Entrevista a Liz Tocci: Reina Nacional del Paraná 2023

CEO Miss Global Talent, Reina de la Revolución Argentina, de una prestigiosa Escuela de modelos y empresaria de éxito del sector de la moda. Liz, diseñadora gráfica, estudia abogacía, criminóloga, criminalista, modelo profesional, fotógrafa y madre. Una mujer que ha empleado los certámenes de belleza para levantar la voz y ser un altavoz del mundo de la mujer y sus problemas actuales.

Ha sido Miss Global Talent Argentina, Miss Italia, Reina Nacional del Paraná y Princesa Embajadora Perumira Global Talent.

En su afán emprendedor ha fundado el Reina de la Revolución Argentina en el año 2018 donde dirige es al día de hoy un prestigioso certamen y es Directora y CEO de una de las más prestigiosas Agencias de Argentina de escuela de modelos y de imagen Liz Tocci Models.

Entrevistamos a Liz Sánchez Tocci una mujer que cuenta con una exitosa carrera en el sector de la moda, y una larga trayectoria sustentada en el trabajo constante, la dedicación y la pasión por su profesión.

Confianza, respeto, constancia y transparencia son la identidad de la agencia y todo el equipo humano de, es de esos perfiles que bien merece la pena conocer, por su visión del sector en el que trabaja y por lo logros y puertas que ha abierto a lo largo de estos años.

Empezaste una prometedora carrera de modelo y Miss. ¿Cómo comenzó todo?

Comencé desde niña cuando las amigas de mi mamá hacían crochet, y modelitos, así fue y fue sin darme cuenta, un día fui electa primera princesa en el colegio, en una fiesta de la primavera, nuevamente volví a ser electa en otro colegio, hasta que llegue a la escuela de modelos de Franco Models, allí me recibí de modelo profesional, en su prestigiosa agencia chaqueña me forme, luego trabaje en otras provincias, me mude a Buenos Aires un tiempo, trabaje en distintas productoras, y un día abrí mi propia escuela de modelos, he creado en 2018 el certamen Reina de la Revolución Argentina que se realizó por primera vez en General Belgrano provincia de Buenos Aires, en el Teatro Español, se realiza hasta el día de hoy en distintos lugares del país sigo dirigiendo, entre las reinas de la primera edición Belen Luna hasta la actual, Verónica Romero es ya la sexta reina, soy fundadora de Miss Global Talent desde 2020, prensa internacional de la Magazine Perumira junto al Ceo Jaime William Mostacero, en mis inicios no me hubiera imaginado llegar a hacer todo lo que he hecho, en Reina Nacional del Paraná que soy la primer soberana, mi deseo es que las mujeres que desean ser una representante cultural, aprendan de primera mano, hay que estudiar muchísimo de nuestra cultura, de nuestra historia y geografía., mi pasión es mi profesión, me formo en diferentes áreas para poder tomar esas herramientas y aplicar en mi vida también.

Aunque tuviste éxito rápidamente como modelo, seguiste compatibilizando el modelaje con una amplia formación académica ¿Qué es para tí ser un ejemplo de mujer emprendedora?.

Un ejemplo de mujer emprendedora es para mí aquella mujer que persigue sus sueños, creativa, que no se desanima y que persiste hasta llegar a su meta, para ser un ejemplo de mujer es necesario cambiar los aspectos negativos, enfatizar y focalizar en tu deseo, sin pisar a otras mujeres, siempre admire a las mujeres originales, mujeres guerreras que levantan a otras, que respetan sus ideas, ya sabes, no van por la vida atacando, si no, que van uniendo, haciendo con verdadera empatía, que el propósito sea agradable para Dios, bueno esa es la verdadera mujer que merece mi apoyo y admiración.

Te has convertido en mujer de éxito con tu escuela. ¿Cómo diste este paso y cómo tomaste la determinación?

