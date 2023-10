La luz muestra senderos

Relatividades Perspectivas

«Quienes poseen abundante conocimiento, fallan en casi todo lo que ponen en práctica, o incluso son incapaces de siquiera aplicar sus conocimientos”.

«Dios cuida a los borrachos… y a los»tontos «.

La luz muestra lo que puede ser percibido a través de sentidos definidos por realidades en la misma existencia. Quienes perciben lo que la luz muestra, son exitosos, relevantes, superiores, debido a su perspectiva enfocada hacia lo que existe, lo que desean y los métodos para lograr lo que desean: seres exclusiva o mayoritariamente del primer universo (mente).

Seres que viven en abundancia y complacencias… infelices / «vacíos» por obviar al segundo universo (espíritu). La luz muestra lo que la mente percibe, pero no lo que es y lo que debe ser. La oscuridad instruye a aquellos que al no percibir o no otorgar toda la relevancia a lo que la luz muestra a través de los sentidos, se ven obligados a buscar otras maneras para redefinir sus esencias según lo que necesiten ser y lograr.

Seres sumidos en fracaso, sufrimiento, miseria y tristeza por existir en existencias que sus segundos universos perciben llenas de desbalances «reales» y balances y rebalances «abstractos» («reales» en otras existencias).

Muchos seres guiados por la luz, constantemente caen hacia el sufrimiento, miseria y tristeza, para luego, resurgir hacia abundancia y complacencias, mientras los seres guiados por perspectivas distintas, forjadas por la oscuridad, permanecen en sufrimiento, fracaso, miseria y tristeza, pero logran bienestar o auge para lo que merezca auge y bienestar (y malestar y decadencia para lo que merezca malestar y decadencia).

Una plegaria desde el segundo universo no es – es / es – no es… es – no es / no es – es insignificante – poderosa / poderosa – insignificante… poderosa – insignificante / insignificante / poderosa ante infinitas proyecciones desde el primer universo.

Seres balanceados: Aquellos glorificados por sus bondades hacia sus entornos inmediatos y más allá, y al mismo tiempo condenados por su crueldad e intolerancia y metodologías para lograr fines «benéficos», «neutrales» o «negativos» según sus perspectivas, equilibran la obscuridad y la luz… mas no en las sombras balanceadas sino en matices y tonalidades de estas. Y con cada matiz y tono, no generan – originan / originan – no generan… originan – no generan / no generan – originan balances / des – balances / rebalances conceptuales en los niveles inmediatos (leer redacción: «el rol de la condición humana en sistemas politicos»).

Son, al final quienes no existen – existen / existen – no existen… existen – no existen / no existen – existen, los que no generan – originan / originan – no generan… originan – no generan / no generan – originan balances / desbalances / rebalances conceptuales en la nada – todo / todo – nada… todo – nada / nada – todo.

¿Podría un espíritu de las sombras, tornar lo «abstracto» y lo «real» en una definición balanceada, para lograr proyectar su segundo universo y su primer universo al unísono? (Leer la saga de redacciones sobre teoría de balance conceptual, en especial, la redacción: «teoría de balance conceptual, aplicada«).

«Tengo o tendré», «si lo piensas o deseas, el universo te lo otorgara» han sido promovidas entre otras afirmaciones a cumplirse, en teorías como la de ley de atracción (y acabo de leer para verificar de qué trata y resulta que también contiene el concepto de influencia (sobre mentes – personas).

«No hace falta realmente tener, sino proyectar respeto mediante el conocimiento, habilidades, etc.».

¿Pero que sucede con quienes carecemos de habilidades, capacidades, respeto, etc.? Podemos seleccionar definiciones abstractas – transversales en las definiciones infinitas en la nada – todo / todo – nada… todo – nada / nada – todo, pero no poseemos las herramientas «comunes» para proyectarlas como «reales» de manera lineal, en las existencias. No podemos influir en nuestra existencia con la finalidad de avanzar hacia una existencia específica en el flujo temporal.

Por si alguien alguna vez pregunto por qué utilizó el número 979 ya se que no. No lo mencionen. Igual, procedo con mi soliloquio en nombres de usuario, e – mails, etc., este representa tres universos y existencias… fragmentadas: 9 niveles de espíritu y mente, y 7 niveles de alma: el balance conceptual entre el segundo universo y el primer universo, define a nuestro tercer universo, nuestra esencia – alma como «inferior» en cuanto al nivel de nuestro espíritu y mente. En terminología coloquial: existimos en una existencia que percibimos llena de desbalances «reales» y balances y rebalances «abstractos».

Y no necesariamente nos sentimos «superiores», sino que simplemente deseamos existencias distintas a la existencia en la que existimos.

Una plegaria desde el segundo universo no es – es / es – no es… es – no es / no es – es insignificante – poderosa / poderosa – insignificante… poderosa – insignificante / insignificante / poderosa ante infinitas proyecciones desde el primer universo… y muchos… jamás presenciamos su transformación en «reales». A excepción de quienes poseen mentes y espíritus con niveles coincidentes para avanzar entre existencias específicas en el flujo del tiempo.

Libre emisión del pensamiento.

Le invitamos a leer más del autor:

Me gusta esto: Me gusta Cargando...