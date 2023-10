Mejoremos la vida urbana

Petardo

El futuro de la humanidad está en las ciudades: somos demasiados para retirarnos todos en bonitas casas de campo con nuestro propio terreno. Así que el futuro pasa por construir ciudades amigables con el medio ambiente.

La tasa de incremento de la población urbana en el mundo es de 2 personas por segundo. El 12% de la población mundial ya habita ciudades con más de diez millones de habitantes (hay 28 en el mundo). El 54% vive ya en zonas urbanas, y el porcentaje alcanzará el 66% en el 2050. David Sim es socio y director creativo de la firma danesa Gehl Architects. Actualmente, él y su equipo trabajan con la Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles (ICES) para mejorar la calidad de los espacios públicos en Xalapa, México. A partir de su experiencia, Sim nos cuenta sobre tres ideas para crear ciudades amigables con las personas.

1. Mejorar el espacio público: Hay una especie de circuito que une diversos lotes de espacio público en la ciudad de Xalapa. Si logramos conectarlos, tendremos como resultado un anillo verde de espacio público y daría acceso a todo el mundo a toda una serie de experiencias físicas y culturales. Se trata de muchas conexiones pequeñas que hacen que los espacios públicos dejen de ser una colección de cosas aisladas para transformarse en una verdadera red verde. El diseño urbano o la planificación trata sobre unir todas las piezas, pensar en todas las partes. Tratamos de trabajar con proyectos piloto. En lugar de hacer un proyecto caro que nadie va a entender, hacemos intervenciones muy simples para darle a la gente una idea y preguntarles: ¿Te gusta algo así? ¿Deberíamos ampliarlo o reducirlo? Y de esta manera podemos interactuar con la idea en 3 dimensiones, y eso es lo que hicimos en Nueva York y más tarde en Mar del Plata. Es una forma de trabajar juntamente con la infraestructura y con la cultura.

2. Usar más la bicicleta: Andar en bicicleta es un fantástico sistema de transporte democrático, porque es barato, no utiliza energía, no contamina y es saludable. Pero lo más importante es que en la bicicleta puedes estar al lado de alguien muy diferente a ti, y no es como estar en un auto completamente aislado del exterior, sino que puedes interactuar con la otra persona, mirarle a los ojos, hablar. Y eso es precisamente practicar la democracia.

3. Incluir a los niños en el proceso de planificación: Si enseñamos a los niños, ellos a su vez enseñarán a los adultos en el futuro. Una ciudad sostenible, eco ciudad o ecópolis es una ciudad que está diseñada siguiendo principios ecológicos. La idea de las eco ciudades surge como una nueva aproximación del desarrollo sustentable. Los ambientalistas, así como cada día más gente, consideran que la vida en las ciudades es volitiva y destructiva para el medio ambiente, ya que propicia la acumulación de basura y condiciones insalubres. Una ciudad ecológica puede proveerse a sí misma con mínima dependencia de las zonas rurales que la rodean, y crea la menor huella ecológica posible para sus residentes. Esto resulta en una ciudad que es amigable con el medio ambiente, en términos de contaminación, uso de la tierra y reducción de las causas que contribuyen al calentamiento global.

¿Cómo sería una ciudad ecológica? Una ciudad que reduce el impacto ambiental de sus actividades y promueve modalidades de consumo y producción sostenibles y acordes con sus propias condiciones territoriales, geográficas, sociales, económicas y culturales. ¿Cómo hacer una ciudad eco amigable? Facilite los desplazamientos sin coche. Añadir estaciones de carga para vehículos eléctricos. Proporcionar acceso a recursos públicos y espacios verdes. Mejorar la conservación del agua y la gestión de los residuos. Apoyar la agricultura urbana. Aplicar la arquitectura ecológica. En Guatemala debemos mejorar nuestra vida ecológica y démosles oportunidad a los jóvenes a participar.

