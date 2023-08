La carta de Marilyn Monroe, sus últimas palabras

Entrevista a José Luis Ortiz Güell.

Según las palabras del periodista de la revista «Life» Richard Merryman, con el cual Marilyn Monroe sostuvo su última entrevista, declaró tras su publicación el 3 de agosto de 1962, dos días antes de su muerte, que realmente era una mujer que estaba sufriendo, pero no tuvo indicios en ningún instante de su charla que fuese una mujer que ha concedido su última entrevista.

Existe todavía mucha incertidumbre acerca de los hechos que rodean su muerte.

Declaraciones turbias, periodos de horas borradas entre la hora real de su muerte y la hora en la cual se confirmó, sucesos ocurridos que fueron eliminados en el transcurso de esas horas y que de haber sido declarados en su momento hubiese cambiado totalmente el curso de las investigaciones, la extracción de algunos de sus órganos los cuales desaparecieron, grandes cantidades de Pentobarbital introducidas mediante un enema, ¿Estuvo J.F. Kennedy en su casa aquella madrugada?; y como no, pruebas y materiales relacionados con su muerte bloqueados por la F.B.I …

Marilyn se hallaba muy cerca de revelar sus relaciones íntimas con los hermanos Kennedy, muy relacionada también con Sam Giancana, jefe de la mafia. Se podría decir que Marilyn se hallaba rodeada de personas muy poderosas con mucho poder e influencia, y evidentemente ella guardaba mucha información y secretos que hubiesen destruido los cimientos de muchos imperios creados, en aquellos días.

Lo que ocurrió aquella noche del 5 de agosto de 1962, sigue siendo un enigma para todos nosotros.

No obstante, hace algunos años apareció otra pista, una carta escondida en un estuche de bolígrafo Montblanc, regalo que Marilyn hizo a su querido amigo Truman Capote, que entonces se hallaba en Barcelona, y a quién escribió poco antes de su muerte.

Marilyn sabía perfectamente que estaba siendo vigilada y temía por su vida, y no es de extrañar que pidiese ayuda a su gran amigo Truman.

La carta apareció en Zaragoza en el año 1962 y en 1964 fue comprada por un zaragozano y se mantuvo en secreto durante 52 años. Fue en el año 2014, cuando el azar hizo que la compra de la pluma cayese en manos de un aspirante a escritor con vocación de actor, José Luis Ortiz Güell (Zaragoza), el cual contactó de inmediato con el mayor experto del mundo acerca de Marilyn, Frederic Cabanas, el cual, tras años de estudios meticulosos a la carta, la publicó en su libro.

Hoy tengo el honor de poder entrevistar a José Luis Ortiz, que nos cuenta la historia de esta carta y de sus muchos secretos.

José Luis, se inició muy jovencito como escritor, a la edad de 17 años. A los 18 comenzó a realizar teatro. En el año 1995 se dejó atrapar por el mundo del cine y la figuración, y trabajó con directores como Milos Forman, Ridley Scott, Ken Loach o Vicente Aranda. Gran columnista en prensa española e internacional y autor de dos novelas; “Soledad: Querida dictadura” bajo el seudónimo de Paolo De Santos, y “Puente en la niebla” publicado con la editorial Kuelap (Perú), disponible en Amazon.

Ha escrito dos obras de teatro, una comedia y un drama “El sonido del silencio” y “Cena en Do”.

Recientemente, ha participado en la gran compilación poética “Canto Planetario” dirigida por el poeta y columnista internacional nicaragüense Carlos Javier Jarquín.

Se le ha concedido este año el distinguido Premio a la Excelencia Mundial al Periodismo «Cesar Vallejo» 2023.

José Luis, cuéntanos: ¿Cómo llegó a tus manos la carta que Marilyn Monroe escribió?

Fue una verdadera casualidad y como siempre he dicho siempre he tenido un ángel que me ha acompañado en la vida y por el que siempre he sentido admiración y amor como fue mi adorada Norma, una mujer excepcional.

Una persona vendía una pluma Montblanc, que su abuelo compró en 1964 gracias al gobernador civil del momento y que la vendía alguien de la Base Americana que estaba en Zaragoza. En ese estuche, allí estaba escondida en un doble fondo. En la carta me llamaron la atención los nombres que ahí aparecían, y aunque el inglés, siempre ha sido mi asignatura pendiente, pues soy de francés, se la remití a Frederic Cabanas por si le podía ser de su interés y él fue el que me dio la sorpresa.

Un documento único, pues, en él aparece, el teléfono de la Casablanca del momento y que impacto hasta a expertos sobre la figura de John F. Kennedy.

¿Qué sentimientos provoca en ti este gran e histórico hallazgo?

Más allá de lo que se pudiera imaginar fue como una conexión con el alma de esa gran visionaria, una mujer de una inteligencia excepcional que lo tuvo todo menos lo que tanto buscó y que la vida le negó que fue la felicidad. Si hubiera nacido en estos tiempos también hubiera sido un referente, una mujer inmortal y que de alguna manera solo porque alguien amase a Norma Jean, que fue devorada por la luz y el brillo de Marilyn…

¿Crees que, si esta carta hubiese llegado a su destino, hubiese podido cambiar notablemente el curso de la historia y las investigaciones que se llevaron a cabo?

Muchas veces lo he pensado, pero tengo mis serias dudas ¿Acaso una hábil ardilla podría escaparse cuando se encuentre rodeada de las peores alimañas? Con respecto a la segunda pregunta, me cuesta asumirlo, pues los intereses que se pueden vislumbrar eran demasiado poderosos y oscuros.

