De Oriente: el auge de las automotrices chinas

En lo que va del 2023, los medios han hecho hincapié sobre la llegada de marcas chinas al mercado automotriz y, hasta ahora este fenómeno ya alcanzó niveles de importancia, que ponen un paréntesis respecto al alcance de otros países. En este artículo, trataremos de desentrañar el misterio qué hay detrás de las estrategias que han utilizado las marcas chinas para posicionarse en el primer lugar.

La llegada de estas automotrices asiáticas comenzó hace una década, pero desde inicios de 2023 las cifras se incrementaron y, poco a poco, ganaron un lugar en la industria automotriz. El éxito y las diferencias son evidentes, estas marcas llegaron con precios más bajos y otras opciones de financiamiento flexibles, para demostrar su valor, la calidad de sus autos y así, posteriormente, expandirse a otros mercados como el de Estados Unidos o Canadá.

Expertos en el tema como Mario Hernández, socio líder de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX) y Guillermo Rosales Zárate, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), coinciden en que las unidades comercializadas durante el mes de agosto de 2023 incrementaron de manera exponencial con un 65.8%, dejando a las unidades de origen nacional en un 34.2%.

Sin duda alguna, las marcas de autos chinas ya se ganaron el respeto de la industria automotriz mexicana, a pesar de que algunas empresas llegaron a México desde 2015 como JMC, BAIC que arribó en 2016 y CHANGAN que empezó a comercializarse en 2021, no han perdido el ritmo. Este trío pertenece al grupo Motornation, de la subsidiaria Pichardo y, de acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), cuenta con un total de 850 unidades vendidas en el mes de agosto.

En esta lista también se encuentra JAC, con 1,453 vehículos comercializados; MG Motor, con 5,006 unidades entregadas y Chirey Motor, que ha vendido la cantidad de 3,771 vehículos. Actualmente, otras marcas chinas ya se integraron a la competencia de vehículos eléctricos, desde junio del presente año, como Build Your Dreams (BYD); por su parte, Great Wall Motor (GWM) oficializó su llegada hace un mes, con su oferta de autos de combustión interna, híbridos y eléctricos.

En la última posición, está Geely México, una marca china que incursionará en el sector de SUVs y que tendrá su mayor impacto durante el último trimestre del 2023. Las estimaciones son claras, China se proyecta como líder en la innovación automotriz en México, con el principal objetivo de integrarse a la manufactura del país y generar menores impuestos de importación.

Sin embargo, los verdaderos protagonistas de este auge en México son cuatro marcas, según las cifras de enero a agosto de 2023 por parte de la consultora J.D. Power México: MG Motor, con un total de 35 mil 322 unidades vendidas; Chirey Motor, que obtuvo 26 mil 174 ventas; JAC, con 12 mil 840 automóviles comercializados y Motornation, con 6 mil 208 unidades.

La invasión de autos chinos se desató, porque las marcas están ofreciendo los autos en un 20% más barato que su precio normal, como resultado, el mercado ha tenido bastante movimiento, a pesar del desabasto de microchips y el exceso de inventario en las plataformas digitales, como Kavak. No obstante, también se presentan otras opciones para adquirir vehículos chinos seminuevos a través de agencias certificadas y sitios web como LustKar.

Se estima que la baja de precios permanezca hasta el cierre de año, ya que otras plantas quieren comercializar más autos y competir con China, para no quedarse atrás en esta carrera. Los autos chinos, si bien, son baratos, pero no por eso hay que confiarse, es fundamental revisar bien la durabilidad de sus materiales, antes de comprar algún modelo, de acuerdo con el ex presidente de la Asociación Regiomontana de Comerciantes en Automóviles (ARCA).

En general, el país se enriquece con cada incorporación al mercado automotriz, la llegada de estas marcas chinas ofrece nuevas posibilidades a los consumidores mexicanos. Si hay calidad, comodidad y seguridad, las puertas estarán abiertas a futuras integraciones y seguirán llegando marcas, pero cada organismo deberá cumplir con lineamientos y leyes del gobierno de México, según José Guillermo Zozaya, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).

En el desarrollo de la movilidad eléctrica, ya podemos hablar de BYD, que tiene la ambición de cerrar una venta de 5,000 autos, al finalizar este año, en México, esto posiciona a la marca como una fiel competidora de Tesla. El subcompacto estrella de BYD es el Dolphin, un modelo 100% eléctrico y asequible para la población mexicana, con un costo de 535,990 pesos.

El Dolphin se ha colocado como el más resistente e innovador del mercado de autos eléctricos, por su batería Blade yfunciones tecnológicas. En México, esta marca ya cuenta con 50 puntos de venta y se esperan más modelos en los próximos años que revolucionen totalmente el concepto de “autos eléctricos”, con la misión de hacerlos accesibles para todos y sustentables desde su fabricación.

La misión de BYD es establecer el uso de baterías con energía limpia y generar electricidad por medio de paneles, en otras palabras, pretenden ser una alternativa a los coches de combustión interna e involucrarse en la solución al problema del cambio climático. BYD entra a la industria automotriz mexicana con mucha ambición y relaciones comerciales con Bimbo, Lala, Cemex, FEMSA y el gobierno de la CDMX.

El sueño por una movilidad más sostenible se construye entre todos y si queremos mejorar los principios de una sociedad que se fractura constantemente por la inseguridad, la violencia, la pobreza, la indiferencia y la contaminación, debemos examinar las bases que construyen dicha sociedad en su exterior para después entender su interior, empezando con la arquitectura, los espacios públicos, la seguridad y la movilidad. Los caminos de una ciudad son el reflejo de los valores de una sociedad. China y Estados Unidos son los países que más están invirtiendo en México, falta reunir este sueño en conjunto para no sólo mejorar este país, sino todos, sin importar las diferencias.

