Tonto es, quien se engaña a sí mismo

Relatividades Perspectivas

«El pueblo manda. Los políticos son empleados y dependen del pueblo, quien les da de hartar». Acto seguido (y precedente): suplican a los arrieros. Oran a Dios para que algún arriero actúe para lograr algo, lloriquean porque los arrieros toman decisiones que no les agradan. Se aferran a la idea de caminar, gritar y cantar o tocar trompetas… logrará que los arrieros sean complacientes hacia los intereses de las manadas y no hacia sus intereses propios (aunque hayan caminado, gritado y cantado o tocado trompetas… una y otra vez y nunca ha funcionado. Se aferran a la idea de que repetir «el pueblo unido, jamás será vencido» (lo repiten porque no logran siquiera concebir ideas sobre cómo solucionar algo). Se aferran a la idea de que esas conductas resolverán cada tema en cada ocasión… al no lograr pensar en acciones y estrategias que resuelvan algo). Pero, afirman que el pueblo manda y que los arrieros son empleados.

Ponen toda su esperanza en que algún arriero accione a favor de sus intereses, y alaban a quien parece tener intenciones de hacerlo, pero, afirman que el pueblo manda y que los arrieros son empleados.

Lloriquean cada vez que los arrieros hacen algo que no les gusta y afirman que los arrieros pagarán, cosa que jamás sucede. Luego, vuelven a lloriquear cuando los arrieros accionan de manera deplorable para ellos y vuelven a afirmar que pagarán, cosa que una vez más, no sucede.

Versión «los sacaremos»:

En cada ocasión en la que arrieros no pretenden arrear a las manadas como las manadas quieren que las arreen, las manadas afirman que si los arrieros no las arrean como ellas quieren, los sacarán del poder cosa que jamás sucede.

Y las manadas amaestradas para ser arreadas y sumisas ante los arrieros parecen no lograr salir de esos ciclos, o siquiera comprender que están en ellos.

Nota: leer redacciones: «política masiva» y «que sostiene la política masiva, autoritaria e impositiva».

«Tienen miedo», «hacen eso, porque ya sienten la presión» (auto – sugestión aunque no posean bases o fundamentos para respaldarla, al igual que con «pueblo unido, jamás será vencido», «para resolver esto, hay que unirnos», «unámonos y así solucionaremos esto»). Y siempre, en cada ocasión, los arrieros resultan victoriosos sobre las manadas porque las manadas no logran siquiera comprender que ni siquiera piensan maneras para lograr soluciones. Ni siquiera logran comprender que las afirmaciones puramente emocionales, carentes de bases intelectuales o tan siquiera bases conceptuales, no resuelven algo.

«Unamonos», «pueblo unido, jamas sera vencido» monos razurados, vestidos y amaestrados, aplauden sin siquiera preguntar que estrategias y acciones serían necesarias para tratar el tema en cuestión. Tristemente, creen imbecilmente que el solo estímulo emocional / auto – complacencia de una utópica unificación absoluta (leer redacción: «unificación relativa y unificación absoluta»), solucionara cada asunto y situación, aunque haya sido demostrado innumerables veces, que no es así.

Aparecen nuevos arrieros con aparente honestidad y con ofrecimientos populistas y las manadas inmediatamente inician a alabarlos y a poner toda su esperanza en ellos, sin siquiera saber quienes son y si realmente son como aparentan ser, afirmando sin fundamentos sino con emocionalidades irracionales, que esos arrieros les salvaran (amaestramiento para ser arreadas).

Y… continúan afirmando que las manadas mandan a los |arrieros.

Libre emisión del pensamiento.

