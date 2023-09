Efecto Mandela y probabilidades de Schodinger (Balance conceptual 2)

Relatividades Perspectivas

Muchas personas poseen memorias de acontecimientos, cualidades, definiciones, cuantificaciones, y realidades… Que «jamás ocurrieron, o que jamás fueron como las recuerdan».

Para esas personas, las remembranzas de lo acontecido o percibido, son reales, y estas incluso repercuten en sus vidas y lo relativo a ellas.

«Yo viaje en ese carro» (carro «destruido o ausente, o inutilizable» desde hacia tiempo).

«Fui recientemente a determinado lugar, y el objeto en cuestión estaba ahí y estaba en x estado» (otros afirman que no es correcta esa perspectiva).

¿Que «es real» y que «no lo es»? Parafraseando al ilustre sabio Homer simpson: “¿que es la mente?: Es todo lo real. ¿Que es lo real? nada realmente».

«Hace horas, hable con / vi a x persona» (otros afirman que esa persona ha estado ausente en el entorno, y continuará estándolo).

Personalmente, considero que, como lo estipulo en mi teoría: lo real es lo que seleccionamos como tal. No solamente mediante la percepción, sino también mediante conocimiento e incluso mediante esperanza (leer redacción: «plegarias (continuación de teoría de balance conceptual)»… Y las dos anteriores).

¿Que ejecuta a los puentes ayx? Personalmente considero que es la coordinación de lo que llamo en mi teoría: «tres universos», que no es más que la coordinación entre mente, espíritu y alma: podemos desear e imaginar. Pero eso no es suficiente. Podemos desear y pedir. Pero eso tampoco es suficiente, porque las emociones sin intelecto recaen en complacencias, que a su vez generan desbalances conceptuales. Podemos experimentar conceptos existenciales. Pero sin el segundo universo que los filtre para evitar generar desbalances y para propiciar balances o rebalances, esos conceptos existenciales permanecen pasivos ante balances / desbalances / rebalances provenientes del entorno. En otra terminología: asuntos existenciales (puramente de la esencia de una realidad) permanecen sujetos a efectos de balances / desbalances / rebalances provenientes de otras realidades en el entorno.

Un alma que desea mal o complacencia, genera desbalances. En otras realidades, al principio, pero rebalances conceptuales retornan a los desbalances. Hacia su origen al culminar el intervalo de tiempo en el que este último estuvo balanceado.

Un alma que desea proyectar balances / desbalances / rebalances. No para lograr complacencias sino para lograr bienestar real mediante la lógica, tan solo necesita coordinar a su tercer y segundo universo ya coordinados entre sí, con el primer universo: la mente, el perceptor, para obtener conocimiento acerca de cómo lograr bienestar real segun la logica en cada existencia: «negativo» y «positivo» son siempre relativos a perspectivas. La física en cada existencia dicta a perceptores, como lograr balances / desbalances / rebalances en cada existencia. Esos balances / desbalances / rebalances están sujetos a perspectivas como «negativo», «positivo», entre otros.

El segundo universo retoma la proyección para lograr bienestar sin que este este sujeto a la física de cada existencia y repercuta en maneras lógicas para la física, pero injustas para lo que llamamos «espíritu».

El primer universo y el segundo universo se fusionan en el tercero. Y una esencia es proyectada: la esencia de lo que en esta teoría llamo: «espíritus de las sombras«: almas – espíritus – mentes coordinados para no existir – existir / existir – no existir… Existir – no existir / no existir – existir, no proyectar – proyectar / proyectar – no proyectar… Proyectar – no proyectar / no proyectar – proyectar, no percibir – percibir / percibir / no percibir… Percibir / no percibir / no – percibir – percibir. Aquellos que buscan no resolver – resolver / resolver – no resolver… Resolver – no resolver / no resolver – resolver lo que cada existencia dicte que deba no ser – ser / ser – no ser… Ser – no ser / no ser – ser procesado.

Inexistencia – existencia / existencia – inexistencia… Existencia – inexistencia / inexistencia – existencia, para dar lugar a no proyeccion – proyeccion / proyección – no proyeccion… Proyección – no proyeccion / no proyeccion – proyección, y finalmente impercepción – percepcion / percepcion – impercepción… Percepción – impercepción / impercepción – percepción.

Los puentes ayx son ejecutados no en una existencia lineal, sino en la definición múltiple e infinita de existencias transversales que en esta teoría llamo: «realidades». Y al igual que las existencias (cualificación y cuantificación de la nada absoluta) y las realidades en ellas, las redefiniciones o intercambios perceptivos entre existencias… No son – son / son – no son… Son – no son / no son – son abstractos o irreales – reales / reales – abstractos o irreales… Reales – abstractos o irreales / abstractos o irreales – reales… Según la perspectiva de los contempladores.

Todo radica en la coordinación entre la esencia, el conocimiento y la perspectiva. Liberarse de la perspectiva y del conocimiento, es liberarse de una existencia específica. Definir nuevas perspectivas y conocimientos mediante los deseos provenientes del segundo universo y mediante la esencia proveniente desde el tercer universo, es seleccionar – definir otras – nuevas existencias… Que no son – son / son – no son… Son – no son / no son – son abstractos o irreales – reales / reales – abstractos o irreales… Reales – abstractos o irreales / abstractos o irreales – reales… Según la perspectiva de los contempladores.

Cada realidad e incluso cada existencia, es abstracta o real y posee definiciones infinitas… Para universos coordinados.

Nota: menciona a Erwin Schrodinger… Porque en determinado momento, alguien me refirió sus aportes a la ciencia… Porque encajan en mi teoría. Lean (no redactado por mi)

O vean en youtube u otra plataforma: «El gato de Schrodinger», «experimento de la doble rendija». Si desean que redacte explicaciones sobre esos temas, escribanme a [email protected].