En primer lugar mi escuela es para los niños, jóvenes y adultos que deseen aprender, a dar su primer paso en el mundo fashion, esto fue lo que me impulso de primera acción fue ir a la academia de danzas de mi amiga Ana Clara Domínguez, y allí juntas emprendimos, ella con sus alumnos bailarines y luego yo con alumnos modelos, así surgió el Desfile The Afternoon que cada año se realiza, el pasado 30 de Julio fue la 6ta Edición de Reina de la Revolución Argentina, ya somos un clásico realmente es mi orgullo, cree este certamen porque es para mujeres de todas las edades, niñas a partir de 5 años, nuestra reina infantil es una bella niña llamada Bianca Velázquez, este certamen es muy exitoso gracias a que hoy tenemos el auspicio de Cultura y Turismo de Barranqueras, este es mi pueblo donde nací, aquí dejamos una huella muy linda e imborrable, gracias a las familias de estas reinas, a las marcas que me apoyan desde la primer edición, personas que compartimos esta pasión, desde el primer día mi familia y yo.

Siempre has apostado por las nuevas generaciones. De hecho, desde la academia han surgido grandes nombres que han triunfado ¿Cómo lo consigues?

Pienso que hay que formar a los nuevos talentos, para que la profesión no se pierda, yo aprendí a ponerme al margen para que los nuevos talentos tengan las oportunidades, es genial ver alguien surgiendo que sabes que tiene el potencial, y sí, soy muy exigente, es porque quiero que siempre estén lindísimas, que la presencia sea intachable, que realmente se ganen un lugar por idoneidad, no usurpando, no robando, no comprando, no copiando, sin pagar un precio. Siempre trabajen por sus metas, jugar limpiamente, creo que esto se debe a mi educación, es que mami es docente, y también los valores que me inculcaron desde muy chiquita mi abuela, mis tías, mi papá, también la nonita que ella estaba muy orgullosa siempre me daba su bendición en todos los proyectos y sus consejos de verdad son aprendizajes que duran para siempre, escuchen a los adultos.

Supongo que después de tu larga trayectoria tienes mucho que transmitir a las nuevas generaciones de modelos.

Transmito lo que aprendí, lo que me parece correcto que les puede ser útil. Si algo o alguien no comparte mis valores le respeto, pero creo que no debe mezclarse, mi familia es tradicional, vivo en un pueblo con familias conservadoras, lo que puedo transmitir no es solo en la moda, también en mi estilo de vida, siempre mi familia en primer lugar, y que no regalen su trabajo, no se dejen influenciar en cosas banales, por ejemplo la fama, que es algo pasajero, por un like regalar su desnudez en redes sociales, su belleza no regalar a cualquiera, antes de ir a una entrevista o casting avisen a una amiga o familiar y que estén siempre acompañadas en un estudio, bueno solo es cuidarse de gente aprovechada, solo por dejar precedentes, es una industria muy bien pagada si haces las cosas bien, no tomen atajos, no hagan cosas apurados, los errores pueden ser pequeños para algunos pero fatales para otros artistas, mucho me preguntan porque no recomiendo cirugías pues eso es algo muy simple, soy natural, y ni por canje haría una cirugía, conociendo los riesgos. Soy el eslabón perdido. Un tiempo usé el cabello platinado, era muy chica, en ese momento estaba de “moda” y así fundí mi cabello, moraleja, no todas las modas son buenas para todos, y no hablo solo de mi cabello. Intento explicar a mis alumnos que no intenten ser otra persona, que no tengan un patrón, vayan y rompan el molde, creen su propia imagen, sean ustedes mismos, la gente correcta los va a contratar, por su talento, por su trabajo.

Además, has sido pionera en abrir nuevos segmentos del mercado ¿Has apostado por el mundo curvy, en un momento como el actual en el que está tan de moda la mujer real? ¿Has apostado por el mundo de las celebrities?

