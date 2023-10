¿Aún va a querer el puesto de arriero, Bernardo Arévalo?

Relatividades Perspectivas

Antes que todo: el jocoso y alegre chascarrillo – trolleo, de hoy:

Escasez de gasolina, producto de acciones por parte de quienes pronto, exigirán reducción de precios en todo (tristemente, dicen: «no nos retiremos la gasolina no se come, así que no importa. Solo le importa a los ricos y a elites comerciales»). Y más lamentable aún, es que exigirán solucionar lo que causaron caminando, gritando y cantando o tocando trompetas – bloqueando carreteras caminando, gritando y cantando o tocando trompetas – bloqueando carreteras.

Arevalo – semilla deberán solicitar mas y mayores préstamos al fondo monetario internacional (endeudando al país – cediendo mediante transacción implícita) o: aumentar los impuestos en magnitudes exorbitantes (los adinerados no lo permitiran, mientras las manadas amaestradas para ser arreadas y sumisas ante los arrieros tributan lo que destinarán para subsistir).

En ambos escenarios, la selección previa a la erradicación, avanza y la erradicación de quienes serán declarados delincuentes – terroristas será prioridad.

La sectorización y coordinación con otros grupos dentro y fuera de las fronteras impuestas por los arrieros: un tercer escenario para pensantes y poderosos – opulentos. Muchos, quienes no comprenden la economía y otros conceptos, buscarán nuevos arrieros, con la esperanza de que el solo cambio de arrieros los salve y complazca. Perecerán, suplicando que aparezcan arrieros que piensen todo por ellos y resuelvan todo para ellos.

Arevalo: ¿querrá ser arriero de las manadas sin intelecto que aprovecha mediante su emocionalidad que ahora representa la perdición para ambos?

Las manadas: ¿que le dirán o harán a su arriero por no resolver lo que ustedes causaron y ocasionarán (porque no poseen la capacidad mental para concebir alternativas a lo que les amaestran)?

Libre emisión del pensamiento.

Le invitamos a leer más del autor:

Me gusta esto: Me gusta Cargando...