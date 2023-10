Por el bienestar de Guatemala

Tanmi Tnam

Nuestra admiración al Concejo de Autoridades de 48 Cantones de Totonicapán por asumir el liderazgo de defender el resultado del voto popular de la segunda vuelta electoral del 20 de agosto. Es defender el voto del pueblo con la firme creencia de que el pueblo toma las decisiones acerca de la vida colectiva.

Es de admirar tal esfuerzo por ser un hecho que defiende una democracia que no logra identificar ni reconocer la presencia y representatividad de los pueblos originarios del país. Es conocido por todos que en Guatemala se tiene un Estado racista. Sin embargo, los 48 Cantones están liderando la lucha porque se respeten los resultados de la segunda vuelta electoral por ser un tema que merece la atención de todos los sectores y pueblos de Guatemala. Si esta vez no se respeta el resultado del voto y no se deja gobernar a las autoridades electas, en el futuro cercano las altas autoridades del país serán nombrados al gusto de corruptos y sus aliados. El voto no tendrá efecto en la vida política del país.

Los pueblos están urgidos de nuevos aires en la conducción de los destinos de Guatemala. Se necesita de la presencia de los mejores administradores de los intereses públicos para hacer buen uso de los recursos de manera que lleguen los efectos a la población de escasos recursos. Con el dinero disponible es posible atender buena parte de las necesidades que tienen los guatemaltecos. Interesa la inversión en calidad y cobertura de los servicios de educación, salud, justicia y seguridad. Una posible lucha contra la corrupción, tiene a algunos disgustados y hacen todo tipo de componendas para que no asuma el binomio electo en la segunda vuelta electoral del 20 de agosto de este año.

La lucha de 48 Cantones, se mantiene con la práctica de valores como la solidaridad, el servicio y mandato de la comunidad. Ahora cuentan con el apoyo de autoridades ancestrales de distintas partes del país. En municipios del interior, es impresionante ver a familias, personas y líderes locales llevarles frijoles y tortillas a los manifestantes y decirles que sigan adelante porque la comunidad así lo ha decidido. Este hecho es un aporte a la democracia con base a frijoles, tamalitos y tortillas y esta característica hace ver que puede tardar muchos días. Las manifestaciones solamente necesitan de cierto control para que no se infiltren los malos guatemaltecos para manchar las muestras de rechazo a los corruptos y a quienes alteran las buenas intenciones de los guatemaltecos expresados a través del voto. Se ha dicho que la movilización cuenta con apoyo de otros países, esto será de demostrar porque las comunidades rurales en contextos de extrema pobreza siempre han tenido posibilidades de financiar respuestas a sus propias necesidades y aspiraciones. Es de recordarles que nuestros abuelos abrieron carreteras y trabajaron en fincas privadas sin recibir el precio del jornal. Sobrevivieron a puro totoposte durante varios días.

Debido a la ausencia de instituciones que impulsen el desarrollo en las aldeas y caseríos, están a la vista obras que se construyen con mano de obra y contribuciones en dinero por parte de la comunidad. En la actualidad, se construyen salones comunales, carreteras de terracería y caminos vecinales por cuenta de las comunidades. La administración de la justicia de manera rápida, al alcance de todos y sin costo es a través de las alcaldías comunitarias o a través de las autoridades ancestrales. Estos hechos demuestran que, en Guatemala hay una gran parte de la población que vive recibiendo poco o nada de los servicios públicos.

Libre emisión del pensamiento.

