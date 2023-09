El Valor de la Verdad

Nuestro Mundo Posible

La verdad es un concepto que a todos llama la atención; todo mundo anda detrás de la misma.

¿Cuál es la razón por lo que la verdad sea tan demandada?

La verdad la quieren todos para decir que son importantes.

La verdad la quieren todos para hacer negocios.

La verdad la quieren todos para hacer política.

La verdad la quieren los estudiantes para aprobar un grado.

La verdad la quieren todos los estudiantes para decir que tienen una profesión.

Vamos a ver qué cosa es la verdad.

La verdad es la correspondencia que existe entre un objeto y lo que se dice de él.

La verdad en la vida para decir que se es importante es porque todos aceptarán a esa o esas personas porque de ella o ellas se espera que todo lo que hagan es bien para todos. El bien para todos significa paz y esperanza de seguir adelante beneficiándose en lo que se hará sin tener miedo al futuro.

La verdad la quieren los que hacen negocios porque desean no perder capital en las inversiones que se hagan; quieren caminar con la seguridad de su riqueza sea de la naturaleza que sea.

La verdad se quiere en la política porque los pueblos quieren, desean, asegurar un porvenir en la actividad a la que se dedican.

Desean un futuro seguro para sus hijos o familiares.

Desean que los impuestos que se les cobren, vayan a las obras que necesitan todos los ciudadanos sin que sea beneficio de unos y olvido de los otros.

Los estudiantes quieren la verdad para adquirir los conocimientos que el día después les permitan tener la seguridad para realizar un trabajo que les recompense en beneficios.

La verdad la quieren los estudiantes para decir que adquieren un grado para tener como buena la certificación que dice que conocen este aspecto de la ciencia y que se puede confiar en ellos para la solución que den, a un problema de esa área del saber.

Estamos viendo los beneficios de la verdad, pero ¿qué cosa es la verdad?

La verdad es la correspondencia de lo que se dice con el objeto del cual se habla.

Tenemos una verdad que vamos aprendiendo en el proceso del desarrollo del pensamiento y que tiene que ver con lo que la vida nos va enseñando.

Desafortunadamente esta verdad por experiencia tiene un camino de dificultades porque la vamos aprendiendo en el desarrollo de la vida y ahí también aprendemos qué cosa no es la verdad, que cosa es la mentira o la falsedad.

Por eso vamos viendo a políticos que sólo dicen lo que les conviene para tener el poder.

A comerciantes y dueños de capitales que sólo dicen lo que les acrecienta su fortuna.

A estudiantes que copian para tener un documento que dice que aprobaron, pero no saben nada.

A personas que dicen ser profesionistas en un área y su documento es falso por lo que no saben nada y ejercen una profesión que no tienen.

La verdad en la ciencia se hace proponiendo hipótesis, fundamentando un marco que corresponda a lo que se tiene por teorías y leyes y generando un proceso de demostración, que se refiere a lo teórico y luego la comprobación que puede ser matemática o sólo quedarse en la teoría en ciencias que su marco de demostración no alcanza las matemáticas.

Los científicos miembros de la comunidad de señores del saber proponen teorías nuevas, pero siempre habrá un marco de conocimientos ya demostrado.

Las ciencias no son un juego de yo digo lo que se me ocurre y es científico.

El científico además de demostrar y comprobar, según el grado existente en esa área, para la comprobación, tienen que tener también la concordancia con las otras áreas del saber.

No es que hice esto en esta área y puede no ser verdad algunos de sus elementos en otras áreas, eso no puede ocurrir.

El mundo de hoy está lleno de mentiras por las conveniencias mencionadas en donde además los dueños del dinero, mediante las plataformas digitales, crean las verdades que ellos quieren para su conveniencia.

Por supuesto que esas no son verdades; son mentiras para los seres humanos que ellos han dejado sin educación y que pueden creer esas mentiras por la poca preparación en cuanto a la verdad que tienen.

Lo anterior es la razón por la que la Organización de la Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura -UNESCO- ha realizado congresos para que se regule un internet creíble.

Lo mismo ha hecho La Unión Europea, UE, con las Plataformas digitales.

Somos testigos que por todos lados se dice lo que se quiere y que muchos de los personajes públicos de los cuales vemos una poderosa imagen pública, la misma es creada mediante estos medios.

La verdad es muy importante si queremos un mundo mejor del que tenemos.

Tenemos que ocuparnos de adquirir conocimientos verdaderos y si no hemos ido a la escuela los años necesarios para no quedarnos en la verdad por la experiencia de la vida, preguntar a los que tienen conocimientos científicos y son amantes del bien y la verdad.

Se puede dar que haya personas que, conociendo la verdad científica, por intereses personales digan mentiras con la finalidad de beneficiarse política o económicamente.

Lo que mencionamos es lo que ocurre en muchos países y con gobernantes que uno dice: pero si eso que dice va contra la verdad y contra los derechos humanos, pero se crearon una imagen maravillosa mediante las plataformas digitales.

El mundo de hoy es un mundo en donde la verdad es muy importante para el cambio que necesitamos: la mentira, la falsedad no conduce a ninguna parte: tarde o temprano se sabrá la verdad y sólo nos quedaremos con el mal que hayan creado los patrocinadores de todo este mal que a nadie beneficia porque ni a los que la construyen porque tarde o temprano se sabrá lo que hicieron.

Cuando se sabe lo que hicieron, el mal queda para ellos y toda su familia por lo que nada ganan.

La ganancia que obtienen es temporal y las consecuencias duran en el tiempo:

LA VERDAD COMO LA MENTIRA SIEMPRE PERDURARÁN.

Trabajar por la verdad, tal vez cueste más tiempo, pero los beneficios durarán por siempre.

Ama la verdad y ayuda a los que no tienen la fortuna de encontrarla fácilmente a que se beneficien de ella porque será un bien para todos.

Libre emisión del pensamiento.

