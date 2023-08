De 9 semanas y 1/2 a Instinto Básico, la senda de Toni

Entrevista a Toni García.

Toni García Villanueva, es un poeta, que ha publicado su libro «Sirenas de Papel. Amanocheceres» y que es también creador cultural y presentador de radio con un programa que lo siguen cientos de miles de personas en España, Alemania y en otras partes del mundo y que cuenta con la colaboración de grandes colaboradores de otros países.

Un hombre lleno de una vitalidad, un humor y una fuerza propia de los grandes creadores que arrastra a quien se pone delante y que, aunque suene mal, cautiva a quien se cruza a cualquier persona que se cruce en su camino y doy fe de ello.

Seguro que esta entrevista no os deja indiferente a ninguno que la lea.

Tras quedar en Valencia y concertar la entrevista a partir de las 21:00 en Espit Chupitos y entre risas y hablar de las películas de nuestro tiempo, esas que en su día nos cautivaron coincidimos que fuimos caminantes de la senda de 9 Semanas y 1/2 y de Instinto básico, aunque a mí personalmente también me cautivo Emmanuel y Calígula.

Entre las luces y los chupitos transcurrió una de las más divertidas entrevistas que he realizado en estos últimos tiempos, al menos en tierras de España.

Como era previsible tengo que empezar preguntándote por tu trabajo Sirenas de Papel “Amanocheceres, que sin duda nos muestra poemas vibrantes, intensos y rotundos. ¿Qué me puedes decir del libro?

Sirenas de Papel “Amanocheceres”. Es mi primera obra poética y primer libro publicado.

El poemario está compuesto por una serie de poemas que fueron escritos en tiempo real y así han sido publicados de manera cronológica, en ellos se cuenta la llegada del amor a la vida, por sorpresa y sin libro de instrucciones, el transcurrir de 9 meses de amar, desde la irrupción de la Sirena en mi vida, hasta su trágico fallecimiento. La organización por su parte del poemario es capitulada como una novela. En el final del poemario se pueden encontrar diez colaboraciones realizadas con grandes poetas mediante un reto de Twitter en el cual se elegía la mejor continuación de un inicio de poema que hacía yo.

Tus poemas son provocadores, agitan el intelecto y la conciencia, pero también son una llamada a repensar sobre uno mismo y sobre la sociedad. ¿Crees que estamos ante una nueva encrucijada histórica? ¿O quizá en un laberinto?

Es una gran pregunta José Luís, yo creo que nos encontramos ante ambas. Encrucijada porqué estamos viviendo la caída de un sistema imperialista creado a partir de la segunda guerra mundial, el poder económico y la cantidad de población se inclinan de Occidente hacia Oriente sin remedio y es el dominio militar quien mantiene momentáneamente el statu quo actual. Por otro lado, es un laberinto, vivimos en un planeta, lleno de muchos planetas en su interior, la sociedad de internet y de las redes sociales cuentan su historia, pero siguen existiendo miles de millones de humanos que aún no gozan ni de agua corriente ni de los elementos básicos para una subsistencia digna, pero, aunque carezcan de voz son humanidad y tal vez la verdadera.

¿Cuál es tu valoración sobre la sociedad que hemos construido a lo largo de las últimas cuatro décadas?

Una sociedad ficticia, deshumanizada, con los valores justos para amanecer al día siguiente. La sociedad occidental vive anestesiada y castrada por tres ejes, la politiquería, que les mantiene alejada de los problemas reales y centrada es divisiones absurdas, el culto a la imagen, operaciones de cirugía estética, dietas, gimnasios en esa lucha por ser aceptados por otros que a su vez desconocen a quienes les inculcaron los cánones irreales y en tercer lugar, las redes sociales ese foro de mercadeo donde ocultar nuestras miserias y potenciar nuestras irrealidades, exacerbando a su vez los dos primeros ejes antes descritos. El aroma a decrepitud en defensa del bienestar social en nombre del bienestar social de unos cuantos privilegiados cada día más descerebrados es nauseabundo e irrespirable ya.

No te guardes nada…

Creo que es hora de despertar, centrarnos en la sostenibilidad real, en la economía real, en la ecología real, estamos dejando el planeta hecho un erial, y escuchamos el despertador cada día, pero lo seguimos retrasando y pronto no tendrá marcha atrás nada.

Y debemos humanizarnos, el planeta está lleno de humanos diferentes a nosotros a nivel físico, religioso y de formas de entender el universo, sólo nos separan líneas sobre mapas que con el cambio se transformarán y mucho, aunque las hayamos convertido en el más insalvable de los obstáculos,

La comunicación es otro de tus grandes amores ¿Con cuál te quedarías si tuvieras que elegir uno de ellos?

