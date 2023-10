Guatemala: ¿Cómo resolver sus tres crisis?

Sueños…

“Todo lo escrito en ellos era irrepetible

desde siempre y para siempre.

Porque las estirpes condenadas a cien años de soledad

no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra.”

García Márquez, Cien Años de Soledad.

El pueblo guatemalteco está viviendo la más intensa función política de los últimos cuarenta años. Todos los días surgen nuevas pruebas de que se vive en un Estado fallido. Es decir, un Estado que no reconoce los más mínimos derechos para la mayoría, que es condenada a la desnutrición, el analfabetismo y la violación constante de los derechos humanos. Hay quienes acusan al resto de querer destruir la democracia. Están equivocados, no se puede destruir lo que no existe. Otros acusan a los contrarios de no respetar la democracia. Están más que equivocados. Cuando los distintos órganos judiciales se contradicen entre sí, y no resuelven jurídicamente la situación planteada, y el enredo genera una confusión total, la única conclusión es si quieres definir qué es un Estado fallido, ven y observa a la Guatemala actual.

Guatemala atraviesa una crisis política, una crisis ambiental y una crisis alimentaria. Como ejes centrales que tiene que resolver para seguir adelante en la historia. La crisis política consiste en que el país tiene que aprender a vivir en convivencia de creencias, mitos e ideologías. Desde que a finales del 1820 Chiapas declarara su independencia del reino español, hasta el malogrado 15 de septiembre del 1821, la tarea histórica planteada es construir una república.

¿Qué es una república? Un conjunto de personas y naciones, que deciden construir un Estado democrático, representativo, de consenso en donde, en medio de las diferencias de todo tipo de intereses y creencias, los ciudadanos se acostumbren a vivir en disenso. Es decir, respetando que los demás pueden pensar y actuar en forma completamente contrario a lo que yo pienso y como actúo. Y, lo más importante, que yo defienda, que cada ciudadano defienda el derecho que tienen los demás para pensar diferente.

Una república se construye dándole el derecho a todos de tener sus propios intereses y deseos. Y, que todos tengan acceso a la misma calidad de educación, salud y trabajo. Y, más importante, protegiendo los derechos del resto de seres vivos de la creación.

En un reciente informe de Naciones Unidas, el FSIN and Global Network Against Food Crises. 2023. GRFC 2023. Rome. Se plantean los grandes retos que enfrenta una sociedad como la chapina. En este documento se muestra como la crisis alimentaria mundial, tiene como uno de sus países de mayor riesgo y tristeza a Guatemala. Este es un tema que debiera estar en el centro de la discusión. Veamos el siguiente gráfico. En el aparecen los países con mayor profundidad de hambre y desnutrición. El cuadrado del norte, con Guatemala a la cabeza aparecen siempre en esta oscura estadística.

Guatemala: ¿Cómo resolver sus tres crisis? 6

Fuente: ONU. FSIN and Global Network Against Food Crises. 2023.

GRFC 2023. Rome.

En este informe aparecen los países que solicitaron ayuda externa para alimentos y/o enfrentaron crisis, según lo evaluado por la FAO en 2022, es decir, al menos una vez en los últimos tres años o durante al menos tres años en los últimos diez años.

Estos países están fuera de las tendencias de mejora mundial. Han experimentado shocks en la seguridad alimentaria por el grave riesgo que sufren sus mayorías de ciudadanos abandonados a su suerte, aquí están Cuba, Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Perú.

En Centroamérica, la inflación, el deterioro del poder adquisitivo y la reducción de la capacidad de consumo de las elevadas proporciones de población pobres sufren directamente. La inflación anual de los alimentos superó el 11% en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. En todos estos países emerge la violencia de maras y carteles, así como la elevada sucesión de crisis de empleo y falta de educación, generando una violencia creciente, paralizando la economía y deteriorando el ambiente.

Los vaivenes del clima son tormentosos. A las sequías que provocan malas cosechas, siguen en áreas del noreste de Guatemala y este de Nicaragua, lluvias torrenciales que provocan inundaciones y cultivos en pie afectados.

La situación electoral chapina, muy clara en la decisión de la mayoría de electores de elegir una pareja claramente ganadora, con la oscura persecución del MP hasta de sus propios órganos, como el TSE, que hay que recocerle el valor de mantenerse en pie en medio de la tormenta. Esta situación confusa es probable que empeore las condiciones agudas de seguridad alimentaria, ya que los mercados se paralizan, la inversión externa se aleja y la amenaza de sanciones de USA-Comunidad Europea aumenta. Generando un riesgo de mayores desplazamientos internos y fuga de personas hacia el norte.

El informe de la ONU indica que doce de las 42 grandes crisis alimentarias identificadas en el presente, 6 son de países en África central y meridional, 3 en América Latina (Dominicana, Guatemala y Honduras), 2 en Asia y uno en Europa (Ucrania).

En el siguiente gráfico vemos como se estrecha la pobreza, el narco, la corrupción y la crisis alimentaria en un círculo alrededor del Caribe.

Número de personas en crisis o peor (IPC/CH Fase 3 o superior) o equivalente en 58 países/territorios en 2022



Guatemala: ¿Cómo resolver sus tres crisis? 7

Fuente: ONU. FSIN and Global Network Against Food Crises. 2023. GRFC 2023. Rome.

Para finalizar, el siguiente gráfico muestra, que en un país como Guatemala solamente un tercio de la población no está en zona de riesgo alimentario. Lo cual es un gran reto en la construcción de la unidad del Estado.

Proporción de la población analizada por fase de

inseguridad alimentaria aguda, 2022



Guatemala: ¿Cómo resolver sus tres crisis? 8

Fuente: ONU. FSIN and Global Network Against Food Crises. 2023.

Las crisis que enfrenta el país no son inventadas. Requieren un cambio radical en la visión de todos sobre la necesidad de fundar la república democrática, que ponga a este país en un lugar de honor. O tal vez estemos condenados a 300 años de soledad.

Libre emisión del pensamiento.

Le invitamos a leer más del autor:

Me gusta esto: Me gusta Cargando...