Así es y nunca cambiará

Relatividades Perspectivas

Siempre será así y no podemos hacer algo al respecto

Traducción: efecto del sistema educativo que insta a repetir para recibir recompensa – calificación, en lugar de pensar para lograr conclusiones y soluciones basadas en asertividad.

Y según lo que percibo desde hace tiempo, lo que impide el cambio, es que muchos creen que no es posible (efecto dominó: uno no lo cree posible, otro tampoco y se convencen mutuamente de que nunca será posible). No buscan cómo lograrlo, sino permanecer sin lograrlo.

Todo puede cambiar y de hecho, constantemente lo hace (Teoria de caos). Tan solo hace falta un estímulo – acción, para cambiar lo que debe ser distinto (Leer mi artículo: “Teoría de balance conceptual, aplicada”, por si les es útil).

Y como referencias de otras índoles:

Era imposible que USA decayera a como esta (que perdiera el control – dominio sobre el mundo, como lo tuvo desde el fin de la segunda guerra mundial), que China fabricará microchips y tuviera tecnología como su sol nuclear mejores que USA, que los brics superará al G20…que méxico tuviera auge.

Dólar: era «imposible» que un país se revelara. China, India, Irán, Corea, África, Rusia, Bielorusia, Asia… se rebelaron.

Y se que personajes como yo, hacemos el ridículo (porque somos inútiles / inválidos), pero otros sí podrán lograrlo. imaginen si quienes pueden lograrlo lo intentan.

Los arrieros realizan cambios y mantienen lo que les resulta conveniente. Manadas amaestradas para ser arreadas – sumisas ante arrieros, son obedientes a lo que arrieros les imponen (sistema educativo que insta a repetir para obtener calificación, en lugar de pensar para lograr asertividad y generar soluciones y bienestar).

¿Qué sucedería si las personas – seres pensantes buscarán lograr lógica y asertividad para guiarse por ellas, en lugar de continuar sumisas ante las decadencias impuestas para conveniencia de los arrieros? ¿Qué sucedería si los seres pensantes se liberaran de adoctrinamientos que los mantienen sumisos ante imposiciones según conveniencia para los arrieros? ¿Qué sucederia si las personas se cansan de estar sujetas a lo conocido (sistemas, políticas, actitudes) y al unísono, tuvieran la intención de liberarse de todo eso y de los efectos contraproducentes que las oprimen?

Tan solo sería necesario que se inicien acciones para liberarse de los sistemas, de los arrieros, políticas y demás imposiciones para que los sistemas decadentes, arrieros, políticas y demás imposiciones colapsen, puesto que ellos son quienes necesitan a las manadas (para financiar sus intereses mediante impuestos, moldear procesos y ambientes a favor de sus intereses, etc.). Las personas – seres pensantes, no necesitan realmente, que los arrieros sean quienes tratan cada tema, asunto o situación. Si coordinarán para planificar sistemas según los asuntos, situaciones y factores en sus áreas, podrían lograr soluciones reales, ellas mismas o con la ayuda de profesionales calificados, contratados (despedibles y castigables inmediatamente si es necesario, en lugar de arrieros “electos” entre opciones impuestas con puestos por tiempo y con protección sistémica).

La capacidad para contratar a profesionales, podría ser lograda mediante: Leer mi propuesta “Emprendimiento participativo y economía”, «no podemos cambiar algo, porque los poderosos tienen el control y ellos deciden y no permiten cambios que ellos no quieran»: Creo que ya harte con temas de otras redacciones, como: «mentalidad activa vs. mentalidad colectiva», «política masiva», «que sostiene a la política masiva, autoritaria – impositiva», «estrategia de sumisión y control», «sistema educativo como herramienta de adoctrinamiento», y otras que quedaron en diario El Siglo y en la base de datos del extinto www.qdyrx.com, como: «selección y erradicación», «redacciones sobre transiciones entre órdenes mundiales.

Libre emisión del pensamiento.

Le invitamos a leer más del autor:

Me gusta esto: Me gusta Cargando...