Señor Bernardo Arévalo: usted es terrorista

Señor Bernardo Arévalo: Denomino terrorista a quien promueve o ejecuta actos que provocan miedo intenso en seres humanos inocentes, con un propósito político. También denomino terrorista a quien, igualmente con un propósito político, permite tales actos; pero, por mandato de la ley, tiene la autoridad y la obligación de actuar para impedirlos o cesarlos.

Usted es terrorista. Ha promovido actos terroristas con el fin político de que la Jefe del Ministerio Público, y Fiscal General de la República, Consuelo Porras, renuncie o sea destituida. Tiene esa finalidad porque, dirigido por ella, ese ministerio investiga denuncias de actos fraudulentos cometidos en el pasado proceso electoral, para que usted fuera candidato presidencial en una segunda elección, y declarado ganador. También tiene usted esa finalidad porque el ministerio investiga denuncias de inscripción fraudulenta del partido político que propuso su candidatura presidencial.

Usted no ha promovido el ejercicio del derecho de los ciudadanos a la manifestación pública. Usted ha promovido, con actos terroristas, la violación de derechos, como el derecho a la vida, el derecho a la propiedad privada y el derecho a la libertad de transitar y producir e intercambiar bienes y servicios. Con tales actos terroristas usted ha provocado miedo intenso a la muerte; a la destrucción de bienes propios; a transitar; a ejecutar actividades económicas; y a no disponer de medicina, servicio médico, alimento, servicio de transporte, energía y agua. Millones de guatemaltecos inocentes, hombres y mujeres, o niños, jóvenes, adultos y ancianos, han sido víctimas de su satánica obra terrorista.

Usted ha exhortado a ejecutar actos terroristas o ha ordenado ejecutarlos. Usted ha felicitado y defendido a sus agentes terroristas. Usted ha obtenido recursos extranjeros e internacionales para financiar su ominosa hazaña terrorista. Usted ha creado oportunidades para que temibles pandillas se ejerciten en actos criminales. Usted ha convertido a su partido en una fuerza terrorista, similar a la fuerza terrorista que fue, en Italia, el partido fascista de Benito Mussolini, y en Alemania, el partido nacional-socialista de Adolfo Hitler. Usted podría ser condecorado por ominosas fuerzas terroristas del mundo, como Hamás, Partido Comunista de la India, Consejo Nacional Socialista de Nagaland y Comando Mano Roja.

Usted es terrorista in fraganti. Su terrorismo es como un axioma: no necesita demostración. Afirma usted que ese terrorismo es “espontáneo”. También el jefe de una banda criminal podría afirmar que los delitos de asesinato, secuestro y robo cometidos por los miembros de esa banda, son “espontáneos”, y que no tiene ninguna responsabilidad en tales actos delictivos. Si usted es estulto, le sugiero que aparente no serlo; y si no lo es, le sugiero que se abstenga de aparentar que lo es.

Usted tendría que ser declarado el primer enemigo público, o el peor enemigo del Estado, o el ciudadano más peligroso de la sociedad guatemalteca. También tendría que ser declarado traidor por aliarse con poderes internacionales o extranjeros para financiar su cruzada terrorista, y violar todos los derechos de los guatemaltecos.

En el supuesto de que hay un eficiente régimen de persecución penal pública y un justo régimen judicial, usted, por su criminalidad terrorista, tendría que ser objeto de vigorosa acusación, e implacable proceso judicial, y necesario veredicto de culpa, e inapelable condena, que por lo menos fuera condena a pena de prisión vitalicia. Los jueces que dictaran esa condena tendrían que ser declarados héroes de la administración oficial de justicia.

Usted acusa al Señor Presidente de permitir los actos terroristas promovidos por usted mismo; y el Señor Presidente acusa a usted de promoverlos, aunque no los denomina actos terroristas. Realmente el Señor Presidente también es terrorista, porque, por mandato de la Constitución Política, tiene la autoridad y la obligación de impedir actos criminales como los que usted comete, o tiene la autoridad y la obligación de imponer el cese de tales actos; pero los permite y parece complacerse en que persistan. Y absurdamente él, el Señor Presidente, pretende convenir, con los agentes terroristas que usted comanda, en el cese de la criminalidad terrorista; pero no compete a él rogar o implorar, como un impotente cobarde, o un miserable inepto, o un impune irresponsable, el cese de la embestida terrorista. Le compete imponer ese cese, con valentía, aptitud y responsabilidad. La Constitución Política le adjudica poder suficiente para tal imposición.

Usted será el próximo Presidente de la República, por obra de un fraude electoral que no es factible demostrar judicialmente. No es factible demostrarlo porque fue obra de una combinación de perfeccionada tecnología, caudaloso fluir financiero, opulento poder político extranjero e internacional, y oculto interés ideológico socialista y punible corrupción de la autoridad electoral. Por tal fraude, la patria será gobernada por usted, es decir, por un terrorista; y el partido oficial será el partido del terrorismo. Usted será una destructiva maldición nacional, aunque, con la criminal exhibición de terrorismo que usted ha brindado, ya lo es. Presiento que un principio secreto de su gobierno será aquel dictum del poderoso nacional-socialista hitleriano, Hermann Göring: “El derecho es lo que nos place”.

Usted, por ser terrorista, jamás debería ser Presidente de la República. Con usted en el ejercicio del poder presidencial, la ya manchada historia de la patria tendrá una nueva mancha, que será la peor. Usted hasta manchará la orquídea Monja Blanca, y la convertirá en Monja Negra.

Usted se agregará a los presidentes indignos que han gobernado la patria; y por ser terrorista adquirirá el desgraciado estatus histórico de ser el más indigno. Con ánimo volcánico, con ímpetu huracanado, deseo que su tiempo de ejercicio del poder presidencial sea legalmente, insisto, legalmente, por obligada renuncia o por imperativa destitución, tan breve como lo demanda el bien de la patria. La primera misión de los patriotas debería consistir en propugnar legalmente, insisto, legalmente, esa renuncia o esa destitución. Es una misión que debe ser emprendida con patriótica urgencia, a partir del día en que usted, el terrorista Bernardo Arévalo, comience a ejercer la Presidencia de la República.

En el mundo externo tendré que someterme, por coercitiva legalidad, al poder de un presidente que es terrorista, es decir, usted. Empero, en el mundo interno, por voluntaria moralidad, no habrá tal sumisión; y usted no será, y nunca podría serlo, y jamás debería serlo, el presidente de mi patria. En ese mundo interno ha surgido, para usted, ilimitado repudio, holgado irrespeto y nunca suficiente desprecio. No atisbo, en usted, alguna nobleza; pero me obnubila su insolente vileza.

Post scriptum. Si, cuando usted sea Presidente de la República, en mi inquisitivo andar en el mundo, alguien me reproche que mi patria es pobre, le contestaré así: No me reproche la pobreza de mi patria. Reprócheme algo peor: mi patria es gobernada por un terrorista…

Libre emisión del pensamiento.