Porque Miss Global Talent es Talento más allá de la Belleza, y eso de mujeres reales ¿qué es eso? Todas somos mujeres reales, desde una mujer delgada porque su fisonomía y por herencia genética es así, hasta la mujer curvy, Dios nos creó perfectas, la que tiene talento que también debe tener las mismas posibilidades que otras mujeres, que no son necesariamente altas, es que yo soy catalogada de mujer estereotípica, pero soy real también, hoy es una estrategia de marketing decir “mujer real” pero en la práctica, lugares donde hice casting sentí el bulling por ser real por no tener un busto grande o un mentón operado. Las celebrities que amo de argentina son Valeria Mazza, Anamá Ferreira, Ingrid Grudke, Mariana Arias, las admiro desde mi juventud.

Podríamos decir que siempre has estado innovando ¿Qué oportunidades y retos se presentan en el sector de las agencias de modelos?

Innove cuando en el Europeo, Miss Italia, porque era una experiencia totalmente fuera de mi conocimiento, gente nueva, un espacio nuevo y a eso súmale un idioma diferente, cantar en italiano, llevar el mástil de la bandera de Italia, y estudiar italiano en la Dante Alighieri que aprendí que descubrí que soy parte de esa historia y que hoy mi familia conoce sus orígenes, soy gestora de ciudadanía italiana, puede ser el destino que no sé cómo llamar a los planes de Dios, mi esposo es tano puro, las oportunidades son infinitas por eso tengan pasaporte al día, una visa, y porque no, hagan su ciudadanía, porque un modelo puede tener la oportunidad de viajar alrededor del mundo, y recibí la invitación de una agencia que yo no podía creer.

Tu escuela es una de las referentes de Argentina . ¿Cuál es el secreto del éxito?

No dejar de trabajar todos los días como el primer día, no me he levantado un día y decir hoy no trabajo, eso no existe, se trabaja muchísimo, porque siempre hay cosas para hacer, para aprender para mejorarnos, no para superar a otros porque no pierdo tiempo mirando lo que otros hacen, superarme a mí misma, para ser mejor de lo que fui ayer, en el pasado, no criticar, y el éxito es la oración, pedir entendimiento, motivación, tener creatividad y capacidad de adaptarse a los cambios, a darle valor a las personas ese es el capital humano más importante, no es acaparar todo y yo primero, puedo estar primera a veces y marcar el camino, como en Reina de la Revolución Argentina donde soy directora nacional, mi desempeño como líder es guiar a las chicas y apoyar. El éxito de ellas ya es un enorme éxito mío, aunque en bastidores, el momento es de ellas. Si una marca busca una cara envío el material y si una de mis alumnas es seleccionada yo salto de felicidad, es una gran oportunidad de crecimiento para nuevos talentos, eso es Miss Global Talent.

¿Cómo ha afectado las nuevas TICs y las redes sociales como Instagram en el negocio?

Las plataformas son útiles, desde que aparecieron las nuevas TICs, ordenadores multimedia y periféricos como el escáner, las impresoras, cámaras digitales etc., y las redes de ordenadores, cuyo máximo exponente es la red en conjunto es excelente, hace poquito me capacite en fotografía, son herramientas muy útiles si se usan para bien. Me dio resultados óptimos mi nueva web, liztocci.com donde pueden ver mis propios vestidos, tiaras y accesorios, son creaciones que vieron la luz hace poquito porque soy reservada con mi arte, comencé haciendo para las bodas de mis amigas y los cumple de sus hijas, pero hoy tengo clientes que viajan de lugares remotos o incluso para coronaciones, las espero en mi nuevo atelier, van a encontrar el vestido para su boda, o lo creamos juntas. Por lo tanto, si afecto de manera positiva el uso de las TiCs., me acerca a las personas de otras ciudades y a la vez es un apoyo para nuevos talentos, donde pueden exponer su arte y dar a conocer.

Después de triunfar como modelo y como empresaria, ¿cuáles son tus próximos retos?

Mi próxima meta es mi título universitario y dejo todo en manos de Dios yo seguiré estudiando y trabajando de esto que me encanta. Y quiero agradecer a José Luís por esta hermosa nota, y a todos los lectores.

