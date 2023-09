¿Por qué desde la antigüedad, los humanos han creído en teologías?

Relatividades Perspectivas

¿Por qué razón, han confiado en que el hecho de orar, les brindara protección, soluciones y otros balances y rebalances?

¿Por que, los vikingos obtenían materiales y herramientas para subirlas a embarcaciones, con la finalidad de construir altares a Thor… Y solicitarle protección y fortuna?

¿Por que, las tribus aborígenes, realizaban rituales incluso para solicitar permiso a dioses para que sus cosechas pudieran ser realizadas en ciertas ubicaciones? ¿Por qué, incluso, realizaban danzas para solicitar lluvia o clima específico?

Personalmente, no considero que hayan actuado de esa manera por eras… Si no reciben o lograban lo que los motivaba a realizar esas acciones.

¿Qué significa: «orare por x persona o por x situación»? Personalmente (leer mi teoría: «balance conceptual» y redacción relativa: «teoría de balance conceptual, aplicada«) considero que es proyección para prevenciones o para rebalances conceptuales.

¿Cómo lograr bienestar para lo que necesite bienestar? Una oración proveniente de primeros, segundos y terceros universos (mentes, espíritus, almas activas), contempla todas las posibilidades. Genera balances, desbalances y rebalances, y en casos de afinidad por una u otra razón, logra conexiones directas entre realidades (lo que llame: «puente ayx» en mi teoría).

Quienes desean soluciones – bienestar con respecto a determinadas situaciones, instan a los entes relacionados a esas situaciones a percibir todas las posibilidades – existencias, sabiendo que los balances / desbalances / rebalances conceptuales se presentarán de maneras y tiempos propicios para culminar en balance de lo que debe ser balanceado, desbalance de lo que deba ser desbalanceado y rebalance de lo que necesite ser rebalanceado.

Y aquellos que comprenden, saben que los balances / desbalances / rebalances conceptuales jamás son efectuados para complacencias, sino siempre para lo que deban ser efectuados.

Quienes desean soluciones – bienestar para realidades (personas, seres vivos, etc.) Las instan a percibir todas las posibilidades – existencias para facilitar balances / desbalances / rebalances conceptuales… Instruyéndolos o mediante oraciones en las que, de poseer sinceridad e intenciones que generan balances / desbalances / rebalances, no solamente significan proyecciones, sino ser la realidad en cuestión (para quien no leyo mi teoria: «puente ayx es la perspectiva cualitativa entre dos o más realidades para la cuantificación de sus equivalencias entre existencia base (percibida como real) y existencias abstractas (percibidas como posibilidades). Entonces, al no ser – ser / ser – no ser… Ser – no ser / no ser – ser cada realidad, da infinitas posibilidades. Las versiones abstractas equivalentes a realidades reales en una misma existencia, no son – son / son – no son… Son – no son / no son – son… Parte de la definición de cada realidad. Quien ora se vuelve parte de la realidad a la que van dirigidas sus plegarias, con la finalidad de lograr proyecciones necesarias en ella… Aunque esa realidad no las desee o tenga conocimiento de necesitarlas. Depende de la realidad por la que fueron realizadas las plegarias, si acepta las proyecciones y decide cómo utilizarlas.

Tres universos que comprenden balances / desbalances / rebalances conceptuales, poseen la capacidad de obtener desde existencias – perspectivas abstractas… Todo lo que nunca – siempre / siempre – nunca… Siempre – nunca / nunca – siempre no existió – existió / existió – no existió… Existió – no existió / existió en la multi-progresión de posibilidades que llamamos «tiempo».

Libre emisión del pensamiento.

