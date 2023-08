Empresa y jóvenes

Petardo

El desempleo juvenil o paro juvenil es el paro de personas jóvenes, definidas por las Naciones Unidas como de 15 a 24 años de edad. Una persona desempleada se define como alguien que no tiene trabajo, pero está buscándolo activamente. Por tanto, para contar como parado en las medidas oficiales y estadísticas, el individuo debe carecer de ocupación, estar dispuesto a trabajar, ser capaz de hacerlo, encontrarse en el rango de edades en que está permitido trabajar en su país, y estar buscando activamente un empleo.

Los índices de paro juvenil tienden a ser más altos que los de adultos en todos los países del mundo. La educación debe ser accesible a todas las personas, pero no está adaptada a las necesidades del mercado laboral, lo que lleva a dos consecuencias: los jóvenes no encuentran trabajo y los empresarios no encuentran empleados con las habilidades que necesitan.

Combinadas con la crisis económica y la insuficiente creación de empleo en muchos países, han resultado en altos índices de paro y el surgimiento de una crisis de habilidades. Las encuestas sugieren que hasta la mitad de las empresas tienen puestos vacantes y están luchando para cubrirlos con personas adecuadamente cualificadas. Una encuesta mundial halló que más de 55% de los empresarios en todo el mundo creen que existe una «crisis de habilidades», porque se da un creciente desfase entre las habilidades (término que engloba también a los conocimientos) que el alumnado aprende en el sistema educativo y las necesarias en el puesto de trabajo. Para muchos gobiernos, una cuestión clave es cómo salvar esta brecha y asegurar que los jóvenes tienen las habilidades que buscan los empresarios.

La tasa de desempleo juvenil es alta en todos los países de Latinoamérica. A su vez, alrededor del 60% de los jóvenes (16-25 años) ocupados trabaja en condiciones de informalidad con bajas remuneraciones y escasas posibilidades de desarrollo profesional. Esto se debe principalmente a las distintas barreras que enfrentan para acceder a empleos de calidad, como la falta de habilidades relevantes para el mundo laboral o una reducida demanda de trabajadores jóvenes por parte de las empresas.

El Programa Primer Paso busca revolver este problema, ofreciendo pasantías y entrenamiento a los jóvenes en empresas formalmente registradas. En un sentido amplio, el término empleo se utiliza como antónimo de desempleo y designa todo trabajo por el cual se genera un ingreso monetario o, genéricamente, renta. Es decir, que incluye además del trabajo asalariado, el trabajo autónomo y en general, el realizado por la población ocupada, es decir, por la parte de la población activa que efectivamente está trabajando para obtener un beneficio económico. En la mayoría de las estadísticas se incluye en la población activa a integrantes de las unidades económicas familiares que participan en la producción. El debate de estos conceptos y categorías lleva a sostener que el trabajo doméstico también forma parte del empleo y debe reconocerse el valor que genera.

Por otro lado, el empleo informal se establece en sectores de la economía donde no se ejercen los suficientes controles tributarios o laborales, y comprende la actividad laboral de trabajadores independientes, como vendedores ambulantes sin licencia, y trabajos en negro. Este tipo de trabajo, en la mayoría de los casos, está mal remunerado y se suelen ofrecer condiciones laborales deficientes. Además, como no cuenta con la debida protección legal para las relaciones laborales, deja a los trabajadores sin indemnización en caso de despido indebido, sin derecho al subsidio de desempleo y sin derecho a pensión. Nuestros jóvenes de 15 a 24 años registraron una tasa de desempleo del 5.8%, muchos de ellos no quieren estudiar por lo que es importante darle facilidades a los empresarios para que puedan formar más fábricas en Guatemala y entrenar a estos jóvenes para trabajar en sus empresas y esto nos ayudaría a disminuir muchos delincuentes.

Libre emisión de pensamiento.

Le invitamos a leer más del autor:

Me gusta esto: Me gusta Cargando...