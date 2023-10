Cocacolonización

Vocación de Libertad

“…y es que América latina hable por sí misma y no repita los discursos oficiales del poder mundial”, así se expreso el Presidente Colombiano en la clausura de la conferencia Latinoamericana y del Caribe sobre Drogas, agregando una serie de información, ideas y reflexión de su propia cosecha sobre esta problemática ahora mundial, después de lo que también llamo: La política de la guerra contra las drogas, creada y encabezada por Estados Unidos de America. Por considerarlo útil para formarnos un mejor juicio, he creído importante transcribir su contenido a los lectores de tal forma que podamos procesar mejor las decisiones que deben, responsablemente, asumirse en un futuro próximo.

Por supuesto, la perspectiva que se plantea muy concretamente, responde a una evaluación de lo que ha sucedido con esta política – despues de cincuenta años de vigencia – de la guerra contra las drogas que el mismo Presidente Petro expone así: “ La política llamada guerra contra las drogas, ha fracasado, no sirve, si la continuamos, no vamos sino a sumar, otro millón de muertos en America Latina”.

“En este tema específico, que podamos a partir, por que hemos vivido la experiencia, la estamos viviendo de estos 50 años en el caso de Colombia, que es por donde comienza este problema, que ahora es un problema Americano, en todo el sentido de la palabra de las Américas, pero tenemos esa experiencia de 50 años. Una experiencia sanguinaria y feroz y se empieza a repetir desde hace algunas décadas en otros países, México. Por eso quizás el hecho de que sea Colombia y México los citantes de esta reunión tiene un sentido, un valor en el planeta Tierra, en la humanidad; porque nosotros somos las mayores víctimas de esta política y empiezo por subrayar la palabra víctimas no victimarios.

En los 50 años nos han señalado como victimarios y ha sido tanto el temor ante el poder mundial de nuestras capas dirigentes de la política, entonces lo único que hemos hecho es de una manera vergonzante, porque sabemos qué pasa en nuestros países, hay un dicho popular en Colombia que es ser más papistas que el papa, es decir repetir el discurso oficial de la lucha o de la guerra contra las drogas durante 50 años; repetirlo y repetirlo porque creemos que si nos separamos una coma de el, que si decimos oigan esperen ustedes no tienen razón señores de la unión europea o señores de naciones unidas o señores del gobierno de los Estados Unidos o señores del gobierno ruso ustedes no tienen razón, entonces nosotros mismos no lo decimos, nos autocensuranos porque le tenemos temor a que nos digan que es que estamos aliados con el narcotráfico.

Claro, como aquí se produce la mayor parte de la marihuana y de la cocaína, que durante estos 50 años señalaron el curso fundamental en el tiempo de la llamada guerra contra las drogas, entonces nos da miedo a decir oiga, lo que ustedes que tienen la mayor parte de los consumidores de esas drogas en sus sociedades, nos da miedo decirles que están equivocados y repetimos y repetimos un discurso oficial, que si fuese por simplemente las palabras, pues sería de pronto hasta inocuo, pero, resulta que tiene unas consecuencias dramáticas en nuestras propias sociedades y que nuestro silencio en estos 50 años, ha sido cómplice con un genocidio en nuestros países, porque eso es lo que ha provocado la política oficial de guerra contra las drogas en nuestra América latina, un genocidio.

Y nosotros somos dirigentes políticos y sociales, unos de derechas otros de izquierdas otros no saben qué son, otros buscando alternativas otras y otras y movimientos que nacen en nuestra juventud y dinámicas. ¿Cuál es nuestra responsabilidad alrededor de este tema, que cada vez más determina los destinos de nuestras sociedades, cada vez más?

Antes pensábamos que era un problema económico, nosotros encerrados, inundados de nuestra propia sangre solos, pero hoy no es así, hoy precisamente la dinámica de la política llamada guerra contra las drogas hecha en Estados Unidos hace 50 años traslada a la unión europea y por ahí a las naciones unidas, ha hecho víctima a todas las sociedades latinoamericanas versus consecuencias las mismas que había en Colombia pero trasladadas ahora Chile Argentina Uruguay Paraguay ahora sí a México a Centroamérica toda Venezuela a las islas del caribe.

Hay un país ya destruido hoy, no fue Colombia que resistió, es Haití, está destruido por este tipo de política, todo su estado fallido; su sociedad inmersa en la auto destrucción, la sociedad que le gritó a todos nuestros países hace 2 siglos la palabra libertad. ¡Qué paradoja!, como si cerráramos el ciclo, allí donde por primera vez se habló de república, de libertad de democracia es donde está hoy al final de esos 2 siglos de vida republicana de nuestra Latinoamérica el final del ciclo: la autodestrucción. Eso no es una coincidencia, eso, llama a una reflexión y a unas posiciones que tenemos que tomar, sin miedo y sin temor. La política llamada guerra contra las drogas ha fracasado no sirve si la continuamos no vamos sino a sumar otro 1000000 de muertos en América latina y vamos a tener más estados fallidos y vamos a tener quizás la muerte de la democracia en nuestro continente, quizá.”

Dejo hasta aquí, la primera parte de la transcripción, confiando en sembrar suficiente interés en un tema sobre el cual, nuestro liderazgo a todo nivel, debería asumir con responsabilidad para procurar nuevos planteamientos, acompañar mejores opciones y tener mejores oportunidades para nuestros hijos y nietos. Continuare la siguiente semana con otra parte de la transcripción en la que ya se vislumbran nuevas, simples y poderosas ideas.

Libre emisión del pensamiento.