Con la radio, sin duda, por ello con mi compañera Ana Cecilia Chávez Zavalaga realizamos un programa de literatura en turadiovalencia.com llamado Trópico de Letras, en el cual fuiste José Luís uno de los más brillantes y destacados invitados, desde aquí invito a tus lectores a unirse a él, cada dos jueves a las 22 horas de España.

Su objetivo es dar a conocer nuevos y talentosos creadores desde una perspectiva profunda, pero a su vez divertida y entendible, amena para cualquiera, aunque no se considere un experto en la materia. Toca romper ese sesgo de que la literatura, pero en especial la poesía, está hecha sólo para el paladar y el intelecto de unos cuantos, es otra mentira más, todos y todas somos poetas, algunos la plasmaremos en papel, otros la vivirán simplemente detrás de su mirada.

Por lo que he podido tratarte un poeta ajeno al mundo es un mundo ajeno a la poesía y más tras leer, con gusto, tu libro. ¿Estamos por tanto ante una poesía comprometida?

La poesía es compromiso, mi libro lo tiene, compromiso con valores que deben de formar parte de nuestro ser, compromiso con la reflexión, compromiso con el autoconocimiento, y con el amor puro, ese que va más allá del que propagan las grandes firmas comerciales.

Recordemos que no somos inmortales, que lo que nos llevaremos en nuestro interior será lo sentido, lo vivido y lo aprendido, riquezas, egos y rencillas quedarán a este lado del umbral de la existencia. Tratemos de no irnos vacíos,

En tu persona hay una clara preocupación por el mundo que nos rodea, pero también por defender la capacidad de los individuos para discrepar frente a los discursos establecidos. ¿Consideras que en la actualidad la voz individual está siendo acallada y sustituida por la estridencia de colectivos o entidades que marcan el paso sobre cómo debemos pensar, sentir y actuar?

Sin duda, la voz individual está en peligro de extinción, las teóricas izquierdas, derechas, centros, viven en un bucle de censura y de autocensura propia, no se tolera al discrepante, pronto se cataloga al disidente, rápido se ejerce el bloqueo del que piensa diferente como si por no escuchar su opinión, esta fuese a dejar de existir.

Los principales culpables son los medios de comunicación, sensacionalistas vacíos, a sueldo de gobiernos y corporaciones económicas que los mantienen, incapaces de morder la mano que les da de comer y llenos de profesionales indolentes pertrechados en la trinchera del todo vale por un plato de arroz y un minuto de gloria.

Pero esta televisión cohesionadora en la idiotez esta ya casi extinguida, las futuras generaciones ni la ven, ni la entiende, la prensa tradicional, ya es un fósil enamorado de su pasado glorioso.

Hablanos de tu próximo proyecto literario.

El proyecto en el que ahora trabajo es una novela, en la cual a base de testimonios recogidos personalmente en entrevistas de las de toda la vida, cara a cara, lágrima a lágrima, se recogerá la esencia de lo que hemos dado en llamar inmigración, pero no en clave de desgracia o drama que lo hay, sino de perspectiva real. La trama se hila con relatos cortos, en diversas claves, terror, policiaco, aventura, humor, con la idea final de que el lector pueda disfrutar de varios géneros y tome la perspectiva suficiente para sacar sus propias conclusiones de que sucede en su entorno.

Para evitar malos entendidos, no eres de derechas, ni de izquierdas, ni liberal…, eres “un autoritario de la libertad”. ¿o me equivoco?

Nunca me hubiese calificado así, por falta de masa encefálica, pero creo en la libertad, creo que el humano es libre, creo que esa libertad debemos defenderla en lugar de coartarla, a través del miedo, a través de la enfermedad, a través de la división… pero para que exista la libertad es necesaria la formación, la educación y el amor por la discrepancia. Somos inconscientes de hasta qué punto somos víctimas de un lavado cerebral de siglos, se perdió la mirada propia, la opinión propia compramos o consumimos entre las tres o cuatro prefabricadas y hacemos ruido, mucho ruido, somos ruido ya, y entre tanto alboroto el objetivo de que no podamos pensar, tan solo reaccionar está más que cumplido. Somos borregos felices con sus estruendosos cencerros, felices de serlo, mostrando hasta qué punto lo somos, con el orgullo de la palmada en la espalda, el aplauso fácil y la esperanza de ser aceptados por a quien en realidad no importamos nada.

Le puede interesar:

Me gusta esto: Me gusta Cargando...