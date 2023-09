Los seres solitarios

Relatividades Perspectivas

A lo largo de la historia han existido seres solitarios, no por decisión propia sino porque jamás encajaron en las existencias en la que sus esencias, espíritus y mentes, no eran compatibles.

«Extraños», «locos», «fantasiosos» y con más términos, fueron descritos y condenados.

Muchos fueron forjados por mentes o por factores e influencias provenientes desde entornos de las existencias en las que poseían definición relativa – perspectiva de «realidades». Muchos, simplemente fueron proyectados por puentes Ayx (intercambio entre realidades «abstractas» y «reales» entre existencias).

Muchos perdieron sus esencias y la coordinación de sus tres universos ante la presión ejercida por la percepción y el conocimiento adquirido. Pocos… aquellos que fueron o son percibidos como no – funcionales, discapacitados o «desconectados» en relación a determinadas existencias y a factores propios de ellas, permanecen como balances / desbalances / rebalances conceptuales y como balanceadores / desbalanceadores / rebalanceadores conceptuales.

Muchos no son – son, son – no son… son – no son, no son, son universos coordinados en maneras apropiadas para lograr balances / desbalances / rebalances. En mi teoría de balance conceptual, los denomino: «espíritus de las sombras». Otros, aspiramos a ser universos coordinados / espíritus de las sombras (y la intención – deseo de coordinación entre los tres universos para lograr balances / desbalances / rebalances, es el primer paso.

Hace meses escuché en Tik Tok, una teoría en la que planteaban la noción de que para transformar lo deseado en real, quienes lo deseen deben relacionarse para «vibrar» en la misma frecuencia y lograr mediante una «vibración» conjunta / coordinada, las transformaciones deseadas. Traduciendo esa noción a terminologia de mi teoría: almas, espíritus y mentes (leer redacciones anteriores para comprensión de los tres universos) que definen su esencia – alma, deseos y perspectiva – conocimiento en manera en la que resulten en equivalencias o similitudes significativas, seleccionan – crean existencias compartidas (leer redacciones: «teoría de balance conceptual, aplicada» y «efecto mandela y probabilidades de Schrodinger«).

Quienes logran definir – seleccionar existencias, libremente en cuanto al «flujo del tiempo» (selección – creación de existencias, según patrones lógicos relativos a la perspectiva y conocimiento) y logran no solamente compartirlas sino inducirlas a otros universos mediante la coordinación de los mismos, son catalogados como «seres de otras dimensiones», «hechiceros», «seres metafísicos», «deidades».

Libre emisión del pensamiento.

