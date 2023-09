La democracia la fórmula vital

Una Guatemala Diferente es Posible

El siglo XXI, se caracterizó por gobiernos totalitarios y autoritarios, el totalitarismo generalmente se identifica como un gobierno dictatorial dedicado a controlar todos los aspectos de la vida del ser humano, para lograr su cometido recurre a diferentes métodos como la intimidación, la represión el encarcelamiento y el asesinato normalmente con el respaldo de las fuerzas de policía secreta. Los estados totalitarios suelen estar gobernados por déspotas, dictadores o tiranos, que concentran todos los poderes del Estado de manera total sin respetar sus divisiones ni los derechos humanos, controlan a la población y a la opinión pública a través de la propaganda distribuida por los medios de comunicación controlados por el gobierno.

Tanto el totalitarismo como el autoritarismo, tienen diferencias para el logro de sus objetivos, el éxito de sus acciones depende de la capacidad del Estado de anular todas las formas de libertad individual, sin embargo, sus métodos para hacerlo difieren, en muchos de los casos recurren a técnicas pasivas como la propaganda utilizada de manera constante, a través de los medios de comunicación gubernamentales, mientras que los estados autoritarios trabajan para lograr la sumisión voluntaria de sus ciudadanos, al contrario, los regímenes totalitarios emplean medidas extremas como el encarcelamiento y el asesinato para controlar la participación política de sus ciudadanos, los estados autoritarios, no cuentan con la lealtad total de la población a alguna ideología en particular, y tienen una capacidad limitada para obligar a toda la población a adoptar y perseguir sus objetivos políticos, mientras que los estados totalitarios suelen exigir lealtad a una sola ideología, y la consiguen a través del miedo y represión.

El fracaso de los Estados totalitarios y autoritarios, ha dado como resultado que la democracia, como sistema político, sea una de las formas de gobierno dominante en el mundo actual y es, a través de este sistema que las decisiones trascendentales de la vida nacional, tales como la designación de cargos políticos de los poderes ejecutivo y legislativo, se sometan a votación popular. Sin embargo, las características propias de una democracia pueden cambiar de un país a otro pero existen una serie de principios que son comunes a todas las democracias, el estado de derecho, el respeto a la propiedad privada y el respeto a las garantías civiles fundamentales; por lo que, podemos afirmar que la democracia es un sistema político y una forma de vida que implica la participación de todos los ciudadanos en su realización, el respeto a la voluntad popular, a la división de poderes, a el acceso a cargos por parte de los ciudadanos y el derecho al voto secreto, igual y universal, la democracia también busca garantizar una mejor calidad de vida, integrar a las personas en lo social, lo laboral, lo económico y lo cultural, y de igual manera, la democracia requiere de valores, actitudes y conductas democráticas. De allí la importancia de fortalecer la democracia como sistema político y forma de vida en nuestro país.

Pero está demostrado en el mundo, que, para poder fortalecer la democracia, se necesitan políticos, y como dice Max Weber, qué clase de hombre hay que ser para tener derecho a poner la mano en la rueda de la historia, y menciona que son tres (3) las cualidades importantes para el político: 1.-Pasion, la pasión no convierte al hombre en político, sino al político en el servidor de una causa, no estamos hablando de fanatismo. 2.- La Responsabilidad, la responsabilidad debe de ser esa estrella que guie las acciones de los políticos para gobernar, siendo esta una cualidad decisiva para el político y 3.- La Mesura, es la capacidad para dejar que la realidad actué sobre los políticos, sin que estos pierdan de vista la realidad y no pierdan el piso.

El político por naturaleza tiene ansia de poder, sin esa aspiración no podría ser político, esa es una de sus cualidades, el problema se da cuando esta ansia de poder deja de estar al servicio de su pueblo y se convierte en una actitud negativa, en otras palabras, en una embriaguez personal; pero al final son dos los pecados mortales en la política: 1.- La ausencia de objetivos programáticos y su claridad para accionarlos, es decir la falta de un plan de gobierno para ejecutarlo en su gestión presidencial, y 2.- La falta de responsabilidad, que no hace posible la consecución de las acciones del plan de gobierno.

AL RESCATE DE GUATEMALA.

GUATEMALA NECESITA DE SUS MEJORES HOMBRES Y MUJERES.

Libre emisión del pensamiento.

