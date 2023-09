Teoría del Balance Conceptual (Versión matemática)

Relatividades Perspectivas

El inicio de esta teoría fue el algoritmo que creé (para facilitar multiplicaciones y cuadrados con cantidades grandes). Lo llame: «algoritmo en serie polinomial con ecuaciones lineales integradas», y se encuentra producto de la multiplicación de «x» y «y», mediante la multiplicación de y y la diferencia entre x y y. La sumatoria del producto de la multiplicación de y por la diferencia entre x y y, con la multiplicación de y por la diferencia entre y y la diferencia entre x y y, resultando en cuadrado de x, que en sumatoria con el producto de la multiplicación de y y la diferencia entre x y y. Da como resultado final, el producto de la multiplicación de x y y.

Entiéndase:

a * b = [{(a – b) = c},

{c * (b – c = d) = pr1},

{d * (c – d = e) = rp2},

{e * (d – e = f) = rp3. . .

rp2 + (c * e) = c al cuadrado,

rp2 – r3 = d al cuadrado,

rp1 + (b * c) = b al cuadrado,

rp1 + b al cuadrado] = rf,

Que en términos más coloquiales, significa que el producto de la multiplicación de dos números, se obtiene mediante los productos y cuadrados de números seculares en serie con base definida por la razón de la diferencia entre dichos números.

Derivando hacia una serie de secuencia con base 1. . . Para encontrar cuadrados, quedo asi:

[{(x + y) + 2(n)}] + [y squared + {(n -1) (x + y)} + {(x + y) + 2(n)}]= x + n squared

Siendo «x» y «y», dos números secuenciales elegidos como punto de inicio del polinomio. «n», la cantidad necesaria de repeticiones de 2 en la secuencia de sumatoria con base en sí mismo, según la diferencia entre el valor cuyo cuadrado se desea identificar y el valor de x.

Esto simplifica, al no tener que calcular los cuadrados con trinomio cuadrado perfecto u otro método, y los resultados parciales, en lugar de obtenerse por multiplicación entre y y la diferencia entre x y y, ahora se obtienen mediante la multiplicación de y por la razón entre x y y = rp2. . . Rp2 más y al cuadrado = rp1.

Representa al tiempo: presente, pasado, segundo pasado (situado en el intervalo temporal = (a – b) = c. . . Tercer pasado (b – c) = d, cuarto pasado (c – d) = e. . . Futuro = resultado final. . . Y pasados, presentes y futuros en otras existencias (pasados «positivos» o «negativos» y presentes y futuros «negativos») y pasados fraccionarios, que al ser relacionados – multiplicados con el presente, definen individualmente a un resultado final mayor, menor o distinto al futuro esperado. Que al ser definido en conjunto, resulta en otras distinciones o. En equivalencia al futuro esperado (con el mismo presente o pasados y Tiempos desde otras existencias).

en otra terminología: distintos múltiplos de un tiempo, representan flujos temporales distintos, y distintas conexiones con otras existencias.

Y, al resultar distintas configuraciones de múltiples, en un futuro equivalente. La verificación de los puentes ayx (relación entre realidades en distintas existencias, con definición perspectiva de «reales» y «abstractas»), queda concluida. Además de la verificación de la definición múltiple e infinita.

Libre emisión del pensamiento.

