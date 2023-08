El inicio de la sectorización en Guatemala

Relatividades Perspectivas

México: grupo «machete», carteles y más organizaciones libres de arrieros en la política masiva, controlan las municipalidades y el arreo en general (a Lopez Obrador no le quedó más opción que poner su imbécil política de «abrazos, no balazos» (para disimular tener que ser sumiso ante ellos: no los ataca, más que cuando es prudente aparentar, pues a ellos les sirve el sistema de política masiva, autoritaria e impositiva para facilitar operaciones que sin la permisión «oficial» serán combatidas por otros)). Reclutan a pandilleros de América central. Violencia, asesinatos y más, son noticia de cada dia.

Venezuela: «los de los cerros»… Dominan todo desde hace tiempo. Diosdado Cabello controla al ejército… En sumisión hacia ellos. El imbécil de Maduro es un payaso puesto para aliviar situaciones mediante risa, con las estupideces que dice y hace.

Colombia: FARC, ELN y otros… Dominan desde antes del arreo por parte de Santos.

Ecuador: reportes de carteles mexicanos, tomando control.

Guatemala: Lopez Obrador felicita a Arevalo. USA, el impulsor hacia el orden mundial naciente, felicita a Arévalo.

La sectorización siempre existió de manera extraoficial. Y siempre existió de manera oculta, oficialmente. La diferencia es que ahora, en Guatemala, Ecuador y talves mas corrales – potreros (países: fronteras impuestas por arrieros para arrear más fácilmente a las manadas, amaestrandolas con la noción de que todo aquel dentro de esas fronteras debe ser arriado de igual manera y por los arrieros que se les impongan en las elecciones de arrieros entre opciones impuestas), existirá sectorización híbrida en cuanto a oficial y extraoficial, como en México, Venezuela, Colombia y otros potreros – corrales.

Con Lopez Obrador, USA, el reverendo ratero Ramazzini (promotor de robo sistemático, supongo que para tener manadas (de rateros) fácilmente arreables) y la ratera Netty Marroquin (intensa defensora de Maduro y compañia, de Lula, Evo Morales, y del robo sistemático en general (por intereses impulsados mediante arreos de «personas» poco pensantes y ladronas hacia su erradicación, gracias a la ignorancia de los mismos, que amplifica la búsqueda de complacencias sin analizar consecuencias)), ¿que consideran que acontecerá?

1. Intentan imponer robo sistemático (distribución no – proporcional a visión y esfuerzo), entre otras estrategias para erradicar a las manadas poco pensantes.

2. Al no lograr imponer eso a todos, la sectorización entre personas pensantes, iniciará y eso servirá para que los grupos radicales surjan e ingresen. Digo «surjan», porque muchos que lograron algo limpiamente mediante visión y esfuerzo, defenderán lo que por justicia les pertenece. Aparte, ingresaran grupos desde México, El Salvador, interior de Guatemala, etc. Que buscan nuevas ubicaciones para operar prácticas poco éticas, y robar a quienes logran mediante visión y esfuerzo, lo que ya no pueden robar a otros porque consumieron – robaron más que lo que produjeron.

Desde 2,012 muchos hemos propuesto que exista sectorización tecnocrática (definida por lógica, no por ya no existir otras opciones), pero las personas tienen la mala costumbre de comprender lo que podría suceder, pero jamás prevenirlo y luego, chillar cuando sucede. Esperemos que estén preparando defensas.

Si las personas pensantes no defienden lo que por justicia les pertenece, serán erradicadas por grupos de rateros… Que luego se erradicaran entre si mismos. La Sectorizacion mediante violencia, a cargo de delincuentes, dominara… Si las personas pensantes no dejan de aferrarse a lo conocido como zona de «confort». La sectorización en su forma sistémica, culmina. La sectorización en su forma forzada, inicia. Quien busque aferrarse a lo conocido y a la poca estabilidad que percibió, está destinado a perder todo eso y más.

El narcotrafico y mas practicas poco eticas, dominaran por un tiempo a muchos potreros – corrales. Pronto, la lucha por la supervivencia en un mundo destruido, prevalecerá… Y retorna la era de grupos luchando (ya no sistémicamente sino físicamente) y arrieros aprovechando esos conflictos, para dominar sistémicamente a las manadas. ¿Alguien recuerda a la serie «the walking dead»?: Arrieros, arreados e independientes y manadas poco pensantes, rondando.

Esperemos que las personas pensantes coordinen para lograr su supervivencia y logren derrotar a quienes pretendan causar decadencia o malestar.

Libre emisión del pensamiento.

