en desarrollo a medio-largo plazo?

Tengo varios proyectos y algunos de ellos francamente interesantes, pero no seas curioso, que la curiosidad mato al gato (bromea).

¿Cómo se aprende a escuchar en el teatro?

Qué importante es la escucha en el Teatro y cuántos silencios dicen más que mil palabras. Escuchar en el teatro es sentir. Es algo que ocurre igualmente en la vida ¿no crees?

El teatro y el cine, muchas veces hablan de soledades. Cada mujer, cada persona es una soledad ¿Qué tipo de soledades vivimos hoy en día?

Demasiadas, quizá más que en otros tiempos y la verdad que eso no es una buena señal pues indica que la sociedad en la que vivimos debe sanar. ¡¡¡Menos maquinitas y más contacto humano!!! Jajaja….

En serio, todos tenemos que trabajar juntos, codo a codo para ir superando esas soledades.

¿En qué y cómo te influye tu tierra Aragón en tus creaciones?

En todo pues soy aragonesa y amo esta tierra, sus gentes y su nobleza.

¿Cuáles son tus virtudes, no ya tanto como actriz, sino como persona y qué sólo conocen los más allegados?

Soy muy empática y por ello a veces sufro por demás, soy leal amiga y compañera, soy curiosa y con muchas ganas de aprender algo cada día y de crecer y superarme y para ello cuento con el apoyo de los que me quieren.

¡Ah! Y también soy muy buena cocinera o tú crees que este cuerpo mío está así del aire, jajaja….

Otra virtud tuya Amparo es que sabes cómo eres, te conoces bien y puedes permitirte reírte contigo misma.

¡Claro! Si con mis cincuenta y tantas vueltas al Sol todavía no me conociese, algo estaría fallando ¿no crees?

Era la hora y aunque estábamos muy a gusto se nos echaba el tiempo encima y las obligaciones nos reclamaban. Nos despedimos y decidimos que otro día terminaríamos el último café pendiente, quizás en tu próximo estreno de película o de obra de teatro. Gracias Amparo por esa maravillosa entrevista que me concediste.

