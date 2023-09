Bernardo Arévalo y un ilusorio golpe de estado

Logos

Usted, Bernardo Arévalo, ha denunciado públicamente que «un grupo de políticos y funcionarios corruptos” no admiten que usted fue el ganador de la elección presidencial del pasado 20 de agosto, y han emprendido un golpe de Estado “para romper el orden constitucional y la democracia”. El golpe “es promovido desde las instituciones que deberían garantizar la justicia en nuestro país.” Interpreto que el golpe sería dado, no a la Constitución Política ni a la democracia, porque no son personas que ejercen un poder del Estado, y pueden ser ilegalmente privadas de ese ejercicio, sino sería dado a usted.

Usted, Bernardo, incurre en una rara confusión o en una tosca patraña, porque un golpe de Estado puede ser dado precisamente a quien ejerce o a quienes ejercen un poder del Estado; pero usted no ejerce ningún poder tal. No ejerce la Presidencia del Organismo Legislativo, ni del Organismo Judicial, ni del Organismo Ejecutivo. Usted es solamente el candidato presidencial oficialmente declarado electo, y un golpe de Estado dado a usted sería absurdo porque lo privaría de ejercer un poder que no ejerce. Sería un golpe ilusorio.

Usted, Bernardo, de hecho, ha afirmado que, en el golpe de Estado que se prepara, intervienen el Ministerio Público, que investiga la legalidad o no legalidad del partido Movimiento Semilla, y el Tribunal Séptimo de Instancia Penal, que ordenó suspender provisionalmente la personalidad jurídica de ese partido. Persiste usted en incurrir en una rara confusión o en una tosca patraña; pues esa investigación y esa orden judicial, por su misma naturaleza, no podrían ser, en general, actos propios de un golpe de Estado; y en particular, no podrían ser actos propios de un golpe de Estado que sería dado a usted. No podrían serlo, porque, insisto, usted no ejerce ningún poder del Estado, sino que solamente es el candidato presidencial oficialmente declarado electo.

Usted, Bernardo, afirma que “un grupo de políticos y funcionarios corruptos” han emprendido el golpe de Estado. Empero, ¿quiénes son esos políticos? ¿Por qué no los ha denunciado? ¿Quiénes son esos funcionarios corruptos, y qué actos de corrupción han cometido, y por qué no los ha denunciado? Si se abstiene de revelar quiénes son esos políticos y esos funcionarios, uno puede creer lícitamente que usted los ha inventado. Usted podría enriquecer ilimitadamente esa invención. Por ejemplo, usted podría agregar empresarios, sacerdotes, narcotraficantes, payasos, ángeles y demonios.

Usted, Bernardo, denuncia la amenaza de un golpe de Estado; pero elude tratar sobre cuatro cuestiones que poseen impredecible importancia. Primera, en el proceso de fundación del partido Movimiento Semilla presuntamente se cometieron actos delictivos, de los cuales hay documentos que confieren verosimilitud a esa presunción. Segunda, el partido puede ser declarado ilegal, si se comprueba su presunto origen delictivo. Tercera, si el partido es declarado ilegal, la candidatura presidencial de usted también puede ser declarada ilegal. Cuarta, si su candidatura es declarada ilegal, su elección también puede ser declarada ilegal.

Usted, Bernardo, podría ser sujeto y objeto de golpe de Estado cuando ya sea presidente, si finalmente lo es. Entonces podría ser dado un golpe a usted, no por militares aliados o no aliados con ciudadanos civiles, sino por el pueblo, si usted pretendiera cubanizar, venezuelizar o nicaragüizar a nuestra patria; o si pretendiera convertir en rectores de la patria al presidente socialista de Chile, Gabriel Boric, y al presidente socialista de Colombia, Gustavo Petro. Ningún poder extranjero o internacional podría impedir que el pueblo despojara a usted del poder presidencial, y evitara que su sospechado, temido y demencial arrojo cubanizador, venezuelizador o nicaragüizador, o su sumisión a Boric y a Petro, consumara la destrucción de la patria.

Usted, Bernardo, si pretendiera cubanizar, venezuelizar o nicaragüizar nuestra patria, o someterla a la rectoría de Boric y de Petro, comprobaría que los guatemaltecos no están dispuestos a tolerar esa pretensión. Y porque no lo están, usted se expondría a golpe de Estado. Sería un golpe popular. Sería un golpe civil. Sería un golpe salvífico. Sería un golpe legítimo.

Usted, Bernardo, debe saber que el pueblo que podría darle golpe de Estado es aquel que nunca lo eligió. No es, pues, el 17% del número total de ciudadanos que votó por usted. No es, pues, el 26% del número total de ciudadanos empadronados que votó por usted. Realmente, quizá no fue 26% porque hubo ciudadanos que votaron por usted, pero no por usted mismo, sino por repudio a su contendiente, Sandra Torres.

Usted, Bernardo, que pregona ser víctima de un golpe de Estado, exige que le sea adjudicada la Presidencia de la República, porque lo manda la voluntad popular. Ninguna voluntad popular lo manda. Lo manda la voluntad de la minoría de ciudadanos que lo eligió. Usted debe ser honesto: exija la adjudicación de la presidencia porque lo manda la voluntad de esa minoría. Usted debe ser honesto: exija tal adjudicación porque la ley ordena acatar la voluntad de esa misma minoría.

Usted, Bernardo, que denuncia estar amenazado por un golpe de Estado, llama a todo el mundo a defender la voluntad popular, porque ella lo eligió Presidente de la República. Empero, hay que insistir infatigablemente en que no hubo tal voluntad, porque lo eligió una minoría de ciudadanos. Usted debe ser honesto: llame a todo el mundo a defender la voluntad de esa minoría. Usted debe ser honesto: no confunda la parte con el todo, o no confunda la minoría con la mayoría, y admita que su elección es un engendro legalmente permitido de una manifiesta impopularidad.

Usted, Bernardo, pregona y denuncia un golpe de Estado, parte del cual es la persecución penal del Movimiento Semilla, que ha emprendido el Ministerio Público; pero usted no ha reconocido que una causa de la persecución es la presunción de fundación delictiva de ese partido. Lo fundaron alquimistas electorales, que lograron, por ejemplo, que ciudadanos muertos resucitaran para afiliarse al partido, y volvieran a la tumba con patriótico regocijo; y que ciudadanos de quienes nada conocía el Registro Nacional de las Personas, fueran afiliados; y que algunos ciudadanos tuvieran huellas dactilares idénticas.

Post scriptum. Usted, Bernardo, concédanos el privilegio de disfrutar de una disquisición suya, no sobre un ilusorio golpe de Estado, sino sobre los alquimistas fundadores del Movimiento Semilla. La disquisición podría tener un preludio, en el que usted confesaría que, orgullosamente, fue uno de los alquimistas fundadores, o confesaría que, lamentablemente, no lo fue.

