INSIHGT: la guerra por los recursos estratégicos (Parte II)

La realpolitik se derrama sobre los espacios geográficos omitiendo las fronteras geopolíticas, induciendo a la violación de las leyes y al oportunismo de actores antagónicos y prevalecientes, incluyendo desde empresarios de alta gama y que se consideran en situación de dirigir los senderos del mundo, hasta los más avorazados narcoguerrilleros quienes se consideran portavoces de las grandes mayorías, todos ellos, con el único fin de continuar amasando grandes fortunas, y demarcando sus nichos de poder.

Viene a mi mente “La Silla del Águila” del ilustre mejicano Carlos Fuentes, una novela ejemplar de la situación política continental, en la que se deja ver la tristeza de la corrupción política, a comentarios de Don Carlos, generalizada a nivel mundial. Con líneas como: el que no tranza no avanza. Para conservar las costumbres, violemos las leyes. Se torna realista y temerosa la narrativa sobre el tema, llegando a afirmar en la novela, que la corrupción aceita el sistema y sin ella no funcionaria.

Las corporaciones transnacionales de desarrollo tecnológico, se avalanchan sobre los países más inestables para sonsacar fraudulentamente sus recursos estratégicos. Es una estrofa muchas veces repetida y pocas veces entendida en su magnitud. La extracción minera de ciertos productos como el oro, la plata, los diamantes, el petróleo han sido sujetas de libros y películas, esta creciente industria se diversifica con la tecnología, el litio (LI), las tierras raras (al menos 17 minerales), son por mencionar algunos de los nuevos materiales para la industria tecnológica, sumando sus características para el almacenamiento y la conducción eléctrica, se consideran indispensables para las computadoras, teléfonos, vehículos electicos, bicicletas y hasta para medicinas, generando con estos materiales un gran valor agregado a las economías de las zonas geográficas en donde se extraen.

Guatemala no es ajena y en el departamento de Izabal, se han detectado variantes de las “tierras raras” similar a otros departamentos que cuentan con otros elementos, y que por las presiones de intereses foráneos no son debidamente aprovechadas, esto pasa sin duda por el replanteamiento de la ley vigente y los beneficios que se deben disponer para las comunidades, la rama de petróleo en el Petén ya ha dado buenos resultados al repartir dividendos por municipios. Huehuetenango es otro claro ejemplo de explotación legal alrededor de treinta licencias, oro, plata, cinc, plomo, níquel entre otros.

Hasta aquí la parte visible y cruda de la explotación, sin embargo, hay otra ilegal que surge de la corrupción estatal, y se refiere al abuso de grupos armados invadiendo territorios para la explotación ilegal, de recursos estratégicos. Y con ello incluyo la propia tierra, utilizada para la siembra de amapola, mariguana y coca, con total impunidad, y esto genera la avalancha de los carteles mejicanos contra nuestro país, en búsqueda de esas riquezas en conjunto, ya que se consideran en expansión de sus fuentes de ingresos. Entre los carteles tanto nacionales como mejicanos y el Ejercito Zapatista, se genera una instancia de tierra de nadie, ¡o de ellos!

Nicaragua con su socialismo-comunismo avanza también en la explotación de sus recursos, oro, plata entre otros, sin las vociferaciones de los grupos afines de otros países vecinos, doble discurso o desfachatez total. Con sus acciones de opacar o acallar a todos sus opositores se han dado a la tarea de expulsarlos y confiscar sus bienes, la ultima el INCAE, bastión universitario regional y con una clara visión de prosperidad y supremo nivel académico.

La toma del poder se hace el camino para el “disfrute de la isla del tesoro”, (Fuentes). Desgarrándose las camisas, ¡los políticos!, sin considerar que la patria está en peligro y con sus acciones comprometen el futuro de la república. Entre la estupidez y la ignorancia se da el aproche al final de la vida republicana, la fase democrática ya fue corrompida a todo nivel. Se aprecia que, entre corromper el sistema en totalidad, se persigue la dictadura del proletariado, léase, la sumisión del pueblo a un único partido, al mejor estilo Orwelliano (1984).

En contexto la depredación ilegal de los recursos estratégicos es el fin de la narcoguerrilla y los políticos deplorables, pero a ellos se suman los mega empresarios que sin pudor destruyen sociedades, tal como lo vemos en África, Asia y otras muchas latitudes, América.

