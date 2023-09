Fiesta comunista en Chile

Del Escritorio del General

De la icónica insurrección de masas de octubre del 2019, en Santiago, en la cual incendiaron y destruyeron buena parte de los servicios de transporte ciudadano, supermercados y otras instalaciones privadas, así como, corporaciones internacionales, en forma coordinada y detalladamente planificada, para analistas, con la participación de venezolanos, colombianos y bolivianos entrenados para su ejecución, se consolida un sueño del “partido comunista chileno”, al mando de su líder Daniel Jadue (palestino de origen), alcalde de la comuna de Recoleta, quienes bajo las líneas de la Rusia comunista y de la incesante influencia cubana, han prodigado su reconocimiento a Cuba, Venezuela, Nicaragua y el foro de Sao Paulo, en sus palabras plasmadas en el XXIII foro del partido comunista Chileno, “Cuba y su revolución son para nosotros un faro que ilumina día a día nuestros empeños y esfuerzos colectivos” (2006) Cita, El Libro Negro del Comunismo Chileno. Tremenda contradicción, estúpida.

Este lunes 11 de septiembre de 2023, se conmemoro los “L” años del golpe militar comandado por el General Augusto Pinochet y las fuerzas armadas, en defensa de la democracia liberal, el cual puso fin al gobierno comunista de Salvador Allende, después de casi mil días de desatinos y empobrecimiento continuado del pueblo chileno, largas colas para recibir una ración de comida y enseres para el hogar, que era la gran solución de los partidarios allendistas. Sin ningún fruto a la vista, en similar forma como en otras latitudes de gobiernos de este tipo dictatorial proletario, se iniciaron persecuciones y capturas de todos los antagonistas al régimen, hechos sucedidos también en la España previo a la guerra civil, gobernada por los comunistas, en Guatemala en los años 50, todos gobiernos electos en condiciones críticas y con los mismos resultados, la explosión popular y la anarquía social. Todos los procesos culminaron con golpes de estado, o revoluciones por la petición ciudadana. Pinochet enunciaba que, siendo un ejército apolítico, no intervenían políticamente, sino por una acción económica en donde los ciudadanos chilenos se morían de hambre y necesidades.

Los motivos del derrocamiento eran muchos, el flageló a la población, la falta de crecimiento económico y la inconformidad generalizada. Siendo víctimas de un adoctrinamiento marxista sin escrúpulos y con la clara intención de constituirse en una dictadura proletaria, nada más alejado de la democracia que insisten en pregonar. La participación de la iglesia católica en el proceso de consolidación proletario era evidente, desde la Universidad Católica de Chile, y su canal de televisión se publicaban películas propagandísticas, grabadas en Cuba. (1970, Libro, Pinochet, las incómodas verdades, Mario Spataro). Antecedente que sin duda previene Daniel Ortega en Nicaragua expulsando y expropiando a las órdenes religiosas.

El golpe militar es la consecuencia de acciones de resentimiento social y de la entrega de la nación al comunismo internacional o intereses foráneos, similares faenas se dieron en varias naciones de Suramérica y en todo el continente. Coincidentemente golpes de estado, se suceden en África subsahariana en la cual se han ejecutado siete golpes de estado en los últimos tres años. El avance de la hoy conocida como la “agenda de Sao Paulo” que se instruye como la nueva visión comunista continental, se manifiesta en la irracionalidad hacia el respeto a las leyes y la proliferación de movimientos sociales, llamado “ocupas”, versiones por demás sediciosos y agresivos. Invasión de propiedad privada, tanto rural como urbana, hechos que se perfilan en muchos países europeos, España y en Latinoamérica.

Las últimas fotos de Allende portando el fusil AK-47 obsequiado por Castro en su visita a Santiago, 1971 es por demás ejemplar de la convicción y el entreguismo comunista a Rusia, fusil con el que en hipótesis se quitó la vida. El asalto al Palacio de la Moneda fue contundente y decisivo en el triunfo liberal chileno.

Pero lo más importante no es desaforar a comunistas, como le sucedió a Zelaya en Honduras, Árbenz en Guatemala, Allende en Chile, Manuel Azaña en España, por el contrario, son los logros alcanzados producto de estos movimientos de salvataje institucional. Chile, es quizás el mejor ejemplo contemporáneo, como este Estado llevado a la debacle económica y moral, logra en tan solo dos décadas, reconstruirse económicamente, con infraestructura del primer mundo y una capacidad de producción y comercialización que aún sigue siendo estudiada en muchas universidades. Bajo el liderazgo de Pinochet y sus equipos civiles de economistas y expertos lograron inducir su país a una verdadera etapa de producción y exportación, del cobre a todo un universo de opciones. Lo transformaron en una economía del primer mundo, sumo orgullo chileno.

Las sociedades no maduran, consideran que siguen siendo los idealistas de la igualdad y la inclusión, olvidándose que lo que los ciudadanos requieren es trabajo y prosperidad. Siendo la diatriba la democracia y la voluntad del pueblo, cierto, pero más que ello no es el estatismo, que ofrece dádivas, empleo y oportunidades, cuando el gobierno es un administrador de algo, que no es empleo y prosperidad, el gobierno administra el cumplimiento de la ley y aquellos servicios que son inherentes y por encargo de su pueblo, la defensa, la seguridad y los servicios colectivos necesarios para la viabilidad.

En ciernes, el lunes vimos una manifestación de fiesta comunista en los actos ordenados por el presidente Boric, en una convulsa asamblea de todos los simpatizantes comunistas chilenos, que, con la cobertura de los medios, lograron transmitir sus mensajes de desasosiego, envidia y frustración. El Presidente Boric cuyo mandato se ve constreñido por el partido comunista, para quienes no era el elegido, pero “el fin justifica los medios”, y los camaradas se encuentran a la espera de la segunda parte y las que se puedan dar, para lograr el asalto estatal, como lo han hecho los Kirchner en Argentina y los Chaves-Maduro en Venezuela y con mayor virulencia Ortega-Murillo hoy avanzando Castro-Zelaya en Honduras. El espectáculo siempre acompañado por los camaradas de los medios quienes coquetean al mejor postor, aventurando la desinformación e inducción de los ciudadanos.

La crisis está instalada en el continente las resoluciones son evaluadas, pero las acciones se perfilan, en aras de la libertad y la prosperidad.

“Mérito, virtud y patriotismo” Bernardo O’Higgins

Libre emisión del pensamiento.

