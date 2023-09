Pacto de Gobernabilidad

Vocación de Libertad

“Una nación, donde la sociedad civil supuestamente organizada no mueve una paja si no hay posibilidad de ganancias, no es capaz de legar nada a sus hijos, excepto días oscuros”.

Diría que con mucho tino y agudeza meridiana, este texto de El Principe, un libro de consulta casi obligada para quien pretenda entender lo político, revela la actual situación de la sociedad civil organizada en Guatemala.

¿Y por qué reflexionar sobre ese cuerpo casi amorfo y falto de identidad que hemos dado en llamar Sociedad Civil, algunos le agregan lo de organizada?

Entre lineas de su introducción al discurso político del ciudadano Bernarno Arevalo, ha dejado ver su interés para incorporar en el futuro proceso de gobernanza, la institucionalidad que pudiera existir dentro de estos cuerpos organizados formal o informalmente en el paìs.

Esta claro para todos los enterados y medianamente entendidos, de que habiendo sido votado por la mayoría de guatemaltecos en esta segunda vuelta, muy a pesar de que cuenta con la cuota de poder que el poder ejecutivo puede ejercer en el marco de respeto de nuestro Estado de Derecho, esta parte del poder resulta insuficiente para avanzar en una agenda de transformación como la que el país necesita. Peor aun, cuando tiene al frente una ferrea y hasta ahora unida oposición – una mezcla de operadores en la legalidad y otros en la ilegalidad – en casi todos los frentes.

Dirigentes del poder judicial y las instituciones del poder control; el poder legislativo y todos sus sectores de influencia, están cooptados y coludidos con el crimen organizado y de paso, con algunos sectores de la iniciativa privada que se niegan a reconocer el tremendo error que cometieron en Nicaragua al aliarse de la forma en que lo hicieron con el régimen de Daniel Ortega y adláteres. Hoy son prisioneros de quienes temporalmente detentan el poder. Así será, hay que reconocerlo con realismo, cuasi-imposible gobernar y por supuesto, Semilla y el futuro Presidente, no fueron electos para pactar con la corrupción.

Esta realidad impulsa al ejercicio del Gobierno entrante a buscar potenciales alianzas entre grupos de la Sociedad Civil que aun queden con vestigios de independencia, criterio propio y deseos de transformación para enfilar a Guatemala por la vía del Desarrollo. Vale la pena ponderar y responder entonces a la inquietud: ¿En qué condiciones se encuentra esa Sociedad Civil en el país en relación al poder efectivo que puedan generar para hacer valer el Estado de Derecho?

Mi personal apreciación, después de mas de cincuenta años de vivir activamente desde diferentes perspectivas en Guatemala, no me permite ver que en estos ámbitos, se pueda lograr suficiente poder como para doblegar a las mafias del país enquistadas en los otros poderes del Estado, en parte del poder control, en los sindicatos y hasta en las iglesias, tanto iglesias evangélicas como católicas.

Entendería que uno de los lamentable rasgos culturales de nuestra nación es la debilidad y hasta ausencia real de un tejido social que lo marca la capacidad de organización. Tomo prestados del columnista Fernando Mollinedo, sus conceptos al respecto:

“La política guatemalteca ha tenido como su común denominador la fragmentación social pues cada cuatro, cinco o seis años que se han realizado “elecciones”; la ciudadanía se divide ideológicamente arrastrando al resto de la población en la creación de odios y rencores que trascienden, aún, por generaciones; lo anterior constituye un “mal democrático necesario”.

Durante los regímenes militares autoritarios la sociedad se tuvo que conformar con seguir las instrucciones de los gobernantes, de lo contrario, se sufrió prisión, exilio, tortura, muerte civil, fusilamientos ilegales, ametrallamientos y otros actos deleznables; lo cual influyó para que hoy el tejido social guatemalteco se encuentre más fragmentado que nunca provocando desigualdad social, violencia, delincuencia, lo cual hasta cierto punto, hace mella en el desarrollo individual y social del país”.

Si bien es cierto, intelectualmente correcto y estratégicamente deseable para que funcione, la búsqueda de un pacto de gobernabilidad en el que la Sociedad Civil Organizada – en todo los posible, ubicada en al ámbito de las organizaciones ciudadanas que actúan en la formalidad – legalmente establecidas en el país – participen, también es real que sus capacidades son limitadas y mas aun cuando, muchas de las llamadas fundaciones, ong´s o asociaciones han sido fundadas y operan desde sectores de la iniciativa privada que hoy ya se sabe los intereses que defienden.

Todo parece indicar que al futuro Presidente, además de un Pacto de Gobernabilidad, le tocará acompañarlo de una fuerte dosis de ejercicio plesbicitario y de consulta popular para darle la dosis de fuerza, energia y ejercicio soberano que tratar con las mafias de una forma terminante. Seguiremos comentando.

Libre emisión del pensamiento.

Le invitamos a leer más del autor:

Me gusta esto: Me gusta Cargando...