Además, la sociedad del momento era mucho más cerrada y oscurantista que en la que vivimos. Ella no fue la única víctima, también lo fueron muchos otros, entre ellos el mismo John F. Kennedy o Martin Luther King.

¿Dónde se halla ahora la carta?

En este momento está en mi poder, y se encuentra bien custodiada por el valor histórico que tiene. Hasta hace poco estuvo cedida a la Fundación Cabanas, que ha donado el estuche y el bolígrafo que iba dirigido a Truman Capote y en el que apareció la misma.

Como te puedes imaginar, está en una caja de seguridad de una entidad especializada, que la mantiene en las condiciones idóneas de humedad y temperatura.

¿Cuál es tu visión personal de los hechos que rodean la muerte de Marilyn? ¿Crees que fue un suicidio o asesinato?

Bueno, creo que mi opinión es irrelevante, pues no soy un experto en el tema, pero como puedes imaginarte me inclino por el asesinato. En el caso de un suicidio, la verdad que fue «demasiado oportuno».

Creo que puede haber otros entendidos que puedan dilucidar con más exactitud ese punto y algún día estoy convencido saldrá a la luz.

¿Crees que algún día se encontrará el cuaderno rojo donde ella escribía los detalles más íntimos de su vida?

Esa sería una gran noticia, quién sabe, el tiempo lo dirá…

¿Qué proyectos tienes en mente, José Luis, para un futuro próximo, ya sea como escritor o como actor?

Como escritor tengo pendiente la publicación de mi próxima novela «Los cardos también lloran» que trata sobre la violencia de género. Terminar una novela sobre ficción social y que es un trabajo compartido con otro gran escritor, Wilson Rogelio, de Colombia, y aún tengo tres novelas ya terminadas y pendientes de publicar.

Respecto al cine tengo algunos proyectos interesantes como dos cortos, un largo, un documental y centrarme en la preparación de un guion de un largo. Bueno, ya veremos que va trayendo este futuro esperanzador.

Eres una persona polifacética y muy activa, ¿Qué te gustaría hacer en tu vida que no hayas hecho anteriormente?

Aprender a tocar la guitarra y en ello estoy…, el único problema es que tengo «dos orejas» por oídos…

¿Qué escritores te han inspirado a la hora de escribir tus obras?

Son muchos, pero si quieres que nombre a algunos de ellos podría decirte que, como poetas a Antonio Machado, García Lorca o Ivor Gurney; como novelistas Pío Baroja, Gabriel García Márquez o Robert Graves.

Son muchos para nombrarlos, pero aún hoy muchos de los autores a los que hago reseñas me impactan sobre manera, pues está claro que no soy más que un humilde escultor de la palabra al que le queda mucho por aprender.

¿Cómo es José Luis en su día a día?

Aburrido, me levanto, voy a la oficina en la que trabajo, vuelvo a casa almuerzo y por las tardes suelo ir a la Asociación con la que colaboro y que ayuda a personas vulnerables.

Llego a casa, intento escribir todos los días, bien mis artículos o mis «apuntes» con vocación de novela y me voy a dormir.

En ocasiones, hasta llego a sacar tiempo para estudiar, poder actuar y prepararme para algún trabajo en el teatro o delante de las cámaras.

Como lo ves algo más bien, con poco encanto, (risas).

Si pudieses cambiar algo de este mundo ¿Qué cambiarías?

Antes quería cambiar demasiadas cosas, pero ¿No deberíamos cambiar nosotros mismos para cambiar nuestro mundo? Primero tenemos que cambiar nosotros para cambiar el mundo.

Durante más de 50 años, yo creía que mi vida era mía y estaba equivocado, cuanto más lo comprendo, mejor lo entiendo y lo descubro mucho más… Desde muy jóvenes, nuestros mayores nos dicen y nos orientan, que tenemos una vida, que es nuestra y que la tenemos que valorar, formar, adecuar, instruir, y sobre todo formar sobre los criterios y las verdades de la vida. Porque hay muchas clases de destinos, aunque no lo quieras creer… Está el destino propio, ese que cada uno trata de edificar entre los sueños y las ambiciones… Hay un segundo destino que lo hacen los que suelen querer sin saber comprender… Luego está el destino que se escribe con las propias actitudes, porque tus acciones de hoy serán las razones y causas de lo que se vivirá mañana… Y llegamos a las sendas del «verdadero destino que es el que escribe Dios, por los renglones torcidos de nuestros errores y con el valor de nuestro arrepentimiento, y Él nos da su perdón»…

Muchísimas gracias, José Luis por concederme esta entrevista y por desvelar al mundo parte de esta increíble historia de la vida de Marilyn Monroe, que esperamos algún día se pueda resolver. Me despido con unas interesantes palabras de esa última entrevista a Marilyn.

“La fama también es una carga…yo no creo que una industria deba comportarse como por ejemplo una madre cuyo hijo… imaginemos lo peor digamos que ha saltado delante de un coche… en lugar de abrazar al niño empieza a pegarle… ellos creen que tienen el privilegio de acercarse a ti y decirte lo que le apetezca… así que digamos que ha sido algo que yo he vivido… la fama pasará, de momento he tenido fama, si me abandona recuerde que le dije que era muy voluble. No sé cómo quedará esto en la grabación, pero yo sé lo que quiero decir… espero que salga algo interesante… pero por favor no me haga quedar en ridículo”

