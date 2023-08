Debemos Saber La Verdad

La primera definición dice que la justicia es un principio moral que lleva a dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece; también está definida en segundo lugar como el derecho, la razón, la equidad; la tercera acepción es el conjunto de todas las virtudes, por el que es bueno quien las tiene.

Así mismo la justicia es el conjunto de pautas y criterios que establecen un marco adecuado para las relaciones entre personas e instituciones, autorizando, prohibiendo y permitiendo acciones específicas en la interacción de individuos e instituciones.

La justicia es el eje de la filosofía de los derechos humanos, por ser la virtud que orienta las demás virtudes humanas hacia el bien común y no hacia el individuo y porque la justicia implica una igualdad.

Es la noción que se tiene sobre el bien común que busca lo mejor para todos y también es entendida como la norma que da a cada cual lo que se merece.

La justicia social se basa en la igualdad de oportunidades y en los derechos de los seres humanos, más allá del concepto tradicional de justicia legal. Está basada en la equidad y es imprescindible para que cada persona pueda desarrollar su máximo potencial y para una sociedad en paz.

Cuando a alguien se le hace a un lado, no se le atiende o se le ofende sin motivo alguno y no se protesta o se pregunta el motivo, eso es lo injusto. Hay leyes para todos los seres, para la sociedad, para proteger los derechos y necesidades de los demás, para depender del gobierno y de las empresas, etc. para eso hay justicia.

Si se es injusto y nadie protesta, para eso hay leyes y así no se pueda confiar de que se trata para prevenir la justicia.

Se acaba de aprender que es la justicia y ahora se ha entendido, aunque en la vida no se haya vivido la justicia.

Si no se ha viivido la justicia, es porque no se busca aunque no le afecte a uno y esta actitud va en contra de las vidas y así esta es contra de cada uno y de la vida, aunque se crea que no afecta a cado uno y que no es cosa de cada quien.

Puedo decir que si no se ayuda a que haya justicia, algún dia se va a experimetar la injusticias y nadie hará algo por el prójimo o ayudara con la verdad y la justicia es para vivir cada uno de nosotroscon los demás.

Debemos luchar por la justicia y la verdad en esta vida y en el trabajo con el que siempre vivimos junto a otros, pero no todos convivimos juntos.

Nos consolamos a nosotros mismos por los problemas que tenemos, pero no por los demás porque puede que no sea algo para nosotros, que no son nuestras cosas y vamos a descansar en la noche satisfechos y así nos separamos de los demás.

No se aprende la justicioa si no se ha vivido, por eso nada se dice porque no se fue afectado por la injusticia y esta actitud es en contra de cada uno y de la vida.

Si se piensa que la injusticia no le afecta a uno y que no es parte de uno, hago ver que si no se hace algo para que haya justicia, entonces algun día se experimentará la injusticia y nadie aydara a que haya justicia para uno mismo.

Lo importante es es que cada uno luche por la justicia todos los días y la hagamos parte de nuestra vida, en negocios, en trabajo, en deportes, en todo lo que hagamos.

Ayudar a que haya justicia es lo suficiente y estar ahí para los demás, hablar cuando no pueden comunicarse y hacer ver que se está ahí para enseñar la fuerza de mi voz y la de los demás.

Quiero aprender de las cosas críticas para tener y dar la fueza para levantarme por lo que es correcto, aunque vaya en contra de mi mismo, de lo que se vive, lo que se dice y de lo hacen los demás.

