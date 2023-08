Los abajo firmantes

Mirilla Indiscreta

DESDE LUEGO QUE USTED HA VISTO O SABE LO QUE ES UN VENTRILOCUO.

UNOS MUY BUENOS, QUE INCLUSO SE PERMITEN TOMAR AGUA, CUANDO EJECUTAN SU MAGISTRAL ESPECTÁCULO O CANTAN EN DOS TONOS, MASCULINO Y FEMENINO, CON DOS MUÑECOS AL MISMO TIEMPO.

Pero los hay “de partida” … “los corrientes”, que casi muerden al muñeco, por la proximidad, sonándoles los dientes cuando intentan trasladarle su vos.

Pobre marioneta, golpeada por los bruscos movimientos del operador, a quién en el desastroso espectáculo, la perilla de adán le sube y baja por la garganta, con una frecuencia que ataranta.

A mí me pasa con Don Edmundo que muchos piensan que además de mi alter-ego, que me aconseja y me guía, hace que yo me transforme en su muñeco… y es tan real, que creo que es cierto.

Y es aquí, que inserto en los diálogos de Platón aparece la figura de Fedro, el filósofo griego, que les premoniza a los ventrílocuos de “segunda” dos sabias advertencias:

“NUNCA ES SEGURA LA ALIANZA CON UN PODEROSO”.

Y CONTINÚA FEDRO “QUE MIENTRAS EN LA TIERRA NO HAY IMÁGENES DE SABIDURÍA, SÍ LAS HAY DE LA BELLEZA. LAS COSAS BELLAS PUEDEN APRECIARSE CON LA VISTA COMO SENTIDO, LAS COSAS SABIAS NO”

¡POR FAVOR! “NO NOS ENREDE me sacudió bruscamente Don Edmundo” … “vaya al grano por favor”.

¡Y me di cuenta que tenía razón!

El poderoso siempre contratará ventrílocuos “de segunda” para usarlos y botarlos. Valen tanto como sirven… y a veces no sirven tanto como valen.

Y, las cosas bellas pueden apreciarse con la vista, como sentido, las cosas sabias no.

La Sabiduría, reclama como combustible irremplazable, el más duro y difícil de los ejercicios intelectuales… PENSAR.

La “muchedumbre” de todos los tiempos, le dejan esa tarea de pensar a otros, que los inducen y manipulan, representando a los poderosos, que solo tienen servidores “de segunda”.

¡Quién es arriado por mulas de segunda… solo hará muladas de tercera!

Aguantar el encendido discurso político del personaje que asumió la conducción de los llamados observadores del Parlamento Europeo, Embajadores acreditados en el país y otros entusiastas servidores del servilismo, oficioso, abusivo y subordinado a “instrucciones Superiores”, los hizo aparecer como rebaño estructurado para defender y enaltecer el Fraude Electoral Cibernético.

Jordi Caña jefe de la misión electoral de la Unión Europea en Guatemala, auto- denominación producto de una creación local, reconocida como ONG, (de la red de organizaciones financiadas por Soros) ex-diputado en el parlamento, qué, según las noticias provenientes de España, divulgadas por los medios de comunicación, está a punto de ser acusado de fraude fiscal, en su país, y que en encendida arenga política más propicia para su territorio, nos quiso hacer tragar un ladrillo que debiera avergonzar a las autoridades de relaciones exteriores de Guatemala, por permitir semejante intrusión.

Guardar las apariencias protocolarias, tiene como límite, el irrestricto respeto a las normas del derecho internacional público, derecho de los tratados, los principios generales del derecho internacional público, el derecho internacional de los tratados, las reglas del derecho internacional público, la convención de Viena sobre relaciones diplomáticas del 18 de abril de 1961, donde está registrado el artículo noveno el derecho del estado receptor a la declaración de persona non grata y el artículo 41 que determina que los diplomáticos están obligados A NO INMISCUIRSE EN LOS ASUNTOS INTERNOS DEL ESTADO RECEPTOR. ES IMPORTANTE AGREGAR QUE EL ARTÍCULO 26 DE LA CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE EL DERECHO DE LOS TRATADOS CONTIENE EL PACTA SUNT SERVANDA, QUE SEÑALA QUE TODO TRATADO OBLIGA A LAS PARTES A CUMPLIRLO DE BUENA FE.

TODOS ESTOS TRATADOS HAN SIDO VIOLADOS FLAGRANTEMENTE FRENTE A LA INDEFERENCIA DE LA CANCILLERÍA QUE HA PERMITIDO LA TRANSGRESIÓN DE LA CARTA DE LA ONU QUE ES EL MARCO JURÍDICO FUNDAMENTAL PARA REGIR LAS RELACIONES INTERNACIONALES.

VIOLADAS POR LA PROPIA ONU Y TODAS LAS POTENCIAS DEL MUNDO (CASO HORRENDO LA EXPULSADA CICIG EN GUATEMALA)

Calificando a su antojo las acciones realizadas por el Ministerio Público y el Fiscal Curruchiche, en cumplimiento de sus funciones constitucionales.

Esta semana ha sido muy intensa en acciones desestabilizadoras.

Las denunciadas amenazas de muerte a los candidatos de semilla, como parte de una victimización, que ha causado el mismo efecto que persecución penal al Presidente Trump en los Estados Unidos, que prácticamente le están garantizando la presidencia frente a sus compañeros del Partido Republicano y con mayor énfasis en su enfrentamiento con el Presidente Biden.

Exportados los vicios electorales, al revés, de Guatemala a la unión estadunidense, pudieron empujar una derrota, que Trump tardíamente detecto como fraude en la elección pasada.

Más que a Biden, su eventual derrota, debe tener muy preocupados, a los semilleros exiliados de lujo en los Estados Unidos, en razón de que don Trump, seguramente hará desaparecer el Departamento de Estado Profundo y dejará a merced de la Justicia internacional a los hoy perseguidores de la legalidad guatemalteca.

La Fiscal General tuvo que recurrir al amparo para que el gobierno le garantizara la seguridad frente al sitio que un pequeño grupo de alzados vociferantes del insulto y el relajo, haciendo gala de sus nombres y calidades universitarias y desbordada cultura, coreaban vulgaridades de clica marginal, los dignísimos líderes de callejón.

Con sonrisa en el rostro y paso lento pero impoluto, Fernando Linares Beltranena, cortó la multitud por el medio con un megáfono en el oído, que lo invitaban a quedarse sordo.

El auténtico diputado, desaforado por la inquisición interventora, pudo enterarse que algunos de sus falsos colegas del Congreso y El Parlamento Centroamericano no podrán tomar posesión de sus cargos, por haber sido supuestamente electos por un grupo político que cometió delitos en flagrancia.

Plantean acciones judiciales sin sustento y evidentes subterfugios güizachescos, con la esperanza de que sus jefes puedan ejercer presiones indecentes para obtener resoluciones confusas e ilegales.

Del paro nacional, “NIGUAS” me contó don Edmundo, quien por cierto me comentó que se pudo comer al medio día su pollito campero, que permaneció abierto.

¡En esta Guatemala de los infortunios!

¡La patria, por ahora, va ganando!

Libre emisión del pensamiento.

Le invitamos a leer más del autor:

Me gusta esto: Me gusta Cargando...