La gobernabilidad una necesidad para el período 2024-2028

Una Guatemala Diferente Es Posible

Bernardo Arévalo ganó el balotaje de la segunda vuelta electoral, con una marcada diferencia en contra de Sandra Torres, actualmente tanto el cómo el partido que lo postuló a la Presidencia, se encuentran sujetos a diferentes procesos judiciales que han conllevado investigaciones y amparos que de alguna manera enrarecen al ambiente político y lo que debiera ser una fiesta cívica se ha convertido en una confrontación ideológica y jurídica innecesaria que tiene su origen en la politización de la justicia que nada tienen que ver en un proceso eleccionario.

El proceso electoral aún no ha terminado ya que el TSE no ha hecho la declaración oficial, sin embargo, por los resultados obtenidos ya todos los guatemaltecos sabemos que el Presidente de Guatemala para el período 2024-2028 es Bernardo Arévalo, esto no significa que su mandato será fácil y que gobernará como miel sobre hojuelas, serán 4 años en los que tendrá que hacer un esfuerzo muy grande para convencer a los guatemaltecos que la ruta política que ha venido planteando va, de alguna manera, a mejorar las condiciones de la población; las exigencias a los cambios vendrán rápidamente por parte de la población, pero el presidente Arévalo debe ser cauteloso con las decisiones políticas que tome.

El pueblo de Guatemala con la votación de 2.4 millones de votos, le ha otorgado un mandato amplio y legítimo al Presidente electo Bernardo Arévalo, pero de igual manera, durante el proceso electoral, el pueblo ha exigido que se le devuelva la dignidad a la Presidencia de la Republica y que el cargo sea ejercido con honradez y honestidad, un funcionario público es aquel que sirve al pueblo y no se sirve de su autoridad, de ahí que la exigencia de la población sea el combate a la corrupción y que los negocios del Estado, remarco que no estoy hablando solamente del Ejecutivo, se manejen con total transparencia, por lo que, el Presidente de la República tiene el deber y la obligación de dar el ejemplo al no permitir más saqueos como los que se han vivido en el Estado de Guatemala y además debe, desde su posición, facilitar los procesos de investigación a las entidades fiscalizadoras del Estado para que la justicia alcance a quienes, aprovechándose de su posición de poder, han saqueado el país, y caiga sobre ellos todo el peso de la ley.

El pueblo quiere que se le hable con verdad, espera del nuevo Presidente eso, la verdad ante todo el cinismo y mentiras con las que se han conducido otros funcionarios del gobierno, recuerde señor Presidente, que hay que profesionalizar y dignificar el servicio público, los guatemaltecos queremos funcionarios dignos y competentes que mejoren el tratamiento y el servicio que los usuarios reciben del sistema público.

El señor Presidente es experto en la búsqueda de acuerdos y consensos, hoy es el momento de buscar la unidad nacional, pero sin sacrificar sus principios, la democracia en nuestro país está en peligro y necesitamos acuerdos de país que nos permitan fortalecer la democracia para trabajar y vivir en paz.

Debe recordar cuando tome posesión, que será el momento de empezar a trabajar para todos los guatemaltecos y dejar a un lado la política partidaria, su relación con el Congreso debe ser altamente profesional y transparente y no debe permitir chantajes ni presiones que provengan de ningún sector, ni de bancada alguna, ni siquiera de la bancada del partido que lo llevó al poder, usted debe trabajar para los ciudadanos guatemaltecos, no para ningún grupo en especial, eso esperamos los guatemaltecos.

Recomendación importante para usted, señor Presidente, no vaya a cometer el error de interferir en el sistema de justicia del país, es necesario que se reencauce la justicia sin banderas ni sesgo político, nada le ha hecho más daño al país que la politización de la justicia, situación que hemos estado viviendo desde hace algunos años.

Y como recomendación al señor Presidente, fortalezca la gobernabilidad en el país, se necesita dialogo, acuerdos y consensos entre los distintos sectores de la sociedad y el gobierno, los guatemaltecos queremos vivir en paz.

AL RESCATE DE GUATEMALA.

GUATEMALA NECESITA DE SUS MEJORES HOMBRES Y MUJERES.

Libre emisión del pensamiento.

