El jocoso chascarrillo de humor negro de hoy

Relatividades Perspectivas

Sectorización:

Tras ver y escuchar a los arrieros de los 48 cantones, balbucear al no saber como decir a sus manadas, que no lograron algo en la reunión con el – la presidente de la república (los bloqueos y paro no eran para EXIGIR «Somos emisores para entregar PETICIÓN del pueblo», dijo que él no puede solicitar renuncia a Porras ellos verán cómo proceder»), muchos han proyectado intención para buscar alternativas en cuanto a estrategias. Muchos otros se limitaron a decir que 48 cantones se vendió, perdió dignidad por inutilidad, o simplemente que para que @$^# tanto bloqueo y paro, solo para eso (continuar sumisos ante los arrieros). Puntos de bloqueo fueron reducidos y 48 cantones dijo que permitirían paso de verduras y más provenientes de pequeños productores (Cacif y productores grandes, no).

Y no hace falta mencionar que otros, desde el inicio mostraron afinidades hacia otros intereses (empresarios, comerciantes, manadas arreadas por arrieros en el sistema moribundo).

Las bonitas guerras asimétricas, intelectuales, emocionales y físicas (etapa inicial, pero debido a indicios, tengamos fe y esperanza acerca de que muy pronto, todo se torne más alegre):

Empresarios y comerciantes armados, contra bloqueadores. Antimotines contra bloqueadores. Personas que necesitan movilizarse o están preocupadas por la escasez y alza de precios (por cierto: los 48 cantones balbuceo tras reunión con el – la presidente, la petición para que la gente no aumente precios. Quienes comprendan sobre oferta y demanda, saben que respondieron muchos).

Cada dia: videos de @%&$ entre grupos, personas condenando a bloqueadores por bloquear al pueblo en lugar de bloquear ubicaciones de los arrieros. Personas en general, condenan la «estrategia» que colapsa a la economía y parece no lograr la renuncia por parte de los arrieros en el sistema muriente.

El sistema actual muere, no para que surja un sistema de política masiva, autoritaria e impositiva afín a intereses de los bloqueadores. Muere, por otros temas que causaron hartazgo en los medios: arrieros dominantes e intermedios y cambios de órdenes mundiales.

Y solo por molestar un poco más: mencionaré los temas: «selección», «erradicación – limpieza»… los cuales también eran más repetidos que lo deseado.

Y ahora que recuerdo: felicidades a Suecia, a Hamas en Palestina y a combatientes en Israel: están efectuando guerras asimétricas muy bonitas. Y a México: felicidades por el tiempo que lleva en @$^#.

Me pregunto si Suecia finalmente erradicara a las escorias a las que permitieron el ingreso por diversificar cultura sin tomar en cuenta tambien, que clase de «personas» eran (aclaro que no mezclo culturas con calidades «humanas»: muchos musulmanes son buenos, muchas personas con tez negra, son buenas, me refiero a los que no lo son) y si lo hacen: ¿dejarán de financiar, ellos y Noruega, a las escorias en Latinoamérica (arreados mediante obtención de algo a cambio y los simios rasurados, vestidos y amaestrados para ser arreados mediante su emocionalidad y escaso intelecto)?

Nota final (que debió ser inicial, pero inactivará al trolleo que surgió por la frustración al no lograr, tras años de intentos de alternativas más benéficas o al menos, no tan decadentes): ya se que debido a pasar tiempo redactando como persona decente, cortés, educada y todas esas @%^# que la sociedad siempre demanda ahora, repentinamente parezco un colosal @%^#&. No lo mencionen. Es la nostalgia por remembranzas provenientes del extinto www.qdyrx.com… en donde podía redactar sin problemas porque era mío.

Pero, realizando esfuerzos a niveles cósmicos (no continuaré la saga de la teoría de balance conceptual, por si a alguien le surgió esa interrogante) redactare sobre «selección» y «erradicación – limpieza» (según los intereses de grupos).

Tengan todos, buenas semanas (ultimo trolleo de hoy (ya conocen las situaciones en las que estamos y seguramente deducen como estaremos).

Post – data: olvide a Ucrania, al centro de control del orden mundial moribundo, a la tecnificación (tecnología y comunicación), a la reorganización financiera, e implicados: ejes centrales para la transición entre órdenes mundiales, que curiosa es la priorización al trollear a personas y a «personas», ¿no les parece?: para personas: temas con nivel alto, para «personas»: temas acerca de que dejen de ser amaestrados y arreados.

Si me catalogan como «arrogante»: espero sus propuestas de soluciones para cada asunto mencionado, REALES, NO TEMPORALMENTE FUGACES (ejemplo de «solución» fugaz: que arrieros en sistema de política masiva, renuncien solo para que otros grupos se enojen por no sentir afinidad y quieran cambiarlos (leer redacciones: «política masiva» y «sistema de políticas inversas y sectorización tecnocrática»).

Libre emisión del pensamiento.

