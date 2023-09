Las quejas

Teorema

César Bernardo Arévalo de León, fue declarado ganador por el TSE en la elección presidencial para el período de enero 2024 a enero 2028 y ha recibido ya las credenciales que así lo certifican. El señor Arévalo y quienes lo apoyan, aseguran haber ganado la elección de manera legítima. En lo que respecta a la votación de balotaje, únicamente la candidata perdedora impugna su triunfo. En cambio, aún persisten dudas sobre el sorpresivo resultado de la votación del 25 de junio, misma que le permitió pasar al balotaje.

Un amplio sector de la población más educada del país teme que pudo haber fraude en el conteo electrónico de los votos. Quienes apoyan esa tesis tienen, en su mayoría, una posición ideológica contraria a la plataforma de socialismo progre de Arévalo y de Movimiento Semilla. Son conservadores, también contrarios a las propuestas de la señora Torres contendiente de Arévalo en esa elección.

Complican este escenario, las sindicaciones de ilegalidad en la formación del partido Movimiento Semilla. Ante el Ministerio Público, encargado de la acción penal, en 2022 un ciudadano denunció haber sido inscrito sin su autorización. Al investigar, el MP ha encontrado que (la búsqueda sigue) 37 personas fallecidas, 3,765 que no existen y 1,626 cuyo nombre no coincide con el del DPI, fueron inscritas de manera ilegal (criminal si se falsificaron firmas) para satisfacer el requisito fundamental del número de afiliados.

Bernardo Arévalo y sus seguidores se quejan de ser objeto de persecución política y de acciones en su contra que persiguen evitar que el 14 de enero asuman los cargos que les fueron adjudicados. Han conseguido desviar las sindicaciones de ilegalidad en la formación del partido, llamando a esa prosecución judicial, “persecución política”. Hay varios antecedentes. Por ejemplo, Thelma Aldana, ex fiscal general y ex presidenciable de Semilla fue acusada de sobrevalorar (fraude) la compra del inmueble de la Zona 5. En vez de acudir a los tribunales se fugó y desde el exterior declaró que se trataba de una persecución política. El sistema internacional que dirige el DoS la protegió.

Bernardo Arévalo y sus seguidores también se quejan, y denuncian la existencia de un complot fraguado por la Presidencia, quien habría instrumentalizado al MP, la FECI, el Congreso y al Juez Séptimo Penal “A” para que ellos, en contubernio, les evitaran asumir y así mantener la presidencia. Sin embargo, la población percibe que el abrumado presidente Giammattei desea entregar el cargo lo antes posible. Perpetuarse en el poder, afortunadamente, se ve demasiado lejos de sus intenciones.

Giammattei ha afirmado repetidas veces su disposición a entregar el poder en la fecha y demás condiciones que establece la Constitución. Ha puesto mucho empeño en un proceso de transición que no tiene antecedente, con programas y detalles dignos de mejor causa, que rayan en lo servil. La OEA hubo de convocar a una votación interna para que Luis Leonardo Almagro Lemes, su secretario general desde 2015, recibiera autorización especial que le permitiera aceptar la sumisión de Guatemala. Otro sacrificio de soberanía.

Por otra parte, Arévalo y seguidores, han denunciado la existencia de un plan para asesinar al presidente electo. Lo han hecho sin aportar prueba alguna de tan monstruosa posibilidad, que hace recordar el cometido contra Castillo Armas en un lejano julio de 1957. También, otro asesinato de Estado ocurrió el 18 de julio de 1949 sobre el puente “La Gloria”. El coronel Francisco Javier Arana Castro quien se perfilaba como candidato ganador para la elección de 1950 donde habría de suceder al entonces presidente Arévalo fue muerto a balazos por miembros del gobierno. Ambos son eventos criminales lejanos.

Otra queja del señor Arévalo y sus seguidores, expresa que se está fraguando un coup d’état en contra suya, que este ya inició y está en proceso. Distinguidos abogados, como Conrado Reyes, han aclarado ante los medios, que ese término solo aplica cuando un mandatario en funciones es depuesto mediante acciones de fuerza o en contra de su voluntad. Por ejemplo, Romeo Lucas fue depuesto mediante un golpe de estado. El final abrupto del Gobierno de Serrano es controversial. La versión oficial decía que había renunciado, por lo que no califica como golpe de estado. Pero Serrano asegura enfática y repetidamente lo contrario. La escolta de quienes lo sacaron casi a empujones de Casa Presidencial confirma la versión de golpe de estado en contra suya.

El señor Arévalo aprovechó la presencia de Almagro, para quejarse ante él. Dijo: “El MP no ha cesado en sus acciones ilegales e ilegítimas que buscan impedir que asuma el mandato al frente del próximo gobierno (PL 7.09 p6). El señor Arévalo también se reunió con Richard Verma, subsecretario de Estado de Administración y Recursos de Estados Unidos. Entonces tuvo la oportunidad ―y no creo que la haya desperdiciado―, de quejarse ante él por acoso de Consuelo Porras, Fiscal General de la República, pero ese extremo no consta.

