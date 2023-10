Nova esencia de la existencia

Relatividades Perspectivas

Propuesta:

Procuremos lograr cambios en nuestra existencia seleccionada como «real», mediante la conjunta definición múltiple – selección transversal de existencias y realidades.

Metodología:

Premisas:

La sintonía entre sistemas de tres universos, es demasiado improbable para quienes piensan, purifican y proyectan (leer redacción: «efecto Mandela y probabilidades de Schrodinger«). Ojala fuera tan «sencillo» como lo es para seres con niveles intelectuales de simple repetición de lo percibido y purificaciones y proyecciones prácticamente nulas o incluso, inversas.

Soluciones:

Acceso a todas las posibilidades, mediante definición múltiple.

Método:

Plegarias basadas en balances / desbalances / rebalances: desear bienestar y desbalances / rebalances para cada realidad (selección de definición «real» y versiones «abstractas» entre existencias, transversalmente), en tiempos propicios.

Las plegaria de un balanceador / desbalanceador / rebalanceador:

«Balance / desbalance / rebalance conceptual («Ayx» – «Dios»): Que los desbalances y descoordinaciones de los tres universos que afecten, vayan a afectar y hayan afectado a lo que ejecute balances / desbalances / rebalances y las coordinaciones de tres universos sean transmitidos hacia los que ejecutamos solamente desbalances y descoordinaciones de los tres universos en determinados intervalos temporales, cuando los primeros ya no los requieran – necesiten y los segundos, si y, que los balances / desbalances / rebalances y coordinaciones de los tres universos que afecten, vayan a afectar y hayan afectado a quienes ejecutan solamente desbalances y descoordinaciones de los tres universos en determinados intervalos temporales sean transmitidos hacia lo que ejecute balances / desbalances / rebalances y coordinaciones de los tres universos, cuando los primeros ya no los requieran – necesiten y los segundos, si».

(Yo tomo los desbalances (el sufrimiento, la agonía, la tristeza, la muerte y todo lo «negativo») de lo que no los requiera – necesite (animales, plantas, seres humanos buenos y otras realidades) y transferir los balances / desbalances / rebalances (el bienestar, la alegría, la vida y todo lo «positivo») de lo que no los requiera – necesite (animales, plantas, seres humanos buenos y otras realidades). Que todo lo «malo» que les vaya a pasar a los «buenos», nos pase a nosotros los «malos» y que todo lo «bueno» que nos vaya a pasar a los «malos» se les transmita a los buenos. (me considero «malo» y «bueno» para ser catalizador de balances / desbalances / rebalances conceptuales)).

¿Que «relajo», verdad? Pero qué más puede efectuar un sistema de tres universos en los niveles – existencias con secuencias – progresiones distintas en el flujo temporal (leer redacciones: «versión matemática de la teoría de balance conceptual», «la luz muestra senderos. La oscuridad, instruye», «niveles de los tres universos» y «niveles de desbalances / balances / rebalances») sin convertirse en producto de una existencia «real» y existencias «abstractas» incompatibles con la configuración de sus tres universos, seleccionadas – definidas por otros sistemas de tres universos.

No obtiene la victoria, el guerrero mas fuerte. Ni la voluntad más fuerte, sino la coordinación / sintonía entre versiones en existencias, de la perspectiva y comprensión desde el primer universo. La purificación del deseo desde el segundo universo. Y la fusión de ambos en la esencia del tercer universo. Proyectadas en otros sistemas de tres universos (leer redacción: «efecto Mandela y probabilidades de Schrodinger»).

Conclusión:

Reformulación de propuesta:

Coordinar quienes percibamos y comprendamos, purifiquemos mediante deseos, y proyectemos desde nuestras esencias para seleccionar – definir existencias bajo la guía del balance / desbalance / rebalance conceptual.

Tan solo eso, es necesario. Si alguien desea participar, iniciamos con el primer universo (mente). Pronto, con el segundo universo (espíritu) para luego proyectar (todo aporte o acción en todo nivel, es efectivo) desde el tercer universo (alma).

Interesados, escribir a [email protected] para asuntos del primer universo, a [email protected] para asuntos del segundo universo o a [email protected] para asuntos del tercer universo.

No habrán cobros, pues eso rompería el balance / desbalance / rebalance conceptual, y porque los resultados dependen de influencia por factores – posibilidades.

Libre emisión del pensamiento.

