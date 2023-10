Atrapados en la crisis

Una Guatemala Diferente Es Posible

Guatemala se encuentra atrapada en una crisis política que, sin duda alguna, está teniendo graves efectos económicos para muchos sectores del país que, de no encontrar una solución rápidamente, esos efectos serán devastadores en los próximos meses, razón por la cual algunos guatemaltecos estamos en la línea de ponerle fin a esta crisis y así evitar un incremento del desempleo, evitar la quiebra de micro, pequeñas y medianas empresas por no poder producir, por falta de materia prima o no poder transportar sus productos lo que les está generando problemas económicos serios, de igual forma tenemos que evitar que las familias se endeuden con las tarjetas de crédito por miedo al desabastecimiento y no tener alimentos suficientes para alimentar a sus familias, así mismo los bloqueos no permiten que los agricultores puedan transportar sus cosechas a los mercados nacionales, generándoles perdidas muy grandes.

En nuestro país, los bloqueos se han convertido en un instrumento político, que normalmente empieza como una manifestación pacífica que en muchos de los casos se convierte rápidamente en un bloqueo violento, negándosele el derecho de libre locomoción a la población y de igual manera afectando el transporte de bienes y servicios a los mercados nacionales, lo que genera un desabastecimiento generalizado que afecta al pueblo, a esto hay que agregarle que los bloqueadores no solo afectan el derecho de locomoción, si no se amenaza y extorsiona a la población cobrando una cantidad de dinero para que puedan pasar por las áreas bloqueadas, por lo que los bloqueos de carreteras o arterias principales de las ciudades, no solo afectan la economía, sino que además son a todas luces ilegales, no así la manifestación pacífica, que no solo esta consignada en nuestra Constitución Política, si no es un derecho de la ciudadanía.

Según el Instituto para la Competitividad Económica, los bloqueos suelen surgir por tres razones principales: (1) oposición a una decisión política, (2) exigencia de cumplimiento de compromisos políticos y (3) rechazo al sistema político. Lo único que evidencian los 3 puntos señalados antes es que efectivamente el sistema político tiene grandes fallas al no poder resolver problemas que tratados con celeridad y eficiencia podrían solventarse de manera inmediata o en un tiempo prudencial, pero la realidad es que los sectores que se sienten afectados políticamente, generalmente, demandan una solución inmediata, que en muchos de los casos no son realizables y en otros casos no son factibles, lo que hace caer a los manifestantes en ilegalidades al violentar los derechos de la población.

Los bloqueos que se realizan en el país afectan a la economía de distintas maneras. Impacto Económico Directo

Pérdida en el comercio exterior: Q. 9,560 millones.

Reducción en la recaudación fiscal (IVA y DAI): Q. 852 millones.

Sectores Críticamente Afectados

1. Agricultura

Pérdida diaria: Q. 57 millones.

Afectación a más de 35,000 pequeños productores.

Impacto total en pequeños productores: Q. 40 millones.

2. Pesca y Acuicultura

Pérdida total: Q. 32 millones.

2,000 mujeres imposibilitadas para trabajar debido a los bloqueos.

Desabastecimiento

1. Producción

Más de 800 contenedores de materia prima e insumos detenidos, afectando la producción a nivel nacional.

2. Sector Farmacéutico

Operación y distribución a farmacias totalmente paralizada.

3. Alimentación

Escasez de concentrados en granjas porcinas.

Distribución limitada de huevos y alimentos básicos. Fuente: Agexport.

Lo importante de señalar, es que no se trata únicamente de mostrar una serie de cifras o de datos económicos que demuestran como la economía del país es cada día afectada, sino poner en contexto como los bloqueos afectan la vida de la población, y como afecta a los micro, pequeños, medianos y grandes empresarios, pero de sobre manera a los agricultores, así como a la población que no puede asistir a recibir educación, o tener acceso a la salud o el trabajo, por lo que en la medida que se mantengan los bloqueos, paralizaciones y protestas, tanto la economía en general como la economía familiar va a sufrir un deterioro muy grande que ya está afectando a muchos sectores en el país, y de igual manera perturbará la estabilidad política del país por un largo tiempo.

