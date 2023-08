Voto por la dignidad y un futuro mejor para Guatemala

Poptun

En la inminente segunda vuelta electoral, el 20 de agosto de 2023, se presenta una oportunidad crucial para marcar un rumbo diferente en la historia de Guatemala. Este voto va más allá de simples preferencias partidistas, es un voto por la dignidad, por la esperanza y por un futuro prometedor donde no haya tolerancia a la corrupción. No se debe dejar que este acto tan importante se reduzca a un precio o una promesa vacía que no tiene sustento realista ni una estrategia clara para su ejecución.

La corrupción, es esa sombra que ha estado presente durante décadas, y sigue siendo un obstáculo para el desarrollo equitativo de Guatemala. Los guatemaltecos hemos sido testigos de una cadena de gobiernos que han oscilado entre escándalos de corrupción y la falta de resultados concretos. La corrupción ha permeado todos los niveles del Estado y ha minado la confianza colectiva en las instituciones. No se puede permitir que esto continúe. Cada gobierno que ha asumido el poder en la última década ha superado al anterior en términos negativos, agravando la corrupción y erosionado la confianza ciudadana.

Como consecuencia de la corrupción, el sueño de muchos niños y niñas se ha interrumpido por la falta de inversión en nuevas escuelas y servicios esenciales. La carencia de mobiliario básico en las escuelas, como escritorios, la ausencia de infraestructuras adecuadas, incluyendo techos para la protección de la niñez estudiantil, y la escasez de docentes, son realidades que han venido limitando el acceso a una educación de calidad. La falta de voluntad para combatir la corrupción en el sector educativo ha afectado a las futuras generaciones privándoles de oportunidades y perpetuando un ciclo de desigualdad y marginación.

Igualmente, es necesario recordar lo sucedido en la pandemia de la COVID-19 que, en medio de la pérdida de vidas y el sufrimiento generalizado, el Congreso de la República aprobaba préstamos millonarios. Sin embargo, la falta de transparencia sobre cómo se utilizaron esos fondos plantea serias interrogantes sobre cuál fue el destino de los mismos, porque no se priorizaron las necesidades de la población. Es inaceptable que, en un momento de necesidad apremiante y de urgencia nacional no se haya aprovechado la oportunidad para invertir en infraestructura de salud de calidad que hubiera marcado una diferencia palpable en la atención a la población, evitando muertes innecesarias.

Por otra parte, la alarmante prevalencia de la desnutrición crónica, especialmente en los más jóvenes, refleja un fracaso colectivo en brindar un futuro digno para las generaciones venideras. La falta de una respuesta sólida y coherente para abordar este problema trasciende la política y se convierte en un recordatorio doloroso de cómo se han postergado soluciones concretas en beneficio de los niños y las niñas guatemaltecas a consecuencia de la corrupción.

El fenómeno de la migración, en parte, puede entenderse como un resultado de los problemas arraigados en la sociedad guatemalteca, incluida la corrupción. Cuando las instituciones encargadas de salvaguardar la justicia y el bienestar de todos los ciudadanos parecen no actuar de manera equitativa, la confianza en el sistema se desvanece. Esto puede llevar a que las personas busquen oportunidades y seguridad en otros lugares, huyendo de un entorno donde las reglas parecen estar sesgadas a favor de unos pocos privilegiados.

Por todos estos motivos, es fundamental que cada voto en esta segunda vuelta esté guiado por la premisa de que el próximo gobierno debe ser transparente en su gestión y utilizar los recursos de manera eficiente y efectiva. Cada voto deber ser un voto consciente, con la mirada puesta en el bienestar de Guatemala y en las generaciones venideras. Es esencial elegir un gobierno comprometido con combatir la corrupción y dirigir los recursos hacia soluciones sostenibles. La lucha contra la desigualdad y la pobreza no puede esperar más. Se necesitan políticas públicas efectivas y un enfoque transparente para superar estos desafíos.

El futuro de Guatemala está en juego. Votar por la dignidad es votar por un cambio auténtico. No se puede permitir que Guatemala continúe siendo víctima de redes corruptas y de la desigualdad dominante. El voto es una herramienta poderosa para dar forma a un país mejor y más justo. Este 20 de agosto, se debe votar por la Guatemala que cada guatemalteco y guatemalteca se merece y por las futuras generaciones que heredarán este legado.

