Anarquía y Terrorismo, una probadita de Semilla

Un mes y días han pasado desde que Movimiento Semilla “la nueva política” salieron victoriosos en unas dudosas elecciones evidentemente fraudulentas, gracias al voto en contra de la corrupta tarántula Torres.

Un Mes y días bastaron para que la nueva política sacara las uñas y mostrara su verdadero rostro, sumiendo al país en anarquía, terrorismo y delincuencia, sin siquiera haber llegado al poder.

Tal cual haría el marero más sanguinario o el narco traficante más peligroso, Bernardo Arévalo y los delincuentes de movimiento semilla utilizan todo lo que esta a su alcance para evitar que sus delitos sean investigados.

Sin poder alguno tratan de imponer su santa voluntad, al darse cuenta de que no lo lograron utilizan grupos terroristas y grupos de choque como lo son Codeca y los 48 cantones.

Quienes bajo amenaza de muerte obligaban a cerrar a los pequeños empresarios, saquean negocios y violan el derecho de libre locomoción a los guatemaltecos tal cual haría cualquier delincuente.

También explotan el resentimiento que tienen los pobres para manipularlos y así crear un choque entre las diferentes clases sociales, tal cual lo haría un gobierno socialista, que utiliza el odio, el sesgo y la ignorancia para manipular a la población y utilizarlos como carne de cañón.

Utilizan medios de comunicación vendidos como Emisoras Unidas, Soy502, Prensa Libre, La hora quienes a cambio de millonarias adjudicaciones en los cuatro años del gobierno de Semilla, los victimizan, manipulan la verdad para ponerlos como paladines.

También se aprovechan de la ignorancia de los guatemaltecos supuestamente con estudios, para engañarlos y venderles que ellos son el camino para una mejor Guatemala, pero en realidad están conduciendo a Guatemala rumbo a la anarquía.

Utilizando la manipulación de masas tal cual lo hicieron los nazis, estrategia creada por Joseph Goebbels y el subsidio a grupos terroristas tal cual lo hizo Pablo Escobar, Movimiento Semilla logro implantar la anarquía y el enfrentamiento entre ciudadanos, hundiendo a Guatemala en un caos total que si se sale de las manos puede terminar en una guerra civil.

Lejos quedaron los tiempos donde la izquierda tenia lideres como Oliverio Castañeda que marchaba a la par de su gente como un verdadero comandante.

Ahora los máximos representantes de esta nefasta ideología como Bernardo “Coyolon” Arévalo y el misógino Samuel Alvarez, disfrutan de viajes, negocian intereses, venden a la patria mientras sus huestes sin liderazgo cometen delitos a diestra y siniestra que solo afectan a los guatemaltecos trabajadores.

Tan fácil es solucionar esto, como lo haría cualquier persona digna inocente y con honor, es tan sencillo como afrontar el proceso, presentar pruebas de descargo y demostrar su inocencia, pero al evitar la investigación solo sale a la luz su culpabilidad.

Este berrinche de Bernardo Arévalo y de los delincuentes de Movimiento Semilla, únicamente esta afectando a los guatemaltecos trabajadores, pues al gobierno y a las grandes empresas apenas les afecta, mientras al pequeño y mediano empresario representa perdidas enormes.

El berrinche de los criminales de Movimiento Semilla únicamente esta destrozando a la clase trabajadora, aquellos chapines que tratan de sobrevivir el día a día y que necesitan el salario de ese día para comer y darle de comer a sus hijos.

Con este actuar induciendo al país en la anarquía, Movimiento Semilla dio una probadita del camino al que llevará a Guatemala, un camino oscuro que no solo afectará a la economía no solo multiplicará la pobreza, violará la propiedad privada.

Demostraron que están dispuestos a cometer un sinfín de delitos para cumplir su santa voluntad, como lo están haciendo para impedir esta investigación o como lo hizo Samuel Alvarez para ingresar en estado de ebriedad a un apartamento en zona 4 donde en su berrinche insulto, denigro y golpeo a un guardia de seguridad y ahorco a su pareja para lograr su voluntad, pero ahí no fue delito por que lo hizo el.

Bernardo Arévalo con estas manifestaciones está demostrando que es de todo menos un verdadero líder, sin haber recibido la banda presidencial ya quedo más que demostrado que el cargo le quedó grande pues es un cobarde pusilánime, un títere de personajes oscuros como Dionisio Gutierrez y funcionarios de los asquerosos democRATAS.

Un tipejo que solo buscará complacer a sus amos y buscará llenar sus bolsillos con el dinero de los guatemaltecos tal cual lo hizo en su gestión como diputado donde gano más de 200 mil quetzales sin llegar a trabajar.

Ante esta pequeña probadita que nos está dando Movimiento Semilla es importante hacer lo siguiente:

Hay que demostrarle a la fiscal general Consuelo Porras y al Fiscal de la Feci Rafael Curruchiche que no están solos hay que brindarles nuestro total apoyo.

La CSJ y el Congreso de Guatemala deben retirar de inmediato el antejuicio a los magistrados del TSE y a los candidatos electos de Movimiento Semilla.

El Ministerio Público debe de acelerar las investigaciones y hacer público toda la evidencia para que la población con pruebas tangibles se de cuenta que tipo de delincuentes son estos politiqueros de Movimiento Semilla.

El gobierno del que definitivamente el presidente más HDP de la historia de Guatemala (por el momento) el corruptazó Alejandro Giammattei debe de entender:

Los politiqueros de Movimiento Semilla son traidores, por lo que evidentemente cualquier cosa que negocio con ellos, lo van a traicionar. Todo se lo debe a los guatemaltecos por lo que en estos últimos meses que quedan de su corrupto gobierno, por lo menos se digne a hacer lo mejor para el país.

Entendiendo esto el HDP de Alejandro Giammatei y sus ministros deben de actuar, movilizando antimotines y garantizando la libre locomoción de los guatemaltecos, arrestando y llevando a la justicia a cualquier persona que cometiera delitos en estos disturbios, esto incluye a los saqueadores, a los que amenazaron a comerciantes para cerrar, a los que violaron la libre locomoción de los guatemaltecos.

Debe de inmediato expulsar al cuerpo diplomático de los países como Estados Unidos y Suecia cuyos embajadores buscan interrumpir las investigaciones penales para beneficiar a Movimiento Semilla con impunidad.

Deben de poner en suspenso nuestra afiliación a la sucia OEA y poner en su lugar al corrupto de Almagro, dejando claro que no puede intervenir en una investigación penal y menos brindarles impunidad a delincuentes.

También deben de garantizar la separación de poderes y respetar la autonomía del Ministerio Público para las investigaciones penales.

Mientras tanto la Corte de Constitucionalidad en todas sus resoluciones debe de garantizar las funciones del Ministerio Público respecto a la acción penal y la investigación, para mantener el estado de derecho de Guatemala.

A los guatemaltecos, por favor, basta ya de enfrentamiento entre hermanos, tomar partido en estos acontecimientos es como defender a un sicario, marero o ladrón que no quiere ser investigado, deben de recordar que; ante cualquier cosa jamás se va a solucionar nada cometiendo delitos.

Estos señores de Movimiento Semilla ya en el poder se van a olvidar de ustedes y les van a robar, por favor investiguen quienes son, de donde vienen y se darán cuenta que son más corruptos que los funcionarios del gobierno del más HDP Alejandro Giammattei.

No metan las manos al fuego por estas alimañas que se van a quemar. Ustedes no representan ni el 10% de la población y están perjudicando a toda la nación por unos delincuentes que tarde o temprano van a pagar, que su odio, ignorancia y envidia no los ciegue.

Debemos unirnos como hermanos para recuperar Guatemala y jamás permitir un fraude electoral, por mínimo que sea el indicio de fraude electoral este debe de ser investigado y sus autores deben de pagar con todo el peso de la ley.

Basta ya de anarquía, esto solo perjudica a los guatemaltecos honrados y trabajadores, la anarquía solo genera más delitos y pobreza, ese no es el camino, el camino es respetar la legislación de la nación.

A los politiqueros como Roberto Arzú que apoyan el fraude y la impunidad de los delincuentes de Semilla, les digo: miren lo que están haciendo estos delincuentes, ustedes con esto ya se sepultaron políticamente y los guatemaltecos los van a mandar a la chingada, ya no jodan, la situación es seria, tengan ética si tanto “les importa Guatemala” el único camino es seguir las leyes y que se investigue cada delito, lo más sensato es que no interfieran, lo mejor es que se vayan a su casa y se queden calladitos.

Guatemala está pasando un mal momento por culpa de estos delincuentes socialistas, es nuestro deber defenderla con nuestra vida, la investigación penal debe de continuar pase lo que pase.

Guatemala merece saber la verdad sobre estas elecciones y sobre los delitos que la “nueva política” cometió, esos delincuentes deben pagar por todo lo malo que han hecho.

#AmoGuatemala En estos momentos es cuando los verdaderos hijos de la patria luchan por su nación.

Libre emisión del pensamiento.

