La geografía vrs. la geopolítica

Los parámetros de medición de los “Estados nacionales” están en tela de juicio, frente a los designios de la geografía. La decisión política que se ha hecho por siglos sobre los espacios geográficos, están confrontados frente a la humanidad, que refiere y exige mejores condiciones de vida y prosperidad, siendo su capacidad de movilidad y la búsqueda de factores que les permitan satisfacer esas expectativas de bienestar, los cuales impulsan los cuestionamientos geopolíticos, la ley y sus consecuencias. Presenciándose un choque entre los designios de la geopolítica y las realidades de la geografía. Todos en consonancia con el interés natural humano de encontrar satisfactores.

La geografía es una ciencia pura, descriptiva y envolvente, es lo que es. La configuración y conjunción de los recursos que nuestra tierra, pone a disposición, fluida y expuesta a los vaivenes del clima y a sus congruencias, pero siempre real. Es la pieza para disfrutar y moldear.

Los atiborrados argumentos de la concepción geopolítica dan muestras de agotamiento, y escudriñan nuevos avatares para su mejoría geocultural, ya no solo geopolítica, atrayendo cada vez más nuevos esquemas de integración, anexión o conquista. La ingente necesidad de la posesión de espacios vitales, recursos naturales, áreas privilegiadas para la producción alimenticia, espacios marítimos de acopio de los frutos del mar, así como, los recursos estratégicos subyacentes y a flor de ríos y tierra, entre otros, provocan crisis y una constelación de oportunidades de búsqueda, lucha y poder. “Los designios del Orinoco”. La ciencia y tecnología, se hace sentir, y con ella sus demandas.

Los modelos de integración Estatal, económica y política, ¡de los albores del siglo pasado!, se cuestionan, y se discuten innovadoras alianzas. Desde la “Liga de las Naciones” Woodrow Wilson, UN, Bretton Wood, el diseño financiero mundial y sus consecuencias en varios continentes o anticipos como OEA, están en la mesa de discusión y sobre todo de evaluación. Sus objetivos y efectividad no han generado los resultados esperados. Por el contrario, en una centuria provocaron su atomización y su futura evaporización. Como ya se perfila en este nuevo escenario. ¡El colonialismo persiste y su impacto distorsiona el escenario!

La conjunción estelar de BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, se han promovido a su expansión en la reciente reunión de agosto (2023), a incorporar a partir del 1 de enero del 2024, a: Argentina, Egipto, Irán, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Etiopia. Meeting en donde se dejó en la pluma la inclusión del G77, y para tal efecto Lula Da Silva se reunió el reciénte 15 de septiembre en la Habana con el G77 y China, todo en perfecta coordinación con los países miembros y su idolatría cubana. ¿Serán el eje socialista? Las bandas se están integrando y los tambores continúan su aviso.

En ciernes la OTAN continua su despliegue estratégico, y compromete sus pertrechos antiguos a la guerra en Ucrania, con la aprobación del proveedor, siendo estos la maquinaria de la primera oleada de amortiguamiento. En los criterios estas acciones son las primeras fases del conflicto, economía de guerra y despliegue estratégico. La movilización de tropas de nivel estratégico se ha pautado para la cobertura mundial, la 101 división aerotransportada, mítica de la IIWW, ya fue desplegada, al igual que los elementos del tridente estadounidense, que incluye capacidades globales de aire, mar y tierra. Europa está entregando sus pertrechos a Ucrania, en espera de los nuevos modelos. La escalada está en marcha. Es cuestión de tiempo. La maniobra estratégica.

Las migraciones continúan y se acrecientan en todas las fronteras del primer mundo, por tierra, mar y aire. Las principales ciudades de la otrora Europa conservadora están asediadas por las hordas árabes y africanas que se lanzan al mediterráneo para la conquista. Las inversiones de contención y sostenimiento son incalculables, los parlamentos europeos y la propia unión, se confronta con el proceso de toma de decisiones. Y su alivio es, que los “americanos” están igual o peor. Con ellas, las migraciones, se aglutina todo tipo de bajezas humanas, tráficos, prostitución de niños y adolescentes, compra de órganos, drogas y un sinfín que ustedes se imaginaran.

La perspectiva es, usted consume, ponga un alto. El tema es usted pudre mi sociedad, apláquelo.

En la incertidumbre del escenario mundial, geografía vs. geopolítica, se cierne una tremenda irresolución de acción y omisión. Encaminada a fustigar en los conflictos y el deterioro a ultranza alianza, se acentúa con la discernida toma de decisiones estatal. ¿Cuál es la mejor alianza? En términos del interés de largo plazo, ah, no de nuestra pertenencia geográfica, no geopolítica.

Es Ucrania, el detonador, ante más de 40 conflictos a nivel regional.

La consecuencia es que al nuevo gobierno le tocara dirigir nuestro destino en esta escalada, esperemos no fatídica, pero cada día más real y compulsiva. ¡incierta!

América vivió las guerras de independencia, ¿nos aventuramos a una guerra mundial, en donde están definidos los bandos? ¿es el bando en que deseamos estar?

El liderazgo nacional, no expreso solo el ejecutivo, ¿se estarán jugando del lado apropiado?

Si el norte fuera el sur, otra canción. Pero estamos en América y la consonancia hace nuestro futuro.

Agenda internacional, no, desafío de pensar y evolucionar. Liderazgo nacional.

Libre emisión del pensamiento.

