Me dio pesar, … pero

Tal vez al presente artículo le pude haber llamado ¡Recordar es volver a vivir!, pero que, por estar tan trillado, se me ocurrió éste. Comienzo

Estaría en sexto grado, ella un grado anterior. Bailábamos rock and roll (género musical recién llegado al país) visualizando lo que veíamos en una gran pantalla e imitándolos, en el patio de la escuela; donde le pregunté «… te siento triste», «sí respondió, mis padres me dijeron que nos vamos del país…» Por supuesto que no lograba comprender lo que implicaba eso… irse.

Me dio pesar, porque tal vez tenía delante de mi a mi primer amor, por supuesto nunca se lo dije, lo que implicaba un sentimiento fugaz, pero… aprendí que desde niño era un tanto enamoradísimo.

Me dio pesar, el haber conocido compañeras con las cuales establecí en su momento relaciones formales, pero… no salieron bien, por diversos motivos: inmadurez, ser poco tolerante, no escuchar, dedicarle mucho tiempo al trabajo, mucho, pero… aprendí sobre la base del ensayo – error, que el problema era mío al no llevar a cabo adecuadamente y en forma equilibrada los motivos los causales antes mencionados.

Me dio pesar salir de mi país, por lo que dejaba detrás, mis hermanos, mis padres, mi cultura, mi Tierra, pero… aprendí que mi núcleo familiar era lo primero, las décadas de años dedicado a cumplir ciertos ideales ligado a responsabilidades, mi profesión debía pasar a un segundo plano, pero también aprendí a que mi formación académica, principios morales, constituían una base sólida de partida para la búsqueda de empleo, además de conocer una nueva cultura, identificándome con ella y enfrentar nuevos retos.

Me dio pesar llegar a la necesidad de jubilarme porque a pesar de muchos años como administrativo – docente, no poder continuar perfeccionando mi trabajo, cohesionando más mi equipo de trabajo respetando sus espacios, escuchando sus mejores ideas y llevándolas a la práctica, celebrar los cumpleaños juntos, hacerles reconocimientos por su labor individual y colectiva, pero… aprendí a trabajar en equipo, a tratar de liderear lo mejor posible, a romper con la inercia en el campo administrativo y académico, modificando procesos, metodologías para el aprendizaje del personal docente, la evaluación del desempeño de los mismos, que la labor de ellos fuesen reconocidos tras culminar cada período, y tal vez lo más importante conservar amistades docentes, administrativos, esencialmente.

Me dio pesar que, por diversas razones amigos, familia, conocidos por diversos motivos – fundamentalmente económicos – hayan tenido o piensan emigrar, pero… aprendí a respetar la decisión de cada cual, comprender que la familia es lo primero, el reto de establecer una nueva vida donde no necesariamente “afuera” es cómo te “lo pintan”, sin embargo, con paciencia, esmero, perseverancia, dedicación, trabajando duro, poco a poco lograrás tus metas y alcanzarás tus sueños.

Me dio pesar, mucho pesar, personas que han fallecido – inclusive familiares muy cercanos – porque en su momento fuimos amigos, hermanos, familia, donde compartimos buenos y malos momentos, pero… de ellos aprendí mucho, el valor de la amistad, la cooperación, la confianza, la solidaridad, inclusive como parte de mi formación como docente y lo principal el valor de la vida.

Valor que implica ayudar a los que lo necesitan, comunicarte más – presencial o virtual – querer con más fuerza, más con un abrazo, con un like, sin importar las distancias – desapartando y respetando las contradicciones de cómo piensa cada cual –, porque no queda duda que la vida es algo extraordinario, bello, vívela.

Libre emisión de pensamiento.