Hay un grave problema con las quejas del señor Arévalo y de quienes lo siguen. La dificultad no es la queja en sí, ya que su seguridad está bien resguardada, en una Guatemala que carece de antecedentes violentos recientes. Hay que regresar a la época del bien documentado libro de Ramiro Ordóñez Jonama: “Un Sueño de Primavera” para encontrar ese tipo de hechos. A pesar de ello, el gobierno ha puesto al servicio del señor Arévalo a los mejores agentes de seguridad del Estado. Además, solícitos empresarios privados, habrán ofrecido poner bajo sus órdenes a sus guardaespaldas personales, que suelen ser muy sofisticados. Posiblemente también alguna agencia internacional resguarda la seguridad del señor Arévalo como si se tratara del presidente Putin en gira por Ucrania.

El problema con las quejas del señor Arévalo y sus seguidores debe ser tomado con la mayor seriedad y preocupación, porque la prensa nacional e internacional se han hecho eco de ellas. Nuestro país ahora es visto como uno donde un presidente electo puede ser asesinado. La guerrilla también tuvo éxito en desacreditar a Guatemala, al extremo que era prohibido vender armas al Ejército guatemalteco en plena lucha anti insurgente. Quizá el mayor beneficio de los acuerdos de paz, cuando no el único, fue que otros países empezaran a vernos con mejores ojos. Ahora, tal visión ha sido debilitada con las quejas del señor Arévalo.

Las quejas del señor Arévalo están en los más importantes diarios de Estados Unidos y toda la América, Europa y otros países. Toda la prensa que recibe financiamiento del señor Soros y sus colegas, maneja una agenda de desprestigio contra Guatemala. Ahora recibe alimento por parte del presidente electo. Si Arévalo piensa que reconstruirla será tan relativamente simple como haberla destruido, posiblemente está equivocado. Es como romper un cristal y tratar de pegarlo de nuevo.

A lo interno, las quejas del señor Arévalo crearon confrontación ciudadana. La población menos educada recurre con mayor facilidad a la violencia. Hasta grupos de manifestantes indígenas, del interior, exigen la renuncia del Juez Séptimo Penal “A”, de la Fiscal General, y del Jefe de la FECI. Quienes conocemos algo de ese sector, donde hay mayor pobreza y necesidades ingentes, sabemos que sus pobladores se auto marginan de la política nacional. Pocos asisten a votar, el nombre de los funcionarios, incluso del presidente de turno, con mucha frecuencia les es desconocido. Entonces ¿por qué realizaron tan enérgicas protestas? ¿Quién escribió las elaboradas pancartas que agitaban? ¿De dónde salió la plata para comprar tantas banderas? ¿Les dieron viáticos?

El columnista que más artículos ha publicado escribió: Conforme pasa el tiempo es más clara la necesidad de la renuncia de Consuelo Porras, Curruchiche y los otros. La buena relación con el nuevo presidente sería imposible a causa de la enemistad entre ambos… Si Mario Sandoval entiende como personal las acciones legítimas que los operadores de justicia desarrollan, dentro del debido proceso y en cumplimiento de sus obligaciones ¿Cómo no han de amenazar con tomar las carreteras los pobladores de “los 48 cantones de Totonicapán” que se perciben como líderes iluminados? ¿No deberían ver ellos en Curruchiche a ese titán de la justicia que percibimos algunos de tez más pálida? Hace ocho años, el juez Gálvez dictó prisión contra Otto Pérez, pregunto: ¿Lo hizo por enemistad o porque encontró evidencia de culpabilidad?

Parece haber prueba judicial válida de que el Movimiento Semilla, para cumplir con el requisito del número de afiliados incurrió en delitos. Actuando a partir de la denuncia de un ciudadano que fue afiliado sin su consentimiento, la FECI inició un proceso en el que resultan involucrados funcionarios del TSE y otras personas. Semilla no aporta pruebas en contrario. En cambio, se victimiza con denuncias que van desde persecución judicial hasta complot para asesinar.

El humor de los guatemaltecos, a veces refinado, produjo esta historia: Un cliente entra a un banco y dice al cajero: Buenos días, quisiera cambiar este cheque. El cajero responde: Con mucho gusto, pero la firma no corresponde. Sí –responde el cliente– es que era la cuenta de un amigo, pero él falleció y yo quiero repartir su dinero. Pero no se puede hacer eso ¡falsificar es delito! Indignado, el cliente amenaza: “Pediré su renuncia y la del gerente del banco”.

Libre emisión del pensamiento.

