Teoría del balance conceptual aplicada

Relatividades Perspectivas

¿Cómo lograr auge y bienestar, ante tanta adversidad en distintas índoles y modalidades?

¿Qué puede hacer un ente relativamente inutil y solitario, ante todo un mundo con problemas a resolver?

Perspectiva de todas las posibilidades: la nada – todo / todo – nada… Todo – nada / nada – todo es un concepto en el que la inexistencia – existencia / existencia – inexistencia… Existencia – inexistencia / inexistencia – existencia conviven al unísono. Sus conceptos se organizan – traducen (para nuestros sentidos) en lo que comúnmente percibimos como dimensiones (basadas en definición, longitud, anchura, profundidad – tiempo, longitud temporal 1, anchura temporal 1, profundidad – tiempo 2…). Pero al ser las posibilidades, infinitas, las perspectivas conceptuales, también lo son… Y por lo tanto, las configuraciones de percepción de traducción entre conceptos y dimensiones (lo que nuestros sentidos traducen), son también infinitas: existen infinitas existencias, cada una traduciéndose para nuestros sentidos, como universos definidos por dimensiones que a su vez se traducen para nuestros sentidos, como elementos y objetos (yo, los llamo «realidades perspectivas»).

Percibidores (realidades perspectivas al percibirse mutuamente o interactuar o relacionarse) perciben lo que posee definición relativa a la posibilidad en la que ellos existen. Pero, todas las otras posibilidades continúan existiendo, fuera del rango de perspectiva de la mayoría de los percibidores.

Una sección de definición de todo en la nada, no es – es / es – no es… Es – no es / no es – es todas las posibilidades de lo que podría no ser – ser / ser – no ser… Ser – no ser / no ser – ser. Una roca es una roca, para percibidores que se enfocan en una sola existencia. Una roca no es – es / es no – es… Es – no es / no es – es… Una roca, un escritorio, un diamante, aire, madera, agua, un universo, un elefante de color verde y con 40 colmillos y 3 cuerpos con definicion distinta, fuego solido y liquido al unísono. Y toda otra posibilidad, en un mismo tiempo.

Percibidores perciben cada versión de cada concepto en la nada – todo / todo – nada… Todo – nada / nada – todo… Desde versiones de sí mismos.

Los definidores y redefinidores de existencias: mentes activas – proyectores, en lugar de solamente perceptores, definen y transforman existencias (selección y secuencia de existencias en el proceso o progresión que llamamos «tiempo»»)… Y están sujetos ante una sola ley de definicion perspectiva: balance / desbalance / rebalance conceptual.

Acción y reacción, causa y efecto, motivaciones y consecuencias… Directa o indirectamente relativos: un cambio genera cambios… En todo lo que está directamente relacionado, o causa cambios indirectamente en lo que se encuentra en otras secciones – dimensiones de la nada – todo / todo – nada… Todo – nada / nada – todo.. Con la finalidad de conservar la lógica relativa – traducción para la percepción de realidades en cada existencia. Una solución puede desencadenar problemáticas… En ubicaciones o situaciones inmediatas, o en ubicaciones o situaciones distantes. «negativo» y «positivo» son siempre relativos: lo que es percibido por unos como «malo» es percibido por otros como «bueno» y viceversa. «abajo», «arriba», «izquierda» y «derecha» (aclaro que no es tema de arreos emocionales en política… Por si aun existen entes que utilicen esos conceptos (leer redacción: «arreos emocionales»») son siempre relativos: el punto más «bajo» – «alto», «izquierdo» – «derecho» es en realidad, el centro de todo.»).

El balance conceptual conserva la definición de existencias mediante la configuración de sus dimensiones. La realización de cambios en una existencia seleccionada como base, selecciona a otra existencia como base, donde los cambios efectuados reflejan una redefinición equivalente a la definición de la segunda existencia. Cuando dos o más percibidores realizan cambios en una misma existencia, el balance conceptual pasa de ser directo entre dos secciones en la nada – todo / todo – nada… Todo – nada / nada – todo, a ser multidireccional: las dos primeras ubicaciones permanecen según los cambios efectuados por los percibidores, y el rebalance para esos cambios se transfiere a otras ubicaciones, que a su vez causan más desbalances y rebalances: efecto mariposa.

Puentes ayx: equivalencias reales – base y abstractas y cuantificación perspectiva entre ellas, entre ubicaciones no – equivalentes entre dos o varias existencias real – base y abstractas = tele – transportación.

Las mentes activas influyen en las mentes inactivas, mediante ideas. La materia es un grado de condensacion de luminicos y conceptos mas alla de luminicos, es grado de condensacion de energia, de super – solidos, de super – fluidos (condensados de bose – einstein y condensado fermionico), es el grado de condensacion de agujeros negros y mas alla…

Cuando una existencia es insostenible debido a cambios drásticos que representan desbalances sin rebalances en su definición, las realidades que posean libertad en cuanto a lo que es definido por perspectiva limitada como «real» o abstracto… Y en cuanto al proceso de selección / redefinición de existencias que llamamos «tiempo»… Serán redefinidoras de las nuevas – seculares existencias balanceadas. Los espíritus de las sombras («oscuridad» y «luz» son relativas a las perspectivas) significaron el retorno de lo que llaman «dioses», «deidades», «seres de otras dimensiones».

Libre emisión del pensamiento.

