Niveles de balances conceptuales

Relatividades Perspectivas

«No obtiene la victoria, el guerrero más fuerte… Sino la voluntad más fuerte» – proverbio budista.

¿Por que en ocasiones, lo «negativo» «vence» a lo «positivo»?

¿Cuánto influye la voluntad de las realidades en la definición mediante balances / desbalances / rebalances conceptuales, de la nada – todo / todo – nada… Todo – nada / nada – todo?

Qué efectos proyectan los balances / desbalances / rebalances con niveles «menores», en balances / desbalances / rebalances con niveles «mayores»en la nada – todo / todo – nada… Todo – nada / nada – todo?

Personalmente, considero (como lo mencione en redacciones anteriores («El rol de la condición humana en los sistemas políticos») que realidades influyen en entornos inmediatos – directos, pero es la nada – todo / todo – nada… Todo – nada / nada – todo lo que define balances / desbalances / rebalances en los niveles perceptivos generales.

Una realidad puede proyectar balances / desbalances / rebalances, únicamente si estos coinciden con los balances / desbalances / rebalances en nivel de la nada – todo / todo – nada… Todo – nada / nada – todo. Traducido… Desde la terminología propia de mis tres universos (mi terminología de «lunático», en términos más coloquiales): quien desea algo que no deba ser, culminará en frustración. Quien desee algo que deba ser, obtendrá lo que desea o desea. Pero, lo deseado representa la «ubicación» del segundo universo (espíritu) en existencias. Lo mismo sucede con la mente (primer universo) y el alma (tercer universo) (leer redacciones: «la luz muestra senderos. La oscuridad, instruye» y «niveles de los tres universos» (continuación de la anterior)).

Puentes ayx… Entre sistemas de tres universos: el tercer universo (alma) define nuestra esencia y «ubicacion» esencial en existencias: no somos – somos / somos – no somos… Somos – no somos / no somos – somos lo que no debemos – debemos / debemos – no debemos… Debemos – no debemos / no debemos – debemos no ser – ser / ser – no ser… Ser – no ser / no ser – ser… En sintonía con la definición – «ubicación» de nuestro espíritu y de nuestra mente. No existimos – existimos / existimos – no existimos… Existimos – no existimos / no existimos – existimos de manera «abstracta» y «real»… En todas las posibilidades. Nuestras versiones «abstractas» representan perceptores de lo que «no es» en nuestra existencia base, pero podría o debería ser.

¿Cómo acceder a la «red neuronal» de la nada – todo / todo – nada… Todo – nada / nada – todo y ejecutar puentes ayx para lograr balances / desbalances / rebalances conceptuales… Bajo el dominio de la nada – todo / todo – nada… Todo – nada / nada – todo?

Mencioné desde las primeras redacciones de la saga de la teoría de balance conceptual, que es posible originar puentes ayx entre las realidades y existencias, mediante la utilización de balances / desbalances / rebalances conceptuales para «acceder» a todas las posibilidades – definiciones de lo que no existe – existe / existe – no existe… Existe – no existe / no existe – existe en la nada – todo / todo – nada… Todo – nada / nada – todo: seres con tres universos coordinados / sintonizados / conectados entre sí, son capaces de seleccionar – definir existencias distintas mediante balances / desbalances / rebalances conceptuales.

No obtiene la victoria, el guerrero mas fuerte… Ni la voluntad más fuerte, sino la coordinación / sintonía entre las versiones en existencias, de la perspectiva y comprensión desde el primer universo… La purificación del deseo desde el segundo universo… Y la fusión de ambos en la esencia del tercer universo… Proyectadas en otros sistemas de tres universos (efecto mandela y probabilidades de schrodinger).

Libre emisión del pensamiento.

