El juicio al Tribunal Supremo Electoral

Teorema

No creo que haya un solo guatemalteco sensato, capaz de negar que el proceso electoral 2023 fue enmarañado, confuso, problemático, caótico… Siendo así ¿No debería, al menos, haber un responsable? ¿Hubo corrupción? Hay varias denuncias en ese sentido y recae sobre el Ministerio Público ―MP― investigar ese extremo. Esa es una obligación indeclinable suya. Para eso está el MP. No se trata, de manera alguna, de atentar contra la democracia o fraguar un Golpe de Estado. Por lo contrario, acciones como esta fortalecen el Estado de Derecho y dan sentido al imperio de la ley.

La presunción de inocencia garantiza que, por ahora, los magistrados del TSE solo sean sospechosos por faltas administrativas incurridas, por haber inscrito a organizaciones que no llenaban los requisitos legales para ser partidos políticos, por haber contratado de manera dolosa el sistema electrónico de transmisión de votos que se utilizó en las elecciones 2023 y posiblemente también de otros actos ilegales, e incluso criminales, durante su gestión.

Afortunadamente para los magistrados, aunque imperfecto, existe un “Estado de Derecho” en Guatemala. El procedimiento, quizá dilatado y complejo, protege a los denunciados aún de que se les pueda llamar corruptos. Solo después de un largo proceso que podría culminar con un veredicto de culpabilidad, se les podría referir así. En los párrafos siguientes pretendo describir el complejo modelo procedimental a que estarán sujetos los magistrados de la séptima magistratura (2020-2026) ―la actual— así como algunos miembros de la sexta magistratura (2014-2020).

Los magistrados del TSE, gozan de Derecho de Antejuicio ―DAJ― y varias instancias jurídicas habrán de dictaminar si hay evidencia suficiente para quitarles ese privilegio lo que permitiría que pudieran ser juzgados como los ciudadanos comunes. La última y más importante entidad que participa en ese proceso es el Congreso de la República. Este procede nombrando una Comisión Pesquisidora integrada por cinco diputados seleccionados al azar entre 159 de sus integrantes, ya que su presidente no participa. Este no es un juicio legal basado en los artículos de ley pertinentes, sino uno eminentemente político, basado en argumentaciones de otra índole. Tanto así que, en la Comisión Pesquisidora, integrada al azar, podría no haber un solo abogado.

La Comisión Pesquisidora recibe a los delegados del MP quienes exponen sus razones para solicitar que se levante el DAJ a los implicados. También recibe a los acusados quienes tienen la oportunidad de explicar los hechos y desvirtuar la documentación presentada por el MP. Los miembros de esa comisión evalúan las pruebas, entrevistan a los afectados y presentan un informe con sus recomendaciones al resto de diputados. Debe entenderse que los diputados no estarán juzgando la culpabilidad o inocencia de los magistrados sino tan solo si hay evidencia suficiente o no, de la posible comisión de al menos un delito, para que sean juzgados por la entidad que corresponda. Los diputados, en sesión extraordinaria, decidirán si se suprime ese derecho o no.

Si los magistrados del TSE conservan su DAJ, siguen en sus cargos, pudiendo ser juzgados al término de su período, cuando dejan de tener esa prerrogativa.

Si se levanta el DAJ, el MP presenta los cargos ante un Juez y será este quien decida si abre causa en contra de los magistrados. De ser así, el juez evalúa si hay posibilidad de fuga, en cuyo caso dicta auto de prisión preventiva en un centro de detención o prisión domiciliaria, para cada uno de ellos. Con apoyo de los abogados penalistas que los representen, los acusados ofrecerán pruebas de descargo, razonarán lo acontecido, impugnarán las leyes invocadas o señalarán fallas de procedimiento. Así, los inculpados buscarán desvirtuar las pruebas que presente la fiscalía. Estarán siendo representados por abogados penalistas especializados, quienes conducirán su defensa. Unos tres años después, agotadas todas las instancias, habrá concluido el proceso. El Juez se declarará preparado para emitir el veredicto.

El tribunal de sentencia que él preside decidirá sobre la inocencia o culpabilidad de cada uno de los incriminados. Un veredicto de inocencia permite al acusado recuperar su libertad casi de inmediato, a menos que el MP apele tal decisión. Si fuera de culpabilidad, el juez también declara la sentencia que se debe aplicar a quien, a partir de ese momento, deja de ser acusado para convertirse en culpable. La ley, después de un proceso, así lo ha declarado. Aún si se trata de un juicio común a varios acusados, la sentencia, que es individual, podría ser distinta para uno u otro. El sentenciado puede apelar ante otras instancias legales buscando recuperar su libertad o que le reduzcan la pena.

¿Cuáles son los elementos que condujeron a la crisis política que ahora vivimos en Guatemala, nuestro país? Creo que hay varios elementos que concurren. Entre ellos: la Ley de Comisiones de Postulación y La Ley Electoral y de Partidos Políticos —LEPP. Ambos instrumentos electorales merecen una revisión profunda. Tanto como arrancar desde el principio.

Empero, los responsables directos, quienes tienen mayor relevancia en el actual descalabro son los magistrados del TSE. ¿Es posible refutar las dudas que recaen sobre ellos basados en que se trata de profesionales con trayectorias destacadas, intachables, superiores…? Definitivamente no es ese el caso. Dos de ellos obtuvieron el puesto presentando títulos falsos. La magistrada Blanca Alfaro, quien preside el directorio de RENAP, es responsable de autorizar la renta, sin licitación, de un edificio para esa institución. El inmueble, aún en construcción, está localizado en un lugar inadecuado de la zona 13. Se contrata por 35 meses, en Q41 millones la renta de un edificio que está valorado en Q28 millones (Datos de PL 03.10.23 p8).

Por otro lado, la magistrada Irma Palencia resulta ser la principal sospechosa en la renta multimillonaria del software utilizado para el conteo de votos en la elección reciente, hecho que pudiera ser fraudulento. Los detalles de este caso fueron hechos públicos a través de la prensa y las redes sociales.

Rodolfo Castañeda denunció en varios vídeos que «altos funcionarios» del TSE, habían solicitado Q250 mil para inscribirlo como candidato. Castañeda no cedió al chantaje y se quedó afuera de la contienda ¿Y los demás? Hubo unos 29 partidos inscritos. ¿Se habrá repetido tal situación? La investigación de estos extremos es obligación del MP, pero cumplirla requiere que el público, las redes sociales y la prensa, así como las acciones de hecho de grupos que bloquean carreteras, amenazan y vociferan, los dejen trabajar. Como se dice: Si no ayudas, no jodas.

Generalizar siempre será un error imperdonable y, ciertamente, solo algunos magistrados del TSE podrían, eventualmente, haber participado en actos delictivos. Los demás en el mejor de los casos sólo podrían haber incurrido en el delito tipificado como “omisión de denuncia”.

Libre emisión del pensamiento.

Le invitamos a leer más del autor:

Me gusta esto: Me gusta Cargando...