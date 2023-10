Si por un momento…

Conversemos Acerca De:

En las propias redes es común algo así como el reclamo de que tiempos atrás fueron mejores, cuando no nos “enredábamos”, donde los niños a la hora de jugar en el barrio, las relaciones eran muchos más saludables, sin conocer en este tiempo al menos en el campo de la educación, las competencias blandas/habilidades socio-emocionales tales como empatía, comunicación asertiva y efectiva, etc.

Para los varones bastaba con una pelota de trapo (compuesta de calcetines viejos enrollados), jugando a las 4 esquinas; que decir de la rayuela[1], y otros. En fin, una vida más sana.

En la escuela bajo el brazo o en la mochila se cargaba con los cuadernos, libros, donde no podían faltar los lápices de grafito, de colores, el borrador o goma de borrar, el cartabón, la regla, etc.; que decir de asistir a la biblioteca para buscar información y solucionar las tareas -por supuesto nada de asincrónico, todo presencial- donde el trabajo se hacía ¡EN EQUIPO!

Pasaron los años y llegó la tecnología, como parte de la revolución industrial 3 (1969), de la mano de la informática, donde comenzaron a programarse las máquinas, lo que desembocó una progresiva automatización; en el propio siglo XX, surgieron específicamente computadoras u ordenadores, celulares y tabletas[2].

Posteriormente y llegamos al actual siglo – donde solo han transcurrido 23 años – arribamos a la llamada Industria 4.0, o Cuarta Revolución Industrial[3], donde surgen las fábricas inteligentes y la gestión online de la producción, que a su vez se integran con las organizaciones y las personas; cambios dirigidos como mencionábamos, primeramente, a la industria y posteriormente en la educación.

Revoluciones que suelen generar mayor productividad en todos los ámbitos (salud, educación, industria alimentaria, transporte, etc.), una vida mucho más dinámica, rápida, en gestiones, en resultados (aunque no para todos, productos de las brechas sociales, económicas), pero que también genera desempleo, donde máquinas suplantan a los seres humanos.

Pero es una realidad, la cual nos absorbe a todos y todo; como preámbulo, ¿qué hubiese sido sin la informática en el período pandémico del COVID-19, dónde prácticamente el planeta Tierra, “dejó de girar sobre su eje”, y en particular en el campo de la Educación, donde la tarea de docentes, estudiantes, padres de familia resultaron titánica.

Luego, ¿pelearnos con la informática?, IMPOSIBLE. La historia recoge que el impacto en las personas con la primera revolución industrial aparte de generar desempleo, provocó disminución del trabajo artesanal, uso de mano de obra infantil, migraciones del sector rural a la ciudad, que por lo visto tres revoluciones industriales después continúan; pero no es todo, la tecnología nos ha traído aislamiento en niños y jóvenes, falta de comunicación, entiéndase individualidad y un sinnúmero de problemas sociales que prácticamente estamos descubriendo.

¿Qué hacer?, los docentes deberán ser preparados en el campo de la informática, manejar las diferentes aplicaciones, deberán establecerse normas en cuanto al uso de los medios tecnológicos y lo más importante – siendo la parte débil de la tecnología – es brindar amor, respeto, comprensión, afecto, escuchar y ser escuchado…, ¡ahí estará la solución!

Nota: esta solución no es nueva, por cierto, mis padres, profesores, me educaron con ella y no sabían mucho de las revoluciones industriales, luego… manos a la obra.

[1] En América Latina, solo por poner algunos ejemplos, se llama Pisé, La Semana o Avioncito en Venezuela, en Cuba se llama El Pon o Peregrina en Puerto Rico.

[2] Estas últimas salen al mercado en el año 2001 cuyo prototipo fue desarrollado por la empresa finlandesa Nokia, la Nokia 510 webtablet, de dos kilos y medio de peso y una pantalla táctil de diez pulgadas

[3] La primera revolución industrial (donde se construyó la máquina de vapor patentada por James Watt en 1769), significó el paso de una economía agrícola a una economía industrial. En resumen, supuso el mayor conjunto de transformaciones económicas, tecnológicas y sociales vividas hasta ese momento. El concepto de Cuarta Revolución Industrial lo acuña en 2016 Klaus Schwab, el fundador del Foro Económico Mundial

