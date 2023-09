Innovemos la tecnología en Guatemala

Petardo

La Innovación Tecnológica consiste en la implementación de ideas nuevas en una institución. Esta novedad puede tener que ver con la presentación de un nuevo producto o servicio en el mercado, pero también, con las transformaciones tecnológicas internas que aparecen en nuevos modelos organizativos.

¿Cuáles son las tecnologías innovadoras? El Internet of Things, las Smart Cities, la domótica, la energía solar o el transporte eléctrico son algunas de las innovaciones tecnológicas sostenibles que se han potenciado en los últimos años. innovaciones tecnológicas: La inteligencia artificial. La impresión 3D. El reconocimiento facial. Los asistentes por voz. Análisis de datos y de predicción. Vehículos autónomos. Los beneficios de la innovación tecnológica son: Satisfacer las múltiples necesidades de los consumidores. Facilitar la vida social, personal y laboral. Renovar y ampliar la gama o productos que ofrece una empresa. Ascender a mejores posiciones dentro de la industria.

El proceso de innovación se caracteriza, por ser una actividad disruptiva, que busca soluciones creativas a problemas existentes y se apoya, en la experimentación y el aprendizaje continuos. La innovación, como proceso por el que se transforma una idea, en un producto o servicio novedoso en el mercado, o por el que se incorpora un novedoso proceso de fabricación o nuevos métodos de organización o de comercialización en la empresa.

La innovación no solo les permite a las unidades económicas diversificar sus productos y tener una mayor cobertura de sus mercados, sino que también, les permite introducir mejoras en sus procesos productivos y en la calidad del producto, que ofrecen en el mercado. El simple hecho de incentivar la innovación puede parecer bastante fácil, pero la clave para el crecimiento sostenido radica en fomentar un entorno dinámico, en el que se dé a los colaboradores, el espacio para crear y donde las ideas valiosas sean aprovechadas. En palabras sencillas, la innovación hace posible un aumento de la productividad, es decir, permite producir más con los mismos recursos. Cuando la productividad aumenta, se producen más bienes y servicios y la economía crece.

Innovación es un proceso que introduce novedades y que se refiere a modificar elementos ya existentes con el fin de mejorarlos, aunque también es posible en la implementación de elementos totalmente nuevos. En el sentido estricto, por otro lado, se dice que de las ideas solo pueden resultar innovadoras luego de que ellas se implementen como nuevos productos, servicios, o procedimientos que realmente encuentren una aplicación exitosa, imponiéndose en el mercado a través de la difusión.

Hay una forma de innovación consistente en la mejora de la gestión empresarial con nuevos procedimientos, utilización de una tecnología, automatización, mejorando la calidad, definiendo nuevas formas de satisfacer al cliente, son solo algunas ideas de lo que puede ser y conseguir la innovación y ayuda a las empresas a crecer y ser más competitivas. Según Jürgen Hauschildt la innovación se trata esencialmente de algo «nuevo»: nuevos productos, nuevos mercados, nuevos modelos, nuevos procedimientos, nuevos procesos, nuevas vías de distribución, nuevas frases publicitarias, etc.

El resultado de las innovaciones es algo «novedoso», que se diferencia notablemente del estado anterior dado. Esta novedad debe ser perceptible; una innovación solo puede ser tal para quien la percibe. La novedad consiste en que los propósitos y los medios se enlazan entre sí de una forma que hasta ese momento no se conocía. Ese enlace tiene que validarse económicamente en el mercado o dentro de la empresa. Así, puede alcanzarse un propósito dado (por ejemplo, la marcha de un automóvil) con nuevos medios (hidrógeno, auto gas, gas natural, etc.) o bien, para medios ya dados (por ejemplo, una línea telefónica existente) puede crearse un propósito nuevo (su utilización para la transmisión de datos en Internet). La mera generación de una idea no es suficiente —es recién su uso o su venta lo que diferencia una innovación de una invención. Es importante que innovemos la tecnología en Guatemala y apoyemos en sus estudios a nuestra juventud.

