Calidad de vía: sobra creatividad, pero falta voluntad

Lugar Hermenéutico

Vaya si le sobra creatividad a la cúpula patronal guatemalteca, para el nombramiento de los encuentros empresariales que fomenta su fundación, en mejor momento no pudo llegar su evento para este año, en medio de bloqueos en más de 30 puntos del país y con el trastorno vehicular de la metrópoli y las principales cabeceres departamentales.

“Infraestructura para el Desarrollo Humano, Impulsando Calidad de Vía”, vaya que el nombre es bastante sugestivo y encantador, particularmente para un sector, como el de la construcción, que anualmente recibe miles de millones de quetzales del presupuesto público, mucho del cual se orienta en alimentar los baches de los distintos niveles de corruptela.

El deterioro de la infraestructura vial del país obedece a múltiples factores, particularmente se ha visto acelerado, en gran medida por el franco deterioro de la red de colectores de aguas residuales y/o pluviales, en prácticamente todo el país. Sin ser un experto en el tema, como toda obra de infraestructura, la red de colectores nacionales, rebaso en muchos casos, su vida útil, daño que se vio acelerado, ante la falta de rutinas de mantenimiento preventivo y correctivo.

Lo anterior ha inducido diversos problemas de hundimiento de tierra, provocados por saturación de humedad en los suelos, con el inminente riesgo para las personas que viven en determinadas áreas, así como las que se trasladan por la infraestructura vial, de cuyo colapso se lamentan irreparables pérdidas humanas e incontables pérdidas materiales.

La solución a las problemáticas de infraestructura en Guatemala no pasa tan solo por concesionarle a los amigos el cobro del peaje, tal cual modelo de alianzas publico privadas impulsado en el país. Ni declarando cada invierno estados de emergencia y calamidad para apaciguar las emergencias.

Bien en el enfoque mediático sobre la temática de la infraestructura vial y su necesaria reingeniería, pero ello requiere convocar a diferentes sectores y niveles de expertos, por ejemplo, Colegios de Ingenieros y Arquitectos, Universidades, Cámara de la Construcción, y no solo locales, veamos experiencia como la de Costa Rica y México, que han planteado con la seriedad del caso este tema, pero multisectorialmente, no solo entre pares, no únicamente entre amigos.

Para mejorar la conectividad del país, es necesario el establecimiento de planes multimodales de movilidad para el corto, mediano y largo plazo, congruentes con nuestra vulnerabilidad ante los efectos del fenómeno del cambio climático, después de ello, que se hable sobre la concesión, no antes.

Un necesario Plan Nacional de Infraestructura, para diferentes temporalidades, que permita gestionar diferentes recursos técnicos y financieros de los programas de cooperación con fuentes bilaterales, multilaterales, sur-sur y triangular, para el impulso de un auténtico desarrollo vial en el país, que tenga un verdadero impacto en todos los ciudadanos, no únicamente de una camarilla que ve en las carreteras un modelo de negocio y enriquecimiento exponencial.

Lo que, si me parece una verdadera afrenta, por ponerlo de forma elegante, para los vecinos del departamento de Guatemala, es invitar como disertante al alcalde de la ciudad, el Señor Quiñonez, es símbolo de la ineptitud y mediocridad para el planteamiento de soluciones viales en la capital, además de haber sido incapaz de convocar a sus pares del departamento, para articular soluciones viales en infraestructura y transporte público que ofrezcan un mínimo de dignidad para el ciudadano.

Lo del expresidente Macri de Argentina, una verdadera joya, pero del futbol al frente del glorioso Boca Juniors, porque al frente del gobierno, su legado fue cuatro años de devaluación monetaria, multiplicación de la deuda externa y el decrecimiento de la actividad económica.

En fin, esperamos que eventos de esta naturaleza para los próximos años, sea quien sea, que los organice, cuenten con la amplitud mental, para una autentica discusión de desafíos desde la óptica de diferentes niveles de expertos y no únicamente desde la óptica de la política y del negocio.

