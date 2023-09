El gigante asiático (China) y sus tiempos

Una Guatemala Diferente Es Posible

Desde la caída del muro de Berlín, el mundo ha experimentado cambios profundos en lo económico, político y social; cambios que sin lugar a dudas han conformado un nuevo orden mundial, tanto en lo geopolítico como en lo geoeconómico, en donde la República Popular China juega un papel determinante, posicionándose como la nueva potencia económica en el mundo, su acelerado crecimiento económico no es producto de la casualidad, ni de la improvisación, ha sido el resultado de la construcción sostenida en el tiempo de capacidades económicas, científico-tecnológicas y políticas que han convertido al gigante asiático en una potencia económica, que empieza a tener una incidencia muy fuerte en la reforma de las instituciones políticas y económicas globales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y las propias Naciones Unidas debido a su presencia y participación activa en esos organismos internacionales y financieros, lo que sin lugar a dudas, le ha permitido a la República Popular China iniciar relaciones bilaterales con diferentes países en el África, en los Países Árabes y en América Latina; proponiéndoles cinco principios de coexistencia pacífica, que son la base fundamental de su política exterior, resaltando i) Respeto a la soberanía y la integración territorial; ii) La no injerencia en asuntos internos de los Estados; iii) Acuerdo mutuo de no agresión entre los Estados; iv) Igualdad y beneficios mutuos; y, v) La coexistencia pacífica. (Sun Jianshe, 2005: pp. 561-565).

La relación de China con Latinoamérica empezó a partir del año 1990 de manera creciente y sostenida y ha venido evolucionando especialmente en términos diplomáticos, económicos, culturales y militares (Shambaugh David, p. 111), 2013, ¿En qué ha consistido la estrategia China? La estrategia ha consistido en mantener un acercamiento con América Latina a partir de la incorporación de la República Popular China en las estructuras regionales latinoamericanas, la conformación de grupo de los BRICS en 2009, el Plan de Acción 2020 suscrito entre Brasil y China en 2010. El acercamiento de China con todos los gobiernos progresistas latinoamericanos ha elevado el nivel de la diplomacia China y su relación con casi todos los gobiernos del hemisferio Latinoamericano. (Revista AFESE). Verónica Barahona Lema.

Impulsada por Nicaragua en agosto del 2023, la República Popular China se incorporó como miembro observador permanente al Parlamento Centro Americano (PARLACEN), quien decidió dar por terminada la relación con la Republica de Taiwán, resulta sumamente interesante porque nadie imaginaba que de manera tan repentina la China se convertiría en un observador más en el Parlamento Centroamericano, lo cierto es que lo lograron, y sin lugar a dudas de igual manera fue un movimiento político diplomático certero del gobierno de Nicaragua, pero esta decisión plantea una disyuntiva interesante para el futuro cercano a los países que todavía apoyan a Taiwán, Guatemala y Belice, como lo es lo referente a el reconocimiento a la China por parte de la totalidad de los países que integran el Parlamento Centroamericano, yo siempre he creído que la apertura de relaciones diplomáticas con la República Popular China es sólo cuestión de tiempo, el mismo tiempo se encargará.

Esta es una realidad innegable, el tiempo y las circunstancias lo demandan, y nos obliga a seguir fortaleciendo la integración Centroamericana y pensar seriamente en la integración de Latinoamérica como un solo bloque, debemos definir una estrategia para establecer las rutas y los canales de negociación con el gigante asiático en los ámbitos de seguridad y defensa, comercial, de financiamiento externo, de cooperación, ciencia, tecnología e innovación, de intercambio cultural, etc., debido a que en este momento y por muchos, muchos años más, el centro de gravitación del poder en el mundo girará en torno a la República Popular China.

AL RESCATE DE GUATEMALA.

GUATEMALA NECESITA DE SUS MEJORES HOMBRES Y MUJERES.

