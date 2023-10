Hay que estar unidos, salir a caminar, gritar y cantar

Relatividades Perspectivas

¿Cuál es la clave del constante éxito por parte de los arrieros, sobre las manadas aparte del amaestramiento para ser arreadas y sumisas ante los arrieros? Leer redacciones: «política masiva«, «que sostiene a la política masiva, autoritaria e impositiva», «sistema de políticas inversas y sectorización tecnocrática»?

En un artículo que mencione niveles de personas y de «personas» según su intelecto, trate el tema de la genotípia, el cual retomo para respaldo para este tema:

Algunos batallan en maneras intelectuales, mientras otros parecen no comprender que ya no están en la jungla, donde la cantidad sin calidad intelectual si es util, en las batallas físicas. Pido perdón a los animales por insultarlos, comparándolos con monos rasurados, vestidos y amaestrados que los arrieros hacen pasar como personas para manejarlos según sus intereses políticos o de otras índoles, justificando su escaso intelecto bajo la excusa de que debido a la hambruna, no se les desarrolla bien el cerebro, mientras aprovechan esa ignorancia y poca capacidad intelectual para tener manadas fácilmente arreables mediante emocionalidad y mediante necesidades como la hambruna (entre otras, como pobreza) que ellos mismos impulsan para continuar contando con manadas fácilmente arreables.

No se les puede exigir control de natalidad o conciencia en otros temas porque ni siquiera, logran comprender lo basico en cualquier tema, son personas y por lo tanto, su opinion, peticiones y voto en politica y otros temas debe ser tomada en cuenta. No se les puede castrar o manejarlos para que no continúen ocasionando decadencia, porque son personas, ellos no saben ni siquiera lo que quieren o exigen. No saben como salir de la decadencia para lograr bienestar y por eso, hay que darles alimentos y cosas (pagadas por otros – quitadas a otros mediante impuestos leer «comunismo aplicado desde hace tiempo«) y solo lo suficiente para adulación y arreo porque son personas, decia una grandisima servicial.

Volviendo al tema inicial (perdón por el desvarío): para no insultar a animales quienes aún conservan instintos arcaicos desde las eras de batallas puramente físicas en las que la cantidad otorgaba sensación de seguridad a las bestias en estampidas o en manadas, tristemente continuan creyendo emocionalmente, que reunirse en manada y / o accionar a manera de estampida accionada por reacción emocional en cadena («este corre y debe ser por alguna razón, y por lo tanto, yo también correré» – «este accionara asi y eso debe ser la solución para este problema, y por lo tanto, yo también accionare en esa manera») solucionara todo asunto, situación, problemática y lo mas cómicamente lamentable – tristemente cómico, es que cada uno cree que la sola presencia de los demás, le otorga asertividad y fortaleza, mientras que cada uno de los demás, cree lo mismo (sugestión puramente emocional, y ninguna base intelectual o de otra indole. Incluso las manadas grandes sin más defensa y ataque que la cantidad, sucumbirán ante las estrategias simples, en tiempo pasado y en tiempo presente y esperemos que no, en tiempo futuro).

No logran comprender que la cantidad sobre la calidad, no logra algo en las batallas intelectuales. Continúan sintiendo por percepción física en lugar de pensar, que el hecho de reunirse en manada y / o accionar en estampida, les otorgara logros.

Libre emisión del pensamiento.